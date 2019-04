Sale sul tram e si mette a scarabocchiarlo tutto. Il video

Venerdì viaggiando sul tram in zona Valle Giulia (tram 2 ore 14.10 circa del 26 aprile ultimo scorso) , ho avuto modo di filmare un ragazzo mentre, con un marker , vandalizzava un finestrino del tram stesso, una superficie verticale e ancora un altro finestrino.

Un gesto così fatto in pieno giorno, a danni di una azienda in difficoltà che non appare nelle condizioni di difendersi (guardate cosa fa Cotral contro il vandalismo, Atac non appare all'altezza di fare nulla) e impunemente fa molta rabbia. E soprattutto fa una infinita tristezza.





Abbiamo avvertito il conducente che a sua volta ha chiamato un non precisato "ispettore della qualità e controllo" che, nonostante si sia professato Pubblico Ufficiale, informato dell'accaduto, ha liquidato la faccenda dicendo di inviare una email sul sito ATAC. Abbiamo anche provveduto a informare @infoAtac su Twitter che in messaggio privato ha rimandato al famoso sito web Atac e modulistica annessa per "reclami". Bah. Alla fine non si sa se sia più triste l'atteggiamento di Atac rispetto a tutto questo o la figura miserabile di questo ragazzino che ha come unica ambizione . e visione quella di scarabocchiare un mezzo pubblico...