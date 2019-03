Vogliono far chiudere Roma fa Schifo. Chiediamo l'aiuto dei nostri lettori

Il blog Roma fa Schifo ha subito in queste ore un durissimo e inedito attacco da parte di uno degli organi più importanti della città: il Comando del Corpo della Polizia Locale. L'attacco è inquietante e surreale sia nel metodo che nel merito.





ASSURDA NEL MERITO

Lo è nel merito perché la frase che ha fatto arrabbiare i caschi bianchi era in tutta evidenza una frase paradossale e sarcastica, nulla di offensivo. Abbiamo ricevuto la ennesima segnalazione di autobus bloccato a causa della sosta selvaggia in piena notte e l'abbiamo pubblicata aggiungendo una nota che suonava tipo "eh forse tutti i nuovi assunti tra i vigili hanno mandato certificato per non lavorare la notte". Era evidentemente una boutade , ma il Comandante Di Maggio - durante la domenica, come avrà fatto? - ha deciso che era abbastanza per portare tutte le carte in Procura scomodando magistrati, giudici, pubblici ministeri e tutto l'indotto.





Ma al di là del fatto che il Comando della Polizia Locale non sia riuscito a discernere una vera diffamazione da una iperbole sarcastica, il problema è di metodo.





INAUDUTA NEL METODO

Il metodo che non ci piace, infatti, è quello di intimidire i cittadini, cercare di silenziare il dissenso, dare addosso (addirittura - leggetevi il post - cercando di insegnarci quale dovrebbe essere il nostro ruolo) all'unica voce di autentica opposizione in una città immersa dalla testa ai piedi in quello che, per assenza di alternative, è un autentico regime. Non si può andare contro alla libertà di opinione o al diritto di critica agitando le manette (o, peggio, costose cause giudiziarie) contro strutture volontarie, rette solo dall'impegno di gruppi di cittadini impegnati nei confronti della città. Non si può altresì pensare che le strutture amministrative che operano in una città dove nulla funziona a dovere siano esenti da critiche, da attacchi, da arrabbiature. Questo significa volere istaurare un regime del terrore dove i cittadini non solo devono subire quotidianamente gravi inefficienze, ma devono anche autocensurarsi nel dirlo. È semplicemente inaccettabile. È inaccettabile che a causa di queste minacce tutta la vastissima rete civica che si sta strutturando a Roma venga intimidita, venga spinta a non criticare, a modersi la lingua. Purtroppo la Polizia Locale a Roma (come tantissimi altri servizi) funziona molto molto male e questo si deve essere liberi di dirlo.





SEMPRE STATI DALLA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE

Il nostro blog è tuttavia abituato a collaborare non solo con la Polizia Locale, ma con tutte quante le forze dell'ordine. Tutti i nostri lettori sanno che facciamo il tifo per le multe, per i controlli, per il rispetto delle regole e per la presenza massiccia delle forze dell'ordine vigili urbani inclusi. Quando li critichiamo non è certo per diffamarli, ma perché ne vorremo di più. Dunque l'esatto contrario. Questo praticamente tutti i comandanti dei vigili lo hanno ben capito e i rapporti con il Comando sono stati sempre eccellenti e di straordinaria collaborazione con moltissimi reparti a partire dai Pics. Il nostro blog è da sempre totalmente dalla parte delle forze dell'ordine e questo ci ha portato anche tante critiche: dire che alimentiamo l'odio verso la Polizia Locale è lunare. Criticare qualcuno non significa odiarlo, anzi significa semmai rispettarlo ancora di più.





UNA OPERAZIONE STUDIATA DALLA PROPAGANDA GRILLINA?

La sensazione è che Di Maggio non si muova però da solo. Evidentemente l'obbiettivo è quello di insabbiare anche quelle pochissime voci dissenzienti che si sentono in città e che hanno il difetto di raccontare la verità e di trasferire su piattaforme di grande visibilità il disagio di migliaia di cittadini. Se ci fosse una reale opposizione da parte di partiti, stampa, associazioni allora tutto sarebbe posto nella giusta misura e proporzione, ma se l'opposizione al regime la fanno solo alcuni blog di volontari, beh, allora è facile attaccarli e sottometterli perché sono isolati: basta una minaccia di querela. Un dramma economico per qualsiasi cittadino onesto, nessun rischio per chi usa gli avvocati del Comune, le strutture del Comune, la potenza e la pressione del Comune e per chi eventualmente paga le spese legali (perché queste cause si perdono, ovviamente) coi soldi del Comune. I soldi messi giustappunto dal cittadino onesto di cui sopra! Pensate che corto circuito folle che con un semplice e surreale post Facebook è riuscito a mettere in piedi il Comandante.





Se analizzate con attenzione il post del Comandante vi accorgerete che dopo pochi minuti dalla pubblicazione (pomeriggio di domenica) già erano decine e decine le condivisioni e le più significative di queste erano ad opera di esponenti della maggioranza grillina: consiglieri e addirittura assessori. La solita operazione di guerriglia social a tenaglia come ne vediamo decine e decine a Roma ogni settimana: spesso l'obbiettivo è trasformare in verità qualche menzogna, oggi l'obbiettivo era gettare ulteriore fango su Roma fa schifo. A partire da nulla, da una semplice innocua boutade. E tutti a condividere per far salire l'hype social. Leggete l'assessore: che parla di "odio" nel commentare una mera battuta sui neoassunti!

È molto semplice: siamo rimasti gli ultimi e gli unici a dar loro davvero fastidio e vogliono farci chiudere.

VOGLIONO FARCI CHIUDERE e lo hanno dimostrato in tutte le maniere. Vogliono farci chiudere con una aggressività che non avevamo mai visto in nessuna altra amministrazione di nessun altro colore: eppure le abbiamo attaccate tutte quante senza risparmiare un colpo...





Vi chiediamo ancora una volta di darci una mano. Sono tanti anni che non lo facciamo ma le continue piccole noie giudiziarie hanno eroso le generose donazioni che ci accordaste negli anni passati. Con la massima trasparenza vi diciamo che nel salvadanaio paypal di Roma fa Schifo ci sono circa 1400 euro frutto di vecchie donazioni: davvero pochi per affrontare un attacco come questo.

Vi chiediamo un aiuto perché senza il vostro aiuto difficilmente le uniche voci di contronarrazione alla agghiacciante situazione che sta vivendo questa città potranno continuare a urlare.





Ci auguriamo con tutti noi stessi che la Polizia Locale oltre che con i volontari dei blog, possa essere così ferma anche con le centinaia di migliaia di persone che ogni giorno - totalmente impunite - rendono la vita impossibile ai cittadini per bene.