Non basta lo scandalo De Vito. Ora la sciagura di Enrico Stefàno presidente al suo posto

Ragionare sulla faccenda in se non ha senso per noi. I nostri lettori sanno queste cose da tempo immemore. Abbiamo spiegato . I nostri lettori sanno queste cose da tempo immemore. Abbiamo spiegato oltre due anni fa come i Cinque Stelle stavano trasformando una operazione immobiliare finalmente ben congegnata (la prima volta o quasi a Roma) in una perfetta occasione di illegalità e speculazione. Lo abbiamo scritto a febbraio 2017.

La strategia è tanto lineare quanto semplice. Semplice perché è la stessa strategia che si adopera a Roma da anni e anni: rendere le cose complicate, inutilmente arzigogolate e complesse, lente fino allo sfinimento, paralizzare tutto, prendere delle decisioni e poi cambiarle e cambiarle ancora. Se crei il caos generi spazio per la corruzione. Se generi spazio per la corruzione ci sarà un certo numero di politici che ne beneficeranno in termini economici per il solo fatto di porsi come facilitatori, come aiutanti, come traghettatori in questa valle nebbiosissima. Peccato che la nebbia sia creata artificialmente proprio per rendere indispensabile, utile (o fintamente utile) chi ti ci accompagna per mano attraverso.





Ecco perché è assurdo che la sindaca caschi dalle nuvole e con lei i capi del suo partito. I primi responsabili sono loro. Modificando come hanno modificato il progetto di Tor di Valle hanno creato - e lo sapevano benissimo - le condizioni perfette affinché si ingenerasse corruzione. E hanno fatto lo stesso in tutti gli altri processi di trasformazione e rigenerazione urbana della città: dovunque paralisi, cambiamento di decisioni già prese, complicazioni inutili e inspiegabili. Così gli imprenditori vanno in angoscia e sono disposti a tutto. Lo hanno fatto con la Ex Fiera, con le Torri dell'Eur, con il Cinema Metropolitan e così via.

Occorre che la politica sia densa e complessa nelle sue visioni e che le procedure siano fluide nella loro trasparenza e semplicità. Questo era stato fatto da Giovanni Caudo con lo stadio di Tor di Valle nel primo progetto. Ma quella fluidità era inaccettabile per i grillini. Loro erano stati mandati al potere affinché tutto tornasse nebuloso e opaco, esattamente come era prima di Marino. E così hanno fatto. I ruoli si sono dunque invertiti e la politica è tornata ad essere semplicistica e grossolana mentre la procedura è diventata imperscrutabile e caotica. Il resto è cronaca: in un contesto come quello apparecchiato da Caudo e Marino la corruzione non ha granché cittadinanza, non ha senso, risulta ridicola, inutile, fuori luogo. In un contesto come quello voluto da Raggi la corruzione è parte integrante dell'ecosistema, è inevitabile e anzi è auspicata e solo una ingenuotta (o una pessima attricetta da soap opera) può far finta di non saperlo.





Ma non c'è fine al peggio perché, come costume in casa pentecatta, le toppe sono pure peggio dei danni. La toppa che ci stano preparando in fatti è la sostituzione di Marcello De Vito con Enrico Stefàno ai vertici dell'Assemblea Capitolina. Praticamente l'unico cinque stelle capace di essere davvero operativo, l'unico che sta addosso agli uffici, l'unico che segue le procedure dall'inizio alla fine, le presidia ora dopo ora, sollecita i dipartimenti, catechizza i dirigenti e le partecipate, l'unico insomma dotato di una visione e di una operatività amministrativa seppur nel suo ruolo non certo di potere di presidente della Commissione Mobilità, viene cambiato di ruolo. Viene posizionato in un ruolo di rappresentanza. E non possiamo pensare che la cosa non sia stata fatta apposta: promoveatur ut amoveatur. Della serie: togliamo dalle scatole l'unico che lavora in maniera seria e che ci fa fare una figuraccia a tutti quanti visto che siamo una masnada di lobotomizzati. Ed ecco fatto: depotenziato e normalizzato Enrico Stefàno. I mille progetti che stava seguendo e che erano gli unici, sparuti casi di buona amministrazione degli ultimi anni, possono tranquillamente andare a farsi benedire sull'altare della ragion grillina.

Tra l'altro questa scelta potrebbe obbligare Stefàno, che fin qui ha un ruolino di marcia politico di qualità (unico nel suo partito sulla piazza romana), a sporcarsi la 'fedina politica' passando alla storia come il presidente dell'aula che approverà il progetto-scandalo dello Stadio della Roma. Quello senza Ponte di Traiano, quello modello-Porta di Roma, quello senza infrastrutture, quello dove la contribuzione pubblica crolla in percentuale rispetto al progetto precedente, quello che ha visto finire in gattabuia o indagate dozzine di persone, quello che pur di favorire i palazzinari ha eliminato gli edifici più iconici (ma difficili da costruire) come i grattacieli progettati da Daniel Libeskind. Davvero una cattiveria per un giovane amministratore che risulterebbe macchiato a vita senza meritarlo.

Siamo ancora in tempo a cambiare idea? Non lo crediamo, ma lo speriamo. Per cui diamo il nostro suggerimento all'amministrazione su come si dovrebbe fare ora come ora per provare a rilanciare (per quanto sia possibile: la credibilità dell'amministrazione è pari a zero e può solo peggiorare) l'azione di governo di una città che sta - letteralmente - morendo.