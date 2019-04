Villa Aldobrandini. Le foto nel 2016 e nel 2019. In tre anni i grillini l'hanno devastata

Di più: Villa Aldobrandini potrebbe sopravvivere e farcela se all'interno (tra l'altro ci sono gli spazi perfetti per questo) fosse approvato il progetto di uno spazio di somministrazione, un bar, un caffè, una sala da the da far nascere in una delle cubature esistenti ai cui gestori poi chiedere di tenere (anche nel loro interesse peraltro) in perfette condizioni la villa. Tutto questo - normalità dovunque - a Roma appare impossibile in virtù di norme assurde, veti ridicoli delle Sovrintendenze e burocrazia ignobile che farebbe fuggire lontano anche l'imprenditore più dedito alla causa. Eppure quello sarebbe l'unico modello in grado di salvare non solo questo , ma la grandissima parte dei parchi di Roma. Guardate qua sotto come è fatta Villa Aldobrandini: ha su tre angoli tre edifici, oggi abbandonati e in rovina, che potrebbero trasformarsi in spazi commerciali capaci di generare nuova occupazione, nuovi servizi per i visitatori e ai quali assegnare l'obbligo di manutenzione e controllo. Funziona così in tutto il mondo civile ed evoluto.