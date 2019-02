Assurdo. Stanno bloccando pure il progetto dello Student Hotel all'Ex Dogana. Ecco come fermarli

Cosa succede alla Ex Dogana di San Lorenzo? Perché anche questo piccolo progetto di rigenerazione urbana sta andando a gambe all'aria esattamente come tutti gli altri progetti urbanistici più grandi (Ex Fiera, Torri dell'Eur, Olimpiadi, Tor di Valle) contribuendo al declino o meglio all'autentico olocausto economico della città?

Proviamo a spiegarlo in maniera semplice. Quella della Ex Dogana di San Lorenzo era una ex area demaniale o meglio delle ferrovie essendo uno scalo merci ferroviari (siamo nell'area dello Scalo San Lorenzo appunto). In tutte le città questi scali - si pensi al progetto Scali Milano, che rivoluzionerà il capoluogo lombardo nei prossimi 15 anni - vengono rigenerati e trasformati diventando altro.





Anche per questo motivo la Ex Dogana, ormai non più utilizzata come tale, è stata conferita dopo alcuni anche non chiarissimi passaggi societari a Cassa Depositi e Prestiti, azienda di diritto privato ma in realtà pubblica. Anzi il braccio armato finanziario più importante dello stato italiano.





Cassa Depositi e Prestiti sempre di più si configura negli ultimi anni come un developer immobiliare e decide, in tutta Italia, di valorizzare i propri cespiti. Prima con attività temporanee poi con attività strutturali. Ed è quello che vuole fare alla Ex Dogana nel lotto in questione a forma di mandorla subito fuori Porta Maggiore. Dal 2014 sono chiari gli intenti di CDP: valorizzare questo terreno a livello immobiliare. La scelta è corretta e non fa una piega.

Nelle more della richiesta dei permessi e della partenza dei cantieri, anche per fare conoscere l'area alla città (era chiusa, da anni), Cassa Depositi e Prestiti si rivolge prima ad una società e poi ad un'altra per realizzare eventi (concerti, mostre, festival) in modalità temporanea, rinnovando i contratti anno per anno o due anni per due anni.

no, come sempre accade in questi casi per questioni di paura, invidia o ignoranza) e conclude facendo un esposto al Tribunale lamentandosi del fatto che gli anni di affitto erano solo 2 quando solitamente un affitto commerciale di legge è di 6. La prima società fa bene il suo lavoro e poi se ne va al momento pattuito per andarsene. La seconda società invece fa bene il suo lavoro, ma quando arriva il momento di restituire gli spazi ai legittimi proprietari affinché lo sviluppo immobiliare possa avere inizio comincia a piantar grane assurde: in primo luogo strumentalizza la delusione e l'ignoranza dei cittadini armando la miserabile opinione pubblica di questa città, impressionabile e suggestionabile, contro la presunta "colata di cemento" del nuovo edificio previsto per questo spazio (un ostello gestito da una grande società internazionale: The Student Hotel che ha aperto i suoi spazi già a Firenze e sta per ultimare Bologna, oltre alle tante insegne all'estero), poi anima centri sociali e pseudo comitati di quartiere fake - a San Lorenzo c'è un comitato imbarazzante, seguiteli! - contro la decisione, sacrosanta, di rigenerare l'area. Ma non basta, i conduttori della Ex Dogana proseguono pubblicando un fasullo sondaggio su Facebook , ingannevole a dir poco, per chiedere ai cittadini il loro parere (prevedibilissima la vittoria di chi dice, come sempre accade in questi casi per questioni di paura, invidia o ignoranza) e conclude facendo un esposto al Tribunale lamentandosi del fatto che gli anni di affitto erano solo 2 quando solitamente un affitto commerciale di legge è di 6.

Peccato che la società di gestione sapesse perfettamente, fin da principio, che gli anni pattuiti erano due e che questi erano gli accordi con il proprietario del terreno che poi avrebbe avuto bisogno degli spazi per farne altro. Lo si sapeva già, lo sapevano tutti.





