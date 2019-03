Cinema Metropolitan. Hanno imbrogliato anche stavolta! La storiaccia spiegata bene

Alla fine della settimana, incalzata dagli eventi di cronaca e messa all'angolo e alla gogna dalla loschissima vicenda dei bilanci di Ama e delle dimissioni della ormai ex assessora Pinuccia Montanari, la Giunta si è trovata nella necessità di tirare fuori il canonico coniglietto dal cilindro.

Non si amministra, infatti, per il bene comune, no: si amministra per gestire l'opinione pubblica, ammansirla, raggirarla ogni giorno. Si amministra in base alle indicazioni che provengono dai micidiali guru della comunicazione, personaggi agghiaccianti della caratura di Rocco Casalino e suoi lacché. In base a loro si struttura la strategia, non in base alle esigenze della città.





Subito dopo le dichiarazioni durissime di Sora Pinuccia (“la città è governata dagli amici di Lanzalone”), l'ordine è stato perentorio: usciamo con qualcosa per distogliere! E allora si sono trovati sotto il primo progetto che stava lì a marcire da mesi e mesi, hanno fatto una Giunta straordinaria, lo hanno approvato e giù conferenza stampa per presentarlo. Ordinaria amministrazione: tanto non esiste stampa che sbugiarda, non esiste opposizione politica che incalza. Si entra con qualsiasi nefandezza possibile come un coltello caldo penetra nel burro.





LA SOLITA CONFERENZETTA INSOPPORTABILE

La conferenza è ancora disponibile sulprofilo Facebook della sindaca e presenta le solite caratteristiche di sempre: contenuti risibili, naif, puerili, applausi (gli applausi alle conferenze stampa, altra raccapricciante novità grillina ormai considerata da tutti normale) e frasette sconclusionate e alquanto odiose da parte della prima cittadina con tanto di ricorso alle solite locuzioni da alunnetta insicura di seconda media (“momento storico oserei dire”... OSEREI DIRE!!!). Tra un po' son tre anni e nessuno si è occupato di far seguire un corso di public speaking alla sindaca che continua ad essere semplicemente insopportabile e urticante quando parla in pubblico, pure se dice cose giuste (cosa che avviene molto di rado).





IL NUOVO CINEMA METROPOLITAN

Ma bypassiamo la forma e addentriamoci nella sostanza. La conferenza stampa in questione raccontava dell'approvazione in Giunta del progetto riguardante il nuovo Cinema Metropolitan. Un progetto che abbiamo sempre sostenuto ( qui la storia è spiegata davvero come si deve ), di cui abbiamo scritto più volte e che abbiamo segnalato come scandaloso per le lentezze con le quali andava avanti. Ma allora, se la novità è stata sempre da noi auspicata, perché ora che finalmente l'hanno approvata la critichiamo? Semplice: perché hanno cambiato tutto lo schema, hanno imbrogliato un'altra volta, hanno pasticciato, hanno raggirato, hanno fatto una cosa sbagliata raccontandovi che la facevano giusta, hanno seguito le loro ideologie invece di seguire ciò che avrebbe fatto del bene a tutti e hanno – come sempre, sul modello dello stadio di Tor di Valle – peggiorato un progetto che era già stato ben impostato e andava semplicemente approvato senza modifiche.

Cinema Metropolitan in foto d'epoca





TRASFORMARE I CINEMA E' GIUSTO

Mezza città pensa che il progetto non vada bene perché sarebbe per qualche bizzarro motivo sbagliato trasformare un cinema in uno spazio commerciale. Questa è in tutta evidenza una fesseria: i cinema devono cambiare; tutta la città deve cambiare, continuamente! Il Metropolitan era prima un centro commerciale, poi è diventato cinema, poi è diventato multisala, poi è diventato rudere ora torna spazio commerciale con cinema. Questo è fare la città. Questo significa correre dietro alle esigenze dei cittadini e dei tempi che evolvono. Ed è sano. Cinema duri e puri sono condannati a morte, il cinema però deve resistere anche nel tessuto urbano perché non possiamo rassegnarci al fatto che la gente assolva alla propria domanda di cinematografia solamente con satellite e Netflix, ma per restare in vita deve essere collocato ad un'esperienza più complessiva e maggiormente coinvolgente. Dunque cinema all'interno di grandi spazi commerciali, cinema che diventano durante il giorno spazi per eventi di altro tipo, cinema associati ad interessanti offerte enogastronomiche, cinema che riducono le proprie dimensioni ma aumentano le proprie tecnologie immersive, cinema che sfruttano parte della loro cubatura per attività più redditizie (immobiliari, commerciali, residenziali come è avvenuto in tutta Italia) che sostengano la tutt'altro che redditizia attività di proiezione dei film. Tutto questo è normale e avviene dovunque nonostante le cialtronate che vi hanno raccontato i “ragazzi” del Cinema America e tutta la parte di città che abbocca e condivide queste scempiaggini che ormai senti esclusivamente a Roma. Ne deriva che la trasformazione del grande Cinema Metropolitan in spazio commerciale + spazio per uffici + cinema da 100 posti è un progetto sensato. Ed è un progetto ancor più sensato perché genera oneri a favore del Comune: tu Comune mi permetti di fare un cambio di destinazione d'uso così importante e io proprietario delle mura (nello specifico il proprietario è un imprenditore per bene, dunque nulla quaestio su questo versante) ti do in cambio tanti bei soldini che tu potrai investire sul territorio.

