11 motivi per cui l'elemosiniere del Papa ha sbagliato di grosso a riaccendere la luce

Parliamo di SpinTime, la inquietante occupazione di Action e di Tarzan Alzetta che da qualche tempo viene letteralmente contrabbandata come progetto di rigenerazione urbana (tanto i romani sono gonzi e bevono tutto) con la complicità di tutti per questioni di soldi, di tornaconto politico, di consenso e di potere.





Premettiamo che parlare di uno scenario cittadino in cui a quanto pare esiste un giustiziere della notte con un furgoncino, inviato niente meno che dal Pontefice a risolvere con la forza e violando le leggi i problemi dei presunti poveri, ci risulta quanto meno surreale e umiliante. Un contesto crircense, farsesco, folkloristico e ridicolo. Un contesto, soprattutto, che non potrebbe avere eguali in Europa e nel mondo.

E allora, ci si potrebbe chiedere per paradosso, come mai il Papa non ha un elemosiniere in ogni città del mondo? Forse la "povertà" non è dappertutto e forse, oltretutto, a Roma non è per la maggior parte dei casi null'altro che una maschera per coprire la paraculaggine? E' davvero inaccettabile quello che è successo: si stava smuovendo qualcosa verso la risoluzione con uno sgombero di un palazzo occupato da anni e ha deciso di metterci la bocca uno stato straniero mandando una persona a impicciarsi.





Ovviamente grande accoglienza al gesto papale definito dal 90% del paese come "coraggioso" solo perché il 90% d'Italia non conosce il livello di collusione e mafia che c'è dietro le occupazioni romane, mafia capace anche di smuovere il Vaticano... Accoglienza anche dagli stessi occupanti, sovraintesi da organizzazioni para criminali di ultra sinistra per solito assai contrarie alla Chiesa e ai suoi dogmi. Ma quando ci sono di mezzo gli interessi, non c'è ideale che tenga e va benissimo anche il Vaticano solitamente raccontato dagli stessi ras delle occupazioni - e tal volta perfino a ragione visto che basterebbe l'uno per cento delle case vuote possedute dall'organizzazione per cui lavora il sor Elemosiniere a sanare il presunto problema abitativo in città - come la vera causa degli squilibri del mercato immobiliare romano.





Oltretutto non si riesce a capire perché, a fronte di una città in cui decine e decine di migliaia di persone, di famiglie, di aziende sono in difficoltà e davvero non riescono a pagare le bollette, la Santa Sede si debba occupare con clamore solo di chi occupa, di chi viola le regole, di chi con la forza ruba immobili di proprietà privata. Trascurando tutte le persone che, col doppio dello sforzo, si fanno in quattro e sputano sangue per stare nella legalità. E' solidarietà questa? E' misericordia questa? Ha a che fare con le leggi cristiane questo?





Ferma restando dunque l'assurdità di tutto questo, approfittiamo della visibilità avuta dalla cosa per mettere in fila i motivi per i quali l'elemosiniere di Sua Santità doveva farsi un quarto d'ora di affari propri e doveva lasciare che si andasse verso uno sgombero dell'edificio di Via Santa Croce in Gerusalemme. Per il beneficio di tutti, a partire dal beneficio degli occupanti stessi.





