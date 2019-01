Primo Municipio: solo flop sui lavori pubblici! Dopo Via Galvani, Piazza delle Cinque Scole

Guardate queste due immagini qua sotto. Non siamo a Roma, siamo a Firenze ma in una piazza che per caratteristiche, dimensioni, distanza-vicinanza rispetto al cuore della città e ruolo avuto fino a qualche anno fa è molto assimilabile a Piazza delle Cinque Scole di cui parleremo nell'articolo.





Piazza del Carmine era uno sconfinato e orribile parcheggio a cielo aperto. Grazie al sostanziale buon governo che caratterizza la gestione di Firenze da svariati anni, si è optato per quasi-eliminare la sosta in superficie e riqualificare il tutto all'insegna di un arredo urbano di qualità capace di fare decisamente la differenza.

Come Piazza del Carmine a Firenze, Piazza delle Cinque Scole è da sempre l'enorme parcheggio a cielo aperto dei quartieri circostanti e dei tanti ristoranti del circondario. A Firenze è San Frediano, a Roma è il Ghetto o Campo de' Fiori.





Così come a Firenze, anche a Roma sono stati trovati i soldi per riqualificare la piazza, ma le cose non sono andate alla stessa maniera. Mentre a Firenze si è optato - nonostante le proteste dei residenti e dei commercianti - di lavorare con coraggio e di portare avanti un progetto di qualità, a Roma si è pensato esclusivamente al consenso spicciolo e al piccolissimo cabotaggio specialità della casa mettendo da parte qualsiasi visione, qualsiasi progettualità di eccellenza per il bene della città, qualsiasi rispetto per turisti, pedoni, cittadini che hanno deciso di non usare la macchina e qualsiasi tutela per patrimonio e beni culturali (tra le altre cose in piazza c'è la Fontana del Pianto di Giacomo Della Porta). Tu cittadino per bene puoi fare tutte le scelte civili che vuoi, ma poi comunque devi vivere in un oceano informe di lamiere abbandonate anche nelle piazze più affascinanti del mondo. Ehggià perché qui c'è l'unica differenza tra le due piazze: quella di Firenze, pur importante, non ha neppure lontanamente la rilevanza storico-artistico-architettonica di quella di Roma.





Nonostante la disponibilità economica dunque (un maxi appalto da oltre mezzo milione di euro utile per mettere le mani oltre che sulle Cinque Scole anche su Piazza Bernini e su Piazza del Biscione oltre che su alcune strade attorno al mercato Trionfale. Tutti progetti pensati e realizzati deprimentemente alla romana: qui la relazione tecnica ), si è optato per lasciare la piazza come era prima: una specie di garage a cielo aperto, una sorta di sfasciacarrozze nel bel mezzo della città e di fronte al grande Tempio ebraico di Roma. Piazza delle Cinque Scole era caratterizzata per avere tantissimi posti auto di coi una percentuale enorme abusivi e dopo i lavori avrà tantissimi posti auto di cui una percentuale enorme abusivi: vedrete verso la primavera quando i lavoro saranno finiti.

Invece di lavori di riqualificazione, di rigenerazione e di rifunzionazione delle piazze, a Roma come fossimo fermi agli anni Sessanta o Settanta si fanno lavori di "ripavimentazione". Se andate sul sito di Sabrina Alfonsi (presidente del I Municipio dal quale dipendono i lavori) o se ascoltate le dichiarazioni di Jacopo Emiliani Pescetelli (assessore ai lavori pubblici, notoriamente geniale) loro dicono proprio così.





Giudicate voi se (PD contro PD) sono pazzi quelli del PD fiorentino o se invece sono pazzi quelli del PD romano. Noi qualche idea ce l'abbiamo. Resta il fatto che se il Comune piange (grazie all'amministrazione raccapricciante di Virginia Raggi) di certo il Primo Municipio - il più importante della città - non ride. È qui che si dovrebbero sperimentare i modelli di proposta e di racconto politico alternativi alla narrazione pentecatta e invece siamo totalmente fermi a 40 anni fa nell'ambito della tristezza più assoluta e alla logica malata e impensabile da qualsiasi altra parte del mondo del posto maghina. E pensare che sono mesi che qui, a causa del cantiere, le auto non ci sono più e di certo non è morto nessuno. Anzi.

Centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici gettati al vento per rifare dei sampietrini che poi verranno utilizzati come autorimessa in una delle zone più pregiate del pianeta terra, in piena area Unesco. Dopo la storia ridicola di Via Galvani (informatevi e soprattutto andate a vedere le condizioni della strada oggi!), il Primo Municipio replica con Piazza delle Cinque Scole, l'unica riqualificazione urbana a caro prezzo che non sposterà di una virgola i problemi. Eppure, come dice la presidente Alfonsi nel suo sito, questa è "una delle piazze più belle" di Roma. Quale luogo migliore per fare un parcheggio!?