Racket a Termini. Per la prima volta abbiamo filmato i boss dei finti assistenti turistici

Vi mando il video registrato la scorsa settimana alla Stazione Termini riguardante il vomitevole racket dell'accattonaggio mascherato da servizio pubblico di assistenza ai turisti appena sbarcati o disorientati alla ricerca del treno per partire. Incredibilmente questa volta mi sono ritrovato a registrare quelli che credo siano i “gestori” di questa “attività” che si avvale di giovani ragazze e ragazzi mandati a raggirare i turisti.











Vi sottolineo le parti che considero più notevoli del filmato





Inizio: tre donne e un uomo presidiano l’ingresso principale della stazione. Tutti portano qualche oggetto che può trarre in inganno facendo credere alle vittime di essere davanti a degli addetti ufficiali all'assistenza clienti: penna in mano o al collo, collare porta badge al collo.



* 00’22”: scambio di parole con un addetto delle FFSS. Sullo sfondo funzionari della polizia che escono e poi rientrano con dei militari. Abusivi e funzionari si incrociano ignorandosi mutuamente: è la tipica situazione “puoi farlo ma non quando ci sono io nei dintorni”.





* 01’26”: la parte più sorprendente: per la prima volta vediamo quelli che sembrano essere i boss della banda che gestisce lo schifoso racket dell’accattonaggio abusivo mascherato da “assistenza ai turisti”. Due facce da poco di buono che guardano le ragazze in modo autoritario, quasi con disprezzo. Addirittura, dopo qualche secondo, il boss a sinistra segnala con un gesto della testa la presenza di una preda (fuori campo) da accerchiare, e una delle ragazze parte alla caccia. Ma è possibile che un semplice cittadino con uno smartphone becca in flagranza questi delinquenti mentre funzionari dello Stato e delle Ferrovie rimangono ciechi?





* Seguono immagini che mostrano parte del numeroso gruppo di accattoni che presidia tranquillamente tutto il territorio della stazione, nella totale assenza di qualsiasi autorità di pubblica sicurezza o di rappresentanti probabilmente di Grandi Stazioni.





* Si chiude con la parte finale del consueto siparietto che vediamo in continuazione: i malcapitati turisti, sicuramente stranieri, vengono accompagnati fino ad una zona da dove poter indicare i binari (da lontano, guai a mettere in imbarazzo gli addetti ai varchi, neanche loro devono essere chiamati in causa come testimoni consapevoli di questa situazione) e incassare la truffa.





* 4:22 in particolare vediamo delle turiste che salutano per andarsene verso i treni ma vengono bloccate dalla “guida” per la richiesta della mancia. La richiesta è accompagnata dai classici gesti con le braccia come a dire “tengo famiglia”. Questo passaggio dimostra l’esistenza di una vera e propria truffa: fino a quel momento le vittime pensavano nella loro testa di stare usufruendo di un servizio pagato dalle ferrovie o dalla Stazione e la sorpresa si coglie dagli sguardi che si scambiano mentre aprono la borsa dopo essere state bloccate. Molto bello il passaggio quando la “guida” esplora la propria bocca con le ditta della mano che poi porrà per ricevere le monete...

