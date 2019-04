Salvini si prenderà Roma, ma per Roma non cambierà nulla. Nulla!

"Non ci vuole mica uno scienziato per togliere la monnezza da Roma" ripete Matteo Salvini per attaccare Raggi sminuendo e ridicolizzando i problemi atavici della città. Già, non ci vorrà uno scienziato, ma se hai amministratori che per anni si sono divertiti (e si divertono) a tenere artificiosamente la città in stato di difficoltà in modo così da dare potere enorme nelle mani di pochi oligarchi dei rifiut,i allora può non bastare superman. E dal momento, caro Salvini, che questi amministratori sono largamente presenti nel tuo partito e nel tuo schieramento, come fai a non vergognarti di speculare in questo modo sulla monnezza?





Se la situazione romana è questa è senz'altro colpa di Raggi (una figura surreale, caricaturale, ma che non fa affatto ridere e che è molto molto pericolosa perché sta facendo dei danni che potrebbero essere davvero profondamente irreparabili) ma è anche e soprattutto colpa della mentalità malata e affarista che l'ha preceduta a tutti i livelli, condivisa perfettamente tra la sinistra piddina e la destra forzitaliota, leghista, rampelliana e oggi in gran parte in transito verso la Lega. Questo ultimo schieramento si è sempre dimostrato pronto a tutto tutto pur di mantenere lo status quo e non modernizzare la città di un millimetro.





Il continuo battibecco tra Lega e Movimento 5 Stelle sullo sfondo delle condizioni inenarrabili della Capitale ci stimola comunque a riflettere su quale potrà essere la Roma del 2021, amministrata probabilmente da una coalizione di destra a trazione leghista.





Come spesso avviene in questa disperata città, le condizioni pessime attuali lasciano intravedere non finalmente un miglioramento, ma purtroppo un ulteriore peggioramento. In questi anni all'opposizione, infatti, così come il Pd, anche la destra non ha lavorato minimamente per migliorare ed evolvere la propria classe dirigente. I portatori di voti sono gli stessi, le cricche sono le stesse, gli interessi sono gli stessi, le lobbies sono le stesse e sono i medesimi mentalità e personaggi che sarebbero inaccettabili in qualsiasi altra città italiana. Gentaglia. Salvo qualche piccola eccezione totalmente gentaglia, qualcuno anche in cattiva fede.





Con questa classe dirigente Matteo Salvini si appresta a prendersi la città di Roma tra due anni o magari già l'anno prossimo visto che probabilmente la sciagura-Raggi non riuscirà a portare a fondo l'intero mandato.





Il punto però, come Salvini sa benissimo anche se non lo ammetterà mai, è che il problema a Roma non è ritirare la monnezza dalle strade. Quello lo si può fare in una settimana con un piano straordinario e la città può perfino profumare di violetta nel giro di pochi giorni0

Il problema in realtà è altrove. Il problema è che Roma non riuscirà mai a scongiurare la sua morte ormai conclamata se non cambierà radicalmente registro gestionale su tutto. Il cambio di prospettiva deve essere totale e profondo. E a Roma cambiare registro significa far ciò che i populisti alla Salvini e alla Meloni (ma vale anche 5 Stelle come stiamo vedendo) non vogliono assolutamente fare, ovvero interrompere le milleuno rendite di posizione che asfissiano l'economia della città.





Pur di non sfiorare nessuna rendita di posizione e nessun diritto acquisito (acquisito illegalmente, ovvio), Raggi ad esempio ha gettato la città in un olocausto economico senza fondo. E questo vale per tutti gli ambiti, dai più apparentemente (apparentemente!) piccoli come il commercio ambulante o i cartelloni pubblicitari su su fino ai grandi lavori edilizi e alle costruzioni passando per la melma dei sindacati e dei dipendenti comunali.

Un esempio? Pensate al vero motivo per cui hanno fatto saltare il progetto di Tor di Valle: a Roma non si possono realizzare degli uffici di qualità come si sta facendo da una decina d'anni a Milano (avete visto in che mostruosi obbrobri hanno sede le poche compagnie che ancora resistono in città?) perché altrimenti tutti gli uffici scadenti che sono in capo a noti palazzinari romanari perdono all'istante il loro finto valore di mercato. Le ex Torri delle Finanze all'Eur e le Tre Torri di Libeskind a Tor di Valle sarebbero state micidiali da questo punto di vista (Marino aveva preparato un bello scherzetto ai palazzinari, l'unico ad averne il coraggio), avrebbero significato la fine definitiva di un andazzo. Enormi uffici scadenti e orribili sarebbero finalmente rimasti sfitti e i terrificanti costruttori romani sarebbero stati messi davanti ad una scelta: o adeguarsi a quello che si fa in tutto il mondo - smettendola di guadagnare come trafficanti di organi, bensì come imprenditori normali - o cambiare lavoro. E con questo approccio tanti altri "andazzi" sarebbero finiti visto che Marino aveva aperto parecchi fronti.





Le riforme di Marino, però, erano state concepite proprio contro il corporativismo romanaro messo in piedi in 5 anni da Alemanno (sulla base dell'ottimo lavoro fatto da Veltroni, beninteso), lo stesso corporativismo che Salvini ripristinerà - ancor più dei 5 Stelle - una volta al potere. B

asta vedere cosa hanno fatto con la Bolkestein, e capite al volo: appena arrivati al governo subito blocco degli investimenti internazionali, subito blocco della concorrenza, subito blocco della meritocrazia, subito favori alle peggiori lobbies di evasori e pseudo imprenditori che stanno affossando l'Italia da decenni. Non è un caso se una volta arrivato al potere, Salvini con la sua mentalità abbia portato il paese dalla crescita economica al declino e alla recessione: con una mentalità corporativa, protezionista, populista e anti-mercato come la sua, l'economia deperisce e così sta facendo. Pensate tutto questo applicato alla latrina di Roma: tutto accentuato, tutto peggiorato. Con Raggi va malissimo? Vero. Con Salvini andrà ancora peggio.





In tutti i settori economici della città è necessaria invece maggiore libertà, maggior merito, maggior concorrenza, maggior afflusso di capitali internazionali per dare stimolo anche alla decotta imprenditoria locale, per provare a far restare quei pochissimi talenti che ancora non sono scappati via in posti dove merito e concorrenza sono alla base della vita civile ed economica al posto dello squallido clientelismo a tutti i livelli.

Questo però significa perdere i voti delle cricche e non vuole farlo il Movimento e non vuole farlo la Lega. Ecco perché il passaggio di potere da Raggi a Salvini non cambierà NULLA.





E tra l'altro c'è uno spauracchio utilissimo a chi volesse arrischiarsi davvero a cambiare le cose: ci aveva provato Marino e guardate cosa sono stati capaci di fargli pur di fermarlo. Quella storia non conta in quanto tale, conta perché è un monito, un simbolo, un totem. Conta perché nessuno, adesso, si azzarderà mai più davvero a cambiarla questa città.