1. NESSUNO CERTIFICA CHE LE PERSONE PRESENTI NELLA OCCUPAZIONE SIANO REALMENTE BISOGNOSE

Non lo sappiamo. Possiamo solo presumerlo. Possiamo ipotizzarlo. O più realisticamente possiamo ipotizzare che un terzo di persone sia davvero bisognosa, un altro terzo di persone si approfitti della situazione e un'altro terzo sia lì per questioni di favori di politica e di potere. "Vieni che ti diamo casa però ogni volta che dobbiamo fare qualcosa tu devi stare a disposizione". Insomma, venduti della mafietta delle occupazioni. Non sono persone registrate, non sappiamo chi sono, non sappia nulla del loro reddito, non sappiamo se lavorano, se non lavorano, se hanno ricevuto offerte di lavoro e le hanno rifiutate (tanto non devon mica pagare affitto o bollette, quindi...). Non sappiamo nulla, non abbiamo dati da analizzare, siamo totalmente al buio su quello che succede. Intervistati qualche tempo fa alla tv, tra gli occupanti di Via Santa Croce apparve una ragazza che candidamente esternò davanti alle telecamere: "sono qui perché ho 19 anni e mi ero rotta di stare a casa coi miei, volevo finalmente vivere da sola ma non avevo i soldi e allora ho occupato". Non ci sarà solo questo, certo, ma c'è anche questo. Ed è semplicemente inaccettabile. L'unico modo per evitare questo è far tornare in mano allo stato (o alla Regione o al Comune) la gestione delle emergenze sociali, togliendole di mano dai racket dei movimenti che pretendendo di fare attività sussidiaria sostituendosi alla parte pubblica (di fatto privatizzando un servizio) fanno più danni che altro.

Spin Time e Casa Pound sono due facce di una stessa medaglia. Ragionano allo stesso modo, hanno lo stesso approccio, rispondono con gli stessi identici slogan alle critiche. La nostra speranza è che vengano sgomberati entrambi, lo stesso giorno. Una festa della legalità





2. LE CONDIZIONI INTERNE SONO DRAMMATICHE

Un autentico slum all'interno della città. Centinaia di persone che vivono ammassate, in condizioni igieniche inaccettabili, in spazi che non sono e non sono stati mai pensati per essere civili abitazioni. Si tratta di uffici riadattati ad appartamenti alla bell'e meglio (hanno fatto un cambio di destinazione d'uso di fatto, violando il Piano Regolatore della città. Un abuso macroscopico). Il palazzo è una bomba igienico sanitaria che può determinare tutto: da incendi a epidemie. Non è possibile consentire alle persone di vivere in questo modo mettendo a repentaglio se stesse e gli altri.





3. NON E' VERO CHE IL PALAZZO ERA VUOTO

Chi è in vena di scusanti per legittimare la sciatta camorruccia delle occupazioni romane ripete più o meno sempre gli stessi tre o quattro patetici slogan. Uno ad esempio è: "ci stanno le persone senza case e le case vuote, dunque che problema c'è se occupiamo?". Ovviamente non è vero che il palazzo era vuoto. Il palazzo era stato usato fino a poco tempo prima come uffici e poi stava per essere venduto per la realizzazione di un altro progetto. Non era ne vuoto ne abbandonato: è solo una delle mille strumentalizzazioni dei farabutti che hanno costruito la loro carriera politica e la loro fortuna economica, ideologica e di potere sulle occupazioni, strumentalizzando la disperazione. Ovviamente anche se davvero il palazzo fosse stato vuoto e abbandonato, questo non avrebbe neppure per un istante giustificato una occupazione illegale.

La proiezione daaa pardida non manca mai...





4. IL PALAZZO E' UNA BOMBA SOCIALE

Oltre che dal punto di vista igienico, il palazzo è una bomba dal punto di vista sociale. E disordini possono avvenire da un momento all'altro. Il fatto che fino ad oggi chi amministra le cose (con metodi coercitivi, da qui lo stato di ordine) lo abbia fatto senza far emergere disordini e anomalie questo non toglie che potrebbero avvenire in futuro. Non può una città tenere in suo seno situazioni totalmente ingovernabili come questa. Siamo alla terra di nessuno più pericolosa e inaccettabile.





