Piazzale del Verano potrebbe essere un parco meraviglioso invece è un luogo mostruoso

Giusto per iniziare l'anno in ottimismo, mettiamo un ulteriore tassello all'orripilante mosaico delle occasioni mancate della città e del suo centro storico, del suo paesaggio, del suo patrimonio culturale.





Il video che metteremo qui dice davvero tutto e non ha granché senso aggiungere molte cose scritte. Nel corso del 2018 abbiamo insistito molto per sottolineare quale potenziale totalmente abbandonato ci sia nel verde pubblico: è tutto in rovina e con pochi interventi la bruttezza pervasiva potrebbe essere trasformata non solo in bellezza, ma in opportunità, posti di lavoro, occasioni per i giovani e per nuove piccole imprese.







Insomma con pochissimi interventi e pochissimi provvedimenti - e praticamente a costo zero per le pubbliche amministrazione - un problema potrebbe essere trasformato in chance. Se solo, però, il problema fosse vissuto come tale. A Roma, tuttavia, così nel 2018 come nel 2019, i problemi continuano ad essere vissuti come normalità. Atroce normalità. Da parte peraltro di tutti, di chi amministra e di chi viene amministrato...