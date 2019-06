La star americana di YouTube dopo alcuni mesi a Roma sbrocca con questo video

Online spopola da qualche giorno il video di Brian un ventiseienne YouTuber americano che vive a Roma. Il giovanotto, solito a pubblicare video dove insegna agli italiani a parlare inglese e dove comunque racconta in chiave positiva la sua permanenza in Italia, nel filmato si sfoga sulla impossibilità di fare cose semplici in maniera semplice, sull'atteggiamento verso i clienti di tutti gli operatori dei servizi pubblici, della mobilità impossibile.





Le critiche sono puntuali, precise, nette e lucide. Cosa rara. Trovare critiche così aggressive in bocca ad una Youtube star che solitamente parla bene di tutto e di tutti ha impressionato le diverse centinaia di migliaia di follower che hanno seguito e ultracommentato il contenuto.





Si tratta di un video piuttosto interessante perché ci spiega come ci vedono dall'estero. Ci elenca tantissime cose che per noi sono tristemente diventate normali senza che lo siano. E ci racconta come le condizioni agghiaccianti della Capitale si riflettano a livello di immagine in tutto il paese. Ecco qui di seguito il filmato.