Villa Aldobrandini





COME VERRANNO SPESI GLI ONERI CONCESSORI?

Bene, il punto è proprio questo: dove vengono investiti questi soldi? Stiamo parlando di 7 milioni di euro che per una città normale sono spiccioli, ma che per Roma – abituata ad investimenti col contagocce – sono una valanga di quattrini. Nello schema precedente, approvato dalla Giunta ma mai ratificato dal Consiglio, i soldi venivano spesi tutti nel Primo Municipio (dove insiste il Metropolitan) o nelle aree circostanti: si riqualificavano delle aree nei Fori Imperiali, si interveniva a sanare dei problemi a Villa Borghese e soprattutto si rifaceva tutta Villa Aldobrandini.

I grillini, con gli assessori Cafarotti e Montuori per i quali non abbiamo più aggettivi, e nel silenzio dell'assessore alla cultura Bergamo hanno cambiato tutto. Togliendo i soldi alle aree verdi e riassegnandoli in maniera surreale. Ovviamente nessuno dall'assessorato all'ambiente si è potuto lamentare per la sottrazione dei fondi per Villa Aldobrandini (che resterà sommersa da un degrado raggelante) e Villa Borghese perché la Giunta ha preso la decisione, guardaumpò, in assenza dell'assessore all'ambiente, giustappunto dopo le dimissioni di Sora Pinù.





Ma dove hanno messo tutta questa montagna di soldi? E perché lo schema è stato cambiato? Il perché sul cambiamento è presto detto: lo schema precedente era stato fatto “da altri” e dunque andava cambiato, a prescindere, per questioni di mera e miope ideologia. Non importa se era giusto o sbagliato, andava modificato. Anche, oltretutto, per giustificare i mesi e mesi di ritardo che hanno portato all'approvazione facendo perdere tempo e soldi e lasciando un pezzo di via del Corso in preda al degrado più incredibile. Dovendo cambiare tutto, i grillini hanno deciso di investire quei soldi nel rifacimento di altri due cinema.

Cinema Airone di sopra, dentro e di lato





CONCORRENZA SLEALE ALLE SALE PRIVATE

Avete capito bene. In un periodo in cui i cinema privati stanno chiudendo per mancanza cronica di pubblico, il Comune pensa bene di mettersi in prima persona sul mercato riqualificando con soldi pubblici cinema di proprietà comunale (come se non fosse già una follia che il Comune sia proprietario di sale cinema, manco fosse un impresario, manco fossimo a Cuba o in Corea del Nord). In spregio della storia di questi cinema comunali che, come racconta la cronaca degli ultimi anni (il Cinema Aquila, il Cinema Induno), hanno una enorme difficoltà a trovare chi li gestita, restano chiusi per anni tra ricorsi e burocrazie e generano solo beghe a chi li gestisce e al comune stesso.

I due cinema in questione, dove chissà come e chissà dopo quali gare d'appalto e quali infinite burocrazie atterranno tutti questi denari, sono il Cinema Apollo all'Esquilino e il Cinema Airone all'Appio Latino, quest'ultimo peraltro progettato tra gli altri dal babbo dell'assessore Montuori. Avete capito bene: Montuori ha deciso di togliere soldi per la riqualificazione di una villa pubblica ridotta in condizioni orribili e senza speranza di migliorìa per girarli sulla riqualificazione di un edificio progettato da suo papà che non si sa poi a cosa servirà, a chi verrà assegnato, quale ruolo avrà nel quartiere se non quello di fare una concorrenza sostanzialmente sleale alle sale private già provate e in difficoltà. A pochi passi dal Cinema Airone, chiuso dalla notte dei tempi, ha appena abbassato le serrande il Cinema Maestoso, dunque quale è la logica di investire denaro pubblico per riqualificare una sala cinematografica da 800 posti (!) abbandonata da un'infinità? A pochi passi dall'Apollo invece ha appena chiuso il Royal, dunque a che gioco giochiamo: chiudono le sale gestite da privati e apriamo in maniera assitenziale sale gestite dal Comune a spese di tutti e gestite da qualche amico? E pensate che oltre a queste due sale il Comune gestirà anche ben 4 mesi del nuovo cinema che troverà posto proprio dentro al Metropolitan stesso. Ovviamente senza nessun progetto su cosa fare quei 4 mesi. E giustamente, perché non è certo compito di una amministrazione gestire un cinema! Al massimo quello che vi si può fare è propaganda. Durante il fascismo gli enti pubblici decidevano cosa farti vedere al cinema...