5. IL PRINCIPIO CHE "LE COSE NON FUNZIONANO ALLORA SIAMO GIUSTIFICATI" E' ABERRANTE

E' uno degli altri slogan che i ciarlatani delle occupazioni e dei movimenti romani ripete a spron battuto sapendo che basta davvero poco a abbindolare l'auditorio capitolino. "Non funziona il sistema delle case popolari, quindi occupiamo". Una legge del taglione aberrante, pericolosissima se presa in parola da tutto. Con questo stesso principio potrebbero domani arrivare un esercito di 450 persone ancor più povere e ancor più disperate di quelli ora ospitate a Via Santa Croce in Gerusalemme e chiedere a buon diritto di subentrare. O farlo eventualmente con la forza facendo scoppiare una guerra civile. "Se una cosa mi spetta o me la danno o me la prendo" è un principio fascista e dio solo sa quanto fascismo c'è nei cervelli bacati e marci dei fondamentalisti alla matriciana dei movimentisti romani.

Discoteche, feste, ristoranti, party, concerti e chi più ne ha più ne metta. Nella più profonda illegalità e insicurezza





6. LO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEGLI SPAZI COMUNI E' IGNOBILE

Le aree comuni dell'enorme palazzone, qualcuno lo spieghi all'elemosiniere, sono sfruttate a livello commerciale in maniera vergognosa e ignobile. Fiumi di denaro in birra, iniziative e altro. C'è pure un'osteria e chissà quanti altri esercizi commerciali totalmente abusivi. Una concorrenza sleale allucinante in una città dove aprire un esercizio di somministrazione significa ormai passare per le forche caudine di una burocrazia sfiancante e disincentivante. E quando fai notare che per i loro mille concerti non pagano SIAE ti rispondono che la SIAE è mafia. Già, sarà anche mafia, ma tutti i locali attorno a voi sono costretti a pagarla mentre voi impunemente evadete. Questo significa solo una cosa: concorrenza sleale. Non solo non paghi l'affitto, non solo non paghi le bollette, ma riesci pure a bypassare la burocrazia e le tasse sullo spettacolo. Solo la Ndrangheta e i centri sociali a Roma riescono a comportarsi in maniera così meschina. Tutti gli altri subiscono, pagano anche per loro, dichiarano fallimento. L'impatto negativo sull'economia della città è clamoroso.





7. NON E' VERO CHE SIAMO IN EMERGENZA ABITATIVA!

Un altro slogan. L'emergenza abitativa. Per carità, la casa è sempre un problema. Lo è in tutto il mondo con picchi allucinanti fuori dall'Italia. A Roma anche non è facile trovare una casa comoda a buon mercato, ma l'emergenza è un'altra cosa. Certo, se vuoi vivere a Via Statilia in pieno centro storico o te lo puoi permettere oppure vai a vivere in periferia, o un po' fuori città come negli ultimi decenni hanno fatto varie centinaia di migliaia di persone (lo dicono i dati e i flussi): pensate che fessi, potevano tutti quanti occupare. Del resto è piano di palazzi vuoti, no!? La realtà la scopri aprendo due siti illuminanti: trenitalia.com e immobiliare.it. Focalizzati su qualsiasi paese o cittadina posti a 25, 35 o 45 minuti di treno da Roma e scoprirai che investendo così poco tempo in pendolarismo arrivi in posti dove le case faticano a raggiungere i 300 euro al mese. Da New York a Londra, da Berlino a Tokyo chiunque non ce la fa a pagarsi un affitto in centro si sposta un po fuori, a Roma chi non ce la fa a pagarsi un affitto in centro dice che sta in emergenza abitativa e occupa appartamenti nei posti più pregiati della città, dall'Esquilino a Santa Croce, da Piazza Indipendenza a Piazza Bologna. Un raggiro galattico nel quale tutta Roma fa finta di cadere per la pigrizia di non porsi il problema, per la pigrizia di non farsi una domanda, per la voglia ancestrale di lavarsi le mani. Da sempre.





