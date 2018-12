La solita fortuna dei grillini. Adesso la loro emergenza rifiuti sarà tutta colpa dell'incendio

Maestri nell'arte di scaricare la colpa, attività che svolgono con una abilità sconcertante da due anni e mezzo, i grillini hanno avuto anche la fortuna sfacciata dell'incendio dell'impianto Ama di Via Salaria. Per di più c'è anche il giallo del sistema di videosorveglianza fuori uso e della concomitante parziale assoluzione di Manlio Cerroni dalle accuse per mafia. Ovvio il non detto dei tanti politici e dei tanti adepti della setta che si vestono sui social del peggior complottismo: ci hanno dato fuoco all'impianto per costringerci ad utilizzare gli impianti dei privati.





Ovviamente non ha alcun senso, ma poco importa perché il semplice intreccio narrativo da novela sudamericana basta e avanza per i pochissimi neuroni contenuti nelle scatole craniche degli ancora tantissimi supporter degli incapaci al governo. Qualsiasi incendio con le caratteristiche di quello scoppiato ieri, doloso o non doloso cambia davvero poco, può divampare solo in presenza di una grave inefficienza e cialtronaggine gestionale. Non è un caso che in passato episodi simili, sebbene non così gravi, si siano susseguiti e che le proteste che richiedevano una radicale trasformazione del TBM si sprecassero, quotidianamente ignorate dall'amministrazione che, anzi, con la geniale assessora Pinuccia, spiegava che tutto sommato non c'era nulla di cui preoccuparsi, arrivando perfino a negare il cattivo odore.





Ora però la manna dal cielo. L'incidente che tutto lava. La città - basta scorrere il nostro profilo Facebook dei giorni scorsi - era già in piena emergenza rifiuti. Ama si stava limitando ormai da giorni a pulire le strade dello shopping, ma fuori da Via Condotti e Via Cola di Rienzo, pur restando ben dentro al centro storico, la situazione era raccapricciante. E questo non per colpa di qualche incidente, bensì per colpa dell'incapacità totale di Ama (che nell'ultimo mese ha aggiunto a tutto ciò la follia della raccolta porta a porta per bar e ristoranti, con il riversamento sui marciapiedi di svariate migliaia di bidoncini che stanno letteralmente trasformando l'aspetto della città) e per colpa dell'ideologia malata dei pentafessi i quali - in perfetta continuità con la follia amministrativa di certa sinistra, dei partiti e dei comitati finto ambientalisti e di certa destra - come si fa da sempre in Italia giocano a raccontare la filastrocca della non necessità di impianti di trattamento. Non si devono fare impianti di biogas, non si devono fare gassificatori, non si devono fare inceneritori, non si devono fare termovalorizzatori. Tutto è male (salvo poi utilizzare i medesimi impianti subito fuori regione o oltre confine, la medesima ipocrisia dell'energia atomica), tutto è inaccettabile per loro. L'unica cosa accettabile è tenere una raccolta rifiuti a livello medievale, con mezzi e approccio di 40 anni fa. Al limite una mega discarica, se poi la si deve chiudere si trasforma la città stessa in discarica. Tutto va bene, perfino ardere gli impianti dove la monnezza viene stoccata e stagionata (stoccata&stagionata!) con conseguenti emissioni pari a 100 termovalorizzatori per un anno, ma non costruire un termovalorizzatore vero, ovvero un impianto come quelli che a Brescia, Vienna, Copenhagen hanno in pieno centro città senza conseguenze se non conseguenze assai positive su economia e benessere.

Da oggi dunque una città ricoperta di rumenta non sarà più colpa di scelte sbagliate, di strategie folli, di priorità errate e di impostazioni politico-ideologiche malate, no, sarà tutta colpa del misterioso incendio forse-doloso. Chiaro?





Così a Roma non solo avrete sempre una città sporchissima, non solo avrete maggiori emissioni e miasmi, ma in più pagherete enormemente di più, mentre altri - i luoghi dove la vostra monnezza viene spedita per essere trattata e valorizzata - diventeranno ricchi proprio grazie alle vostre gigantesche tasse rifiuti versate. E, non contenti, seguiterete a venire raggirati e presi per i fondelli dal peggior partito che abbia mai amministrato la città. Capace di girare a suo favore qualsiasi cosa, perfino un disastro ambientale di cui è primo responsabile.





Un esperimento antropologico che non ha eguali al mondo. Da studiare. Nel frattempo qualcuno commisari - per 12 anni - questa città che rischia di diventare un problema gravissimo ed ingestibile per l'Italia e per l'intera Europa. Se continuate a lasciarla fare Roma non solo ucciderà i romani, ma vi ucciderà tutti. Politicamente, economicamente o perfino fisicamente.