Il Cinema Apollo





I CINEMA SI RIQUALIFICANO IN UN ALTRO MODO

Attenzione, nessuno pensa neppure lontanamente che sia sbagliato riqualificare queste sale. Si tratta tra l'altro di due edifici di grandissimo pregio architettonico che stanno crollando a pezzi dunque in effetti è urgentissimo intervenire. Ancor più urgente per quanto riguarda il Cinema Apollo, zeppo di amianto che sta uccidendo di tumore i cittadini che ci vivono nei pressi. Quanto al Cinema Airone, al di là delle considerazioni sull'eleganza di Montuori che finanzia la riqualificazione di un'opera del padre (speriamo che via via si succederanno all'urbanistica assessori figli o parenti di altri grandi nomi dell'architettura contemporanea, così vedremo riqualificate anche altre opere!), bisogna dire ad onor del vero che si tratta di un autentico capolavoro unico nel suo genere.

Ma una amministrazione degna di questo nome in casi come questo si mette a lavorare e trova dei partner, trova degli investitori, fa arrivare capitali, struttura dei progetti che siano appetibili per chi vuole rischiare a Roma e trasforma dei problemi in opportunità. Una amministrazione seria mette i soldi pubblici sulle partite dove non è possibile coinvolgere investimenti privati (come fare a trovare finanziamenti per riqualificare Villa Aldobrandini? È sostanzialmente impossibile, ecco perché è giusto in quei casi spendere i denari dell'erario), e per il resto imposta progetti, sfrutta leggi (c'è la Legge Regionale sulla Rigenerazione urbana che il Campidoglio si ostina ad esempio a non voler applicare) e spinge i privati a dare una mano. Pensate la fila di investitori che ci potrebbe essere, in presenza di un progetto serio, sul Cinema Apollo, strategicamente collocato com'è a fianco dell'Ambra Jovinelli, di fronte all'inizio di San Lorenzo, di lato alla Stazione Termini e al Mercato Centrale, a pochi passi dalla metro di Piazza Vittorio, dal Mercato Esquilino e della fermata del trenino e davanti al gigantesco palazzo della Zecca che dovrà beneficiare di una grossa trasformazione nei prossimi anni. Anche qui consentendo le opportune trasformazioni e modifiche (pur magari mantenendo una parte a cinema) il Comune avrebbe potuto mettere il bene sul mercato e trovare realtà di qualità pronte a venire a Roma a investire. E invece si procede come a Cuba: si restaurano cinema comunali da assegnare, dopo mille difficoltà, ad associazioni amiche o magari alle stesse associazioni che male li avevano amministrati prima (come è avvenuto per il Cinema Aquila dopo peraltro tre anni di triste chiusura).





SCELTA PARACULA E IDEOLOGICA

Si tratta di una storia davvero emblematica dei danni che il malgoverno, l'ideologia, la clientela pentecatta sta facendo in città. Come diciamo sempre, danni che dureranno decenni. Questa scelta è stata effettuata per ingraziarsi i tanti ultras ideologici che spadroneggiano in città – il Cinema America, citato prima, è solo un esempio – e che strumentalizzano i cinema come vessillo delle loro idee che in tutto il mondo sono state superate da trent'anni; e per avere una risposta pronta a chi contesterà la trasformazione di un cinema, il Metropolitan appunto, in centro commerciale. “Eh sì” potranno rispondere i nostri prodi “questo diventa un centro commerciale però recuperiamo altri due cinema”. Ma per farci cosa? Ma perché? Ma a che titolo? Ma perché lo fai tu come Comune e non coinvolgi imprenditori o gente del mestiere? E perché se devi scegliere tra riqualificare verde pubblico e riqualificare sale cinematografiche chiuse da decenni opti per quest'ultima decisione? Tutte domande che nessuno ha fatto e nessuno farà mai: il giorno dopo la ridicola conferenza stampa, i giornali hanno riportato tutti la notizia in maniera acritica, senza riflessione, senza lucidità, senza visione, senza approfondimento alcuno. "Così rinasce il Cinema Metropolitan" hanno scritto. Poi dice perché i blogghetti come il nostro acquisiscono autorevolezza internazionale...





COSA SUCCEDE ORA?

Unica speranza? Che l'Assemblea Capitolina non ratifichi lo schema così come approvato in Giunta ma che orienti i 7 milioni versati dalla proprietà del Metropolitan in maniera diversa: la Giunta ha fatto delle scelte sbagliate e sta gettando al vento quei soldi, l'Assemblea può e deve correggere questo errore (certo, se ci fosse una opposizione in Assemblea tutto questo sarebbe più probabile, ma non c'è...). Inutile dire che l'approvazione di un dispositivo come questo costituirebbe un precedente. Il prossimo cinema che dovrà trasformarsi (e ve ne saranno a bizzeffe) vedrà gli oneri concessori che andranno a finire un'altra volta su inutili cinema diroccati, senza un progetto, senza un perché e senza una visione. Solo per avere un argomento per anticipare e rispondere alle critiche, solo per far finta di sostenere la cultura quando in realtà la si sta affossando ancora di più.