Una scorrettezza assurda dovuta probabilmente al fatto che i gestori, dopo due anni di lauti guadagni, preferiscano continuare ad incassare piuttosto che restituire ciò che non è loro per far sì che la città possa progredire trasformando un'area che necessita come il pane di un development immobiliare così come avviene in tutto il resto dell'occidente. Un development che naturalmente deve modularsi all'insegna degli interessi privati, ovvio, ma compenetrati con quelli pubblici e dunque con una nuova offerta commerciale (un albergo, appartamenti in affitto ecc) assieme però a servizi per i residenti, parchi pubblici aperti a tutti, sperabilmente aree di sosta interrata per togliere le auto dalle strade squallidamente ingolfate di lamiera di San Lorenzo e soprattutto un visibilio di posti di lavoro in più per dare speranze e opportunità a chi oggi non ne ha (e, disperato, si rivolge a caricaturali comitati o ad anacronistici centri sociali) e un sacco di soldi di potenziali oneri nelle casse malridotte del comune.





Tutto questo sta andando a gambe all'aria perché i giudici, invece di rimandare al mittente con una pernacchia l'esposto dei gestori temporanei dello spazio, hanno concesso una sospensiva in attesa della sentenza di giugno. Fino al 10 giugno la Ex Dogana, dunque, resterà aperta e gestita dalla "Spazio Temporaneo srl" (si chiama temporaneo anche nel nome, ma vuole restare a vita!). Assurdo ma vero.

Un po' come se voi mettete a disposizione una stanza su Airbnb, con un contratto chiarissimo che prevede una tipologia di affitto breve e il giorno in cui l'ospite temporaneo deve fare il suo check out invece di fare le valigie vi fa ricorso, si asserraglia dentro, fa un sondaggio tra i condomini mettendovi in cattiva luce con loro e si rivolge al tribunale per rimanere il tempo di legge, che non sono 4 giorni ma 4 anni + 4!

I ragazzi che hanno gestito, tra l'altro pagando un affitto considerevole, lo spazio hanno fatto anche un lavoro egregio per certi versi. Nessuno li vuole sminuire. La qualità ha avuto alti e bassi, ciò significa che ha avuto anche "alti" e questo va riconosciuto. Sono in gamba, stanno sborsando una pigione elevata, hanno dimostrato di avere contatti, capacità e forza di comunicazione: beh, vadano altrove e affittino uno spazio dove replicare il successo della Ex Dogana e saranno i benvenuti. Siano parte del cambiamento della città andando a fertilizzare un altro luogo sfitto, portino la loro qualità altrove e avranno lo stesso identico successo; perché vogliono restare asserragliati in uno spazio che deve diventare altro e che si è sempre saputo che sarebbe diventato altro? Perché stanno diffamando da mesi i loro padroni di casa che sono CDP e dunque lo Stato Italiano? Perché si permettono di fare gli urbanisti della serie "non devono costruire qui ma usare altri spazi vuoti per fare lo studentato"? Perché non ci lasciano discutere sulle qualità del progetto (a livello architettonico deve migliorare moltissimo), sul ritorno sul territorio e sui vantaggi per i residenti invece di mettersi di traverso con stupidi ricorsi? Perché da qualche mese sfruttando l'impreparazione dei cittadini raccontano menzogne?





Ma non tutto è perduto, se il Comune dimostrerà di avere le palle rispetto a questo progetto di rigenerazione urbana che anche da parte del Comune è sostenuto, si potrà sperare di spuntarla. Come fare? Semplice: basta non concedere le autorizzazioni per spettacolo ai gestori. Si tratta di una piccola proroga, anzi una sospensiva, non sarebbe giusto concedere di nuovo le autorizzazioni per realizzare una stagione di concerti, di attività, di nuove partnership. Non diamo scuse e appigli a chi ha dimostrato di strumentalizzare di tutto e di più. Il tribunale ha concesso una sospensiva? Benone: gli spazi restano altri 4 mesi nelle mani degli attuali conduttori che potranno tenerli aperti ma NON potranno organizzarvi eventi perché giustamente non autorizzati. Questo significa fare politica e prendere delle posizioni chiare. Così invece di studiare strategie per restare dove non è giusto che restino, i ragazzi della Ex Dogana impiegheranno il tempo non investito a organizzare concerti e attività, a trovarsi una nuova location dove gli auguriamo il successo avuto a San Lorenzo e anche di più perché l'entertainment e in particolare il clubbing sono industrie (industrie!) e una città seria le tutela e le coadiuva, ma anche il real estate è un'industria, anche il turismo è un'industria, anche l'housing studentesco è un'industria e nessuna industria si può mettere per mero tornaconto personale a far guerra alle altre.





Ora dunque fuori dalle scatole e consentite al progetto dello Student Hotel di procedere, consentite alla città di non perdere l'ennesimo treno di sviluppo.