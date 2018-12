Ma davvero la doppia fila è "colpa dei romani"?

Ieri la sindaca Virginia Raggi e il suo carisma pari a quello di una Fiat Duna berlina del 1989 sono stati entrambi intervistati da Corrado Formigli a Piazzapulita. Tra le milleduecento idiozie ("a Roma Mafia Capitale è stata come Tangentopoli per Milano...") volevamo limitarci a concentrarci su una cosa, che rischia di passare più in sordina. Il solito servizio sulla sosta selvaggia, che fa tanto colore quando si parla di Roma, è stato chiosato dal conduttore con la frase di rito sull'inciviltà dei romani. La Sindaca, invece di replicare precisando come sarebbe stato opportuno, ha rincarato la dose nella direzione sbagliata: "assumeremo nuovi vigili e altri ancora ne assumeremo e diremo loro di essere inflessibili con la sosta selvaggia".





Dunque, una volta per tutte, non solo la doppia fila NON è una funzione della civiltà dei cittadini, ma senz'altro non si combatte coi poveri vigili lanciati in strada (a meno di non metterne uno per ogni cittadino, assumendone non centinaia ma centinaia di migliaia) bensì con due cose importantissime rispetto alle quali l'amministrazione non sta facendo nulla: arredo urbano e videosorveglianza.





L'arredo urbano sta alle auto e al loro comportamento come le gabbie stanno alle belve feroci nello zoo. Se allo zoo decidi di lasciare le gabbie delle tigri e dei leoni ben aperte, non puoi poi lamentarti che i felini si divorino i bambini in gita scolastica. L'arredo urbano di Roma, rispetto alla sosta selvaggia, equivale esattamente alle gabbie aperte di uno zoo. E' noto che in un contesto urbano complesso dove si lotta in un certo qual senso per la sopravvivenza, le persone hanno lo stesso comportamento delle bestie selvagge.

Se bestie selvagge divorano bambini innocenti dopo che qualcuno ha DECISO di lasciar loro le gabbie aperte nello zoo dove abitano si può davvero dar la colpa alle beste? O forse la colpa è di chi ha DECISO di non chiuderle idoneamente nei loro ricoveri?





Ecco per le strade è la stessa cosa. Spiegato dunque perché NON è assolutamente colpa dei romani come semplicisticamente si cerca di risolvere il problema.