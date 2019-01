Increscioso a Piazza Navona. I banchi sequestrati ai Tredicine sono ancora lì

Poche parole per introdurre il filmato qui sotto all'interno del quale in 5 minuti avete tutte le informazioni e l'immagine su questa ennesima, patetica, agghiacciante storia regalata alla città dalla incapacità, dalle connivenze, dal clientelismo e dalla idiozia ideologica del Movimento 5 Stelle il cui monocolore sgoverna Roma da 31 mesi di fila.





Come vi abbiamo raccontato in mille articoli la mostruosa Fiera della Befana in Piazza Navona era stata smontata. Ignazio Marino aveva posto fine allo schifo. O si faceva bene (e ci si è provato con un bando) oppure non si faceva affatto (e infatti l'avevano sospesa e la piazza era stata liberata). Appena arrivati al potere i grillini, affamati di clientele e vogliosi di favorire le famiglie dell'ambulantato, hanno fatto di tutto per riallestire la Fiera. Visto che era sotto l'egida del Primo Municipio, che giustamente non voleva rischiare di riconsegnare tutta la piazza ai soliti, il Comune dopo decenni gliel'ha sottratta portandola sotto le competenze comunale. A quel punto, preso possesso della Fiera, si è realizzato un bando in fretta e furia, fatto male, scadente, cialtronesco. Un bando, come avevamo scritto, che poteva essere vinto solo dai soliti. Perché - sebbene questa cosa si potesse aggirare - premiava l'anzianità. Cioè chi aveva ridotto ad un letamaio la manifestazione, invece di essere punito veniva favorito. E naturalmente tutte le eccellenze gastronomiche e agroalimentari della città dovevano restare fuori.







I risultati li abbiamo documentati: la Fiera della Befana in Piazza Navona è stato uno spettacolo spettrale, ripugnante, regno della tristezza e ritratto impeccabile del declino di questa città. Ciliegina sulla torta il sequestro per illeciti di alcuni banchi affidati dal famoso bando che andava fatto a tutti i costi. Costi quel che costi. Ecco i risultati. A livello politico, tuttavia, non ha pagato nessuno. Ne l'assessore vergognosamente pro-bancarellari che abbiamo, ne il presidente di commissione pro-bancarellari che abbiamo. Nessuno. Tutti continuano ad amministrare e a fare più danni della grandine. Il precedente assessore che si era opposto a questo schifo è stato cacciato via in malo modo.





Passeggiare a Piazza Navona e rimpiangere perfino Alemanno...