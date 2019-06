Piazza delle Cinque Scole. Riqualificata coi vostri soldi, ora la ritrasformano in parcheggio

Non è la prima volta e non sarà l'ultima. Siamo semplicemente di fronte ad una riqualificazione urbana "alla romana". Mentre tutte le città del mondo vanno in una direzione ben precisa per quanto riguarda la gestione del traffico, della sosta delle vetture, delle auto private, Roma continua come niente fosse, come se il tempo non fosse cambiato, come se fossimo negli anni Cinquanta o Sessanta.





E' il motivo per cui la città appare a tutti così trasandata, derelitta, in declino e triste. Uno dei principali motivi sono le macchine, il fatto che una delle città più belle del pianeta venga considerata dai suoi abitanti e dai suoi amministratori una autorimessa gratuita a cielo aperto ha delle conseguenze terrificanti e Piazza delle Cinque Scole, nel cuore del Ghetto, non fa eccezione rispetto a questa follia.







Il video vi spiega e vi fa vedere molto bene cosa sta succedendo. Nei giorni successivi al filmato la assurda situazione di stallo che si era venuta a creare tra chi voleva un parcheggio grande e chi voleva un parcheggio piccolo pare essersi sbloccata. La piazza avrà posti per moto e avrà trenta posti auto. Una roba che dovrebbe chiamare in causa l'Unesco che protegge a livello mondiale un patrimonio che chi è chiamato ad amministrarlo riduce in parking. Ovvio, poi, che i 30 posti saranno quelli autorizzati. Se ne aggiungeranno poi altrettanti abusivi senza che nessuno (come avviene in mille altre piazze del centro) manifesti nessuna capacità e intenzione di reprimere gli abusi e le infrazioni. Intanto il resto della piazza (seguite nel video il ragionamento sui marciapiedi) è stata realizzata con un orizzonte progettuale di quaranta, cinquanta o sessant'anni fa. E gli abitanti del Ghetto tutti entusiasti: possono continuare con le abitudini di sempre (la maghine parcheggiata sotto alle finestre) come se nulla fosse. E poi magari tifano per Greta...





Gli amministratori che fanno scelte forsennate di questo tipo dovrebbero essere chiamati a rispondere di come hanno speso i soldi dei contribuenti davanti alla corte dei conti.