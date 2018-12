3 minuti di follia in video. L'inferno delle scippatrici a Barberini

È il giorno di Santo Stefano. Roma nonostante tutto è piena di turisti. La metro è colma di gente. Barberini, dopo tante peripezie, è finalmente riaperta. Ma visto l'inferno che c'è dentro qualcuno potrebbe pensare che era meglio quand'era chiusa: meno servizi per cittadini e visitatori, per carità, ma per lo meno inferiori opportunità per quella che ormai a tutti gli effetti, per come si comporta e per come si pone, è criminalità organizzata. Ben organizzata non certo grazie alla forza dell'organizzazione criminale (quattro ragazzine indemoniate, probabilmente mezze drogate), ma grazie alla debolezza di chi dovrebbe controllare, sanzionare, tutelare i cittadini.





Dove lo stato scompare, subentra qualsiasi altra cosa. Raramente qualcosa di positivo. Le scippatrici della metro lo sanno benissimo, conoscono le norme, sanno che nessuno può torcere loro un capello, hanno capito alla perfezione come evitare i controlli di guardie e vigilantes e perfino di Polizia e Carabinieri.









Il video è simile a tanti che abbiamo pubblicato, ma sembra che questi filmati siano mese dopo mese sempre più atroci e inaccettabili. Testimoniano l'autentico inferno che ad ogni minuto e ad ogni ora si ripete uguale a se stesso sottoterra. Roma è piena di spazzatura in superficie ma nel sottosuolo le cose non sembrano andare molto meglio. Il problema è arcinoto alle forze politiche che governano la città, inequivocabili tweet lo testimoniano. Tuttavia nulla è stato fatto, nessuna mobilitazione, nessuna azione neppure simbolica. Onestamente se noi fossimo presidenti di commissione o assessori ai trasporti di una città nella quale le stazioni della metro sono ormai DI PROPRIETÀ di bande di scippatori terremmo proprio laggiù le riunioni e gli incontri, trasferiremmo dentro alle stazioni più colpite i nostri uffici. Per significare la vicinanza della città e far capire ai criminali che sono braccati. Invece un problema che devasta l'immagine della città, che fa piangere ogni giorno centinaia di turisti e che comunica tutto il degrado umano di Roma danneggiando la sua primaria industria e umiliando chi sceglie di spostarsi col mezzo pubblico viene ignorato.









Nei 3 minuti di filmato, se ci fate caso, potete vedere questa serie di cose:





-tentativo di borseggio subito all'inizo





-quantità industriale di borseggiatrici che sfilano a destra e sinistra senza soluzione di continuità (15? 20?) appartenenti a ben due bande diverse





- "mortacci tua pezzo di me*da"





- urla demoniache a ripetizione in mezzo ai passeggeri attoniti





- "pedofilo che mi vuole scopa*e" (un classico di queste scippatrici, accusare chi le ferma di violenza sessuale. E tutto si risolve)





- una borseggiatrice che ad un certo punto riprende il cittadino che fa il filmato





- una borseggiatrice che dice e ripete "roma fa schifo", il nome del nostro blog





- una borseggiatrice che minaccia: "guarda che ti spacco il telefono"





- una che dice "vuoi soldi?". Dimostrando quale è probabilmente il rapporto che queste signore hanno con chi deve controllarle. Quanta corruzione c'è per far star fermo chi dovrebbe intervenire? Quanta corruzione c'è per generare una situazione come quella del filmato con intere stazioni prive di qualsiasi controllo e con zero controllo anche dalle telecamere?





- ovviamente la classica scatarrata finale