8. QUEL PALAZZO OCCUPATO DA 150 FAMIGLIE AVREBBE GENERATO LAVORO PER 150 FAMIGLIE

Lì era previsto un albergo. Avrebbe oltretutto qualificato tutta la zona, incentivato il commercio (che boccheggia qui) e magari chiamato ulteriori investimenti. I venditori stavano quagliando l'operazione coi compratori. Ci sarebbe stata una struttura ricettiva capace di dare risposte sane, di reddito, soddisfazione, opportunità e sicurezza allo stesso numero di famiglie che oggi occupano. Solo questo dato deve bastarvi per capire all'interno di quale enorme inganno ci troviamo. Davvero un Elemosiniere papale non capisce una cosa del genere? Ma c'è di più...

La presidente del Primo Municipio Alfonsi con Tarzan Alzetta, il boss delle occupazioni romane. La foto è un insulto, uno schiaffo, uno sputo in faccia a tutti i cittadini per bene di Roma





9. I PALAZZI OCCUPATI TENGONO LONTANI GLI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI. UNICA NOSTRA SALVEZZA

C'è di più perché il danno non è solo puntuale. Non riguarda solo questo specifico edificio che avrebbe potuto dar risposte di lavoro e dignità a 150 famiglie e invece dà risposte di degrado, prepotenza, camorretta e illegalità a 150 famiglie. Riguarda tutto il sistema, anzi l'ecosistema economico romano che oggi vive un olocausto. Vedere investitori che nonostante reiterati esposti in Procura non riescono a rientrare in possesso dei loro immobili semplicemente fa scappare altri potenziali investitori dalla nostra città. Ed è quello che sta succedendo: non c'è l'ombra di un investitore immobiliare (resta con qualche sparuta operazione solo CDP, che infatti è pubblica e a Roma ha sede). Tutti i soggetti che stanno ad esempio cambiando faccia a Milano generando posti di lavoro, ricchezza, opportunità, rigenerazione urbana, appeal e bellezza non mettono piede a Roma. Da Hines a Coima, da LendLease a Unipol, da Prelios a Covivio sono lì in attesa che Roma la faccia finita di farsi stritolare dai furfanti delle occupazioni e dei movimenti per arrivare in forze ad investire qui tramutando la Capitale in un posto normale a suon di fiumi di denaro liquido che è pronto per noi ma non arriva perché le condizioni ambientali sono inaccettabili. Questa situazione ci tiene schiavi tutti, ci tiene ostaggi tutti, ci impedisce di svilupparci tutti, ruba le opportunità ai nostri figli e infatti c'è una intera generazione di quarantenni e cinquantenni in città che sta lavorando solo per far andar via i figli il prima possibile. Ecco i risultati della solidarietà dell'elemosiniere. Questa volgarità coatta, aggressiva e parafascista mascherata da "ssspazi sosssciali" (da pronunziarsi come Verdone in Un Sacco Bello) vi sta divorando dentro come un cancro e voi la difendete, la applaudite, inneggiate al "coraggio" del Papa come nella peggiore Sindrome di Stoccolma.





Dunque non c'è solo il danno dei 150 posti di lavoro persi, c'è l'impatto drammatico che ogni storia come questa (o quella vergognosa del Cinema Palazzo, quella dell'hotel della Garbatella e di tanti altri spazi occupati) ha sull'economia della città e sulla sua reputazione sul mercato internazionale. Se solo quelle risorse venissero liberate noi vedremmo risolti tutti i problemi di povertà della città. Dal primo all'ultimo. Ad oggi, grazie a questa gentaglia, siamo un posto da cui fuggire, su cui non scommettere neppure un centesimo, un sistema in piena debacle economica. Una crisi che ci siamo creati da soli visto che le potenzialità della città sono dieci volte più significative di ogni altra città italiana e invece ci facciamo mangiare in testa perfino da Bologna o Firenze, per tacere di Milano. Questo ha delle conseguenze atroci. Chi dice di voler combattere la povertà, in realtà sta solamente alimentando il proprio personale potere e sta generando povertà su povertà. Del resto organizzazioni come i movimenti romani non possono - non potranno mai - operare per il benessere e lo sviluppo. Se la povertà scompare loro non avrebbero più ragione di esistere e non potrebbero più esercitare il potere, il ricatto, la pressione che esercitano con tutte ciò che per loro e solo per loro produce in termini di vantaggi diretti e indiretti.

