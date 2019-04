I "villini storici" da demolire o non demolire a Roma. Storia dell'ultima isteria

Da qualche mese a Roma è nata una nuova patetica isteria, una delle tante in una città che vive solo di tic, di frasi fatte, di riflessi condizionati, di paure di cambiare e di sentito dire (solitamente dalla persona sbagliata).

Mentre, insomma, in ogni città evoluzione e progresso significa anche demolire edifici vecchi e superati e realizzarne al loro posto di nuovi e migliori sotto ogni punto di vista (architettonico, ma anche energetico, estetico, funzionale ecc...), a Roma questo appare come un atto del demonio. Ci sono fior di giornalisti, intellettuali, comitati di quartiere che lottano contro cose che dovrebbero essere del tutto ordinarie e normali aizzando folle profondamente ignoranti all'insegna di un terrorismo psicologico di bassissima lega che si serve del solito armamentario di parole chiave che ormai senti solo a Roma: "speculazione edilizia", "colada de cemendo", "pugno in un occhio", "opera faraonica", "edificio fuori dal contesto"... Quando sentite qualcuno pronunciare queste keywords siete fortunati perché non dovete indagare molto: al 99% si tratta di un imbecille che parla senza sapere nulla di quello che dice.





Questo modo di pensare (pensare?) è atterrato recentemente sui famigerati "villini": ogni demolizione (Roma ha meno investimenti immobiliari di una cittadina di provincia e il mercato delle costruzioni di muove in maniera inferiore che a Bari o a Catania, tanto per dire...) è diventata motivo di dibattito e di scontro con un tasso di retorica oltre ogni ragionevole limite di guardia: i protagonisti sono sempre gli stessi, tra giornalisti in vena di battaglie ecologiche al limite dell'inquietante (ciò che sta facendo Paolo Boccacci su Repubblica rasenta il ridicolo e lo sorpassa), associazioni ambientaliste che hanno contribuito a portare la città nelle condizioni di olocausto economico in cui è ora e comitati di quartiere che si muovono con modalità che non hanno eguali in Italia e in Europa.





Ovviamente nessuno auspica che edifici di reale valore architettonico, di reale pregio storico e di importanza urbanistica certificata vengano abbattuti, ci mancherebbe. E bene ha fatto in questo caso l'assessore all'urbanistica Montuori a evitare un vincolo complessivo su interi pezzi di città (perché le vestali dell'ambientalismo di cui sopra questo risultato volevano raggiungere) puntando semmai a vincoli soprintendenziali modulati sul singolo pezzo. Considerare le città come organi imbalsamati e immutabili genera solo un risultato: la Roma di oggi! Una città raccapricciante, orribile, putrescente, da cui scappare e dalla quale tutte le