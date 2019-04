1 aprile: tornati i centurioni in tutto il centro. E purtroppo non è uno scherzo

Le deprimenti condizioni della città non migliorano, anzi peggiorano, con l'incrementarsi dell'atmosfera primaverile. Anzi la presenza dei turisti (il solito turismo pezzente, due giorni Colosseo-San Pietro e poi si scappa a Firenze, Venezia o Milano) alimenta gli appetiti.





Oggi, 1 aprile, poteva tenersi qualche bello scherzo: potevamo (quale Pesce d'Aprile sarebbe stato più paradossale?) per un giorno vivere in una città bene amministrata ad esempio! E invece nessun brivido, nessun cambiamento. Anzi, i soliti cambiamenti in peggio.





Dopo alcuni mesi infatti, l'ordinanza che tiene lontani i ridicoli centurioni (cittadini per lo più stranieri, appartenenti a organizzazioni non del tutto trasparenti, pregiudicati o avanzi di galera che chiedono il pizzo ai turisti dopo aver posato per una foto dotati di elmo con scopa Pippo incollata sopra) è scaduta e nessuno ha pensato a rinnovarla.





L'amministrazione pensa ad altro: indagati, rinviati a giudizio, addirittura arrestati. La metropolitana praticamente non esiste più così come non esiste la raccolta dei rifiuti. La città si appresta a venire sommersa di sacchetti e i turisti, condannati a non poter raggiungere il centro con la metro, devono subire da oggi anche questa ulteriore onta.





L'ordinanza contro i centurioni era stata promulgata con scadenza 31 marzo perché a quella data il nuovo Regolamento di Polizia Locale doveva essere approvato dal Consiglio. Peccato che il Consiglio non brilli per efficienza e che da qualche giorno sia nel pallone, col presidente in carcere. Risultato: tutto fermo e l'ordinanza che va in scadenza senza rinnovo.





Da stamattina la zona del Colosseo, dei Fori, del Palatino era di nuovo sommersa di questi figuranti assurdi. Poco male, cambia poco: il livello di crollo di immagine della città è talmente clamoroso che questo elemento in più di degrado, illegalità, violenza e aggressività verso le persone che ancora optano per venire da noi sarà impercettibile.