L'Elemosiniere di Papa Francesco sotto braccio agli occupanti. Lo avete visto mai sottobraccio a qualche commerciante che sta lottando per non chiudere, delle migliaia di persone che ogni giorno a Roma perdono il lavoro proprio a causa del degrado generato da questa situazione e altre simili?





10. E LE CASE POPOLARI?

Beh, abbiamo parlato pochissimo di case popolari. Il solito Roma fa Schifo che nasconde i problemi. Non li nascondiamo, sappiamo perfettamente che il servizio funziona poco e male (ma meglio di quel che si pensa), ma sappiamo anche che decine e decine di case non vengono rimesse in circolo a vantaggio di chi ne ha bisogno proprio perché sono occupate. Ed è su questo che bisognerebbe lottare: più case popolari, gestite in maniera impeccabile, senza sconti, e più housing sociale. Ma proprio grazie alla sciatteria dei movimenti romani anche tanti progetti che potrebbero ospitare al proprio interno housing sociale (vedi l'ex Fiera di Roma) vengono bloccati, interrotti, sabotati culturalmente. Peraltro pianificare, costruire e gestire bene le case popolari è normalità e non porta voi. Mentre accordarsi come fa da sempre la più squallida politicuccia romana con le mafiette dei prepotenti ne porta eccome e si eleggono grazie a questi criminalucci anche fior di consiglieri comunali se si sanno strumentalizzare a dovere i suffragi dei disperati. Ecco, chissà se l'elemosiniere si è reso conto di aver fatto un clamoroso assist alla peggio politica romana.

Detto ciò, ribadiamo che il sistema delle occupazioni, la mentalità del "mi prendo ciò che mi spetta", la logica del "non funziona niente quindi delinquo e nessuno mi può dir nulla" fa sì che centinaia di case popolari siano occupate da chi non ne ha diritto. E chi sta in graduatoria aspetta dormendo in macchina. In attesa, un bel giorno, di decidere di svendere se stessi ai rapaci avvoltoi dei movimenti.





11. OKKAY MA IL VATICANO E' INTERVENUTO PERCHE' NESSUNO FACEVA NIENTE

Falso, giorni e giorni prima dell'intervento dell'Elemosiniere la sindaca Virginia Raggi aveva mandato fior di assistenti sociali nel palazzo per offrire a bambini, anziani e bisognosi un posto nelle case famiglia del Comune, che esistono e sono pagate dalle tasse di tutti appositamente per questi casi. Ovviamente strumentalizzati e plagiati dall'organizzazione tutti hanno risposto di no. Come risposero no gli occupanti di Piazza Indipendenza quando si offrì loro una soluzione alla loro situazione. Insomma questa gente non accetta nessuna soluzione legale, preferendo di gran lunga stare nell'illegalità. Non è vero che non hanno alternativa, semplicemente non sono interessati alle alternative legali, alle alternative che abbiamo tutti, preferiscono stare nell'illegalità. Lo considerano più da furbi e più comodo.





Tutto questo decalogo significa che auspicavamo che i bambini restassero senza acqua calda per altri giorni o che gli anziani continuassero ad avere problemi a causa dello stacco di elettricità? Assolutamente no. Ma la circostanza doveva essere sfruttata dalle istituzioni in maniera astuta e orientata al bene comune e alla risoluzione dei problemi e delle anomalie. Cari amici - avrebbe dovuto dire l'amministrazione intervenendo - noi adesso vi facciamo riaccendere la luce perché in queste condizioni non vi lasciamo. Ma sappiate che avete tre mesi da oggi per sloggiare non un giorno di più. Così si comporta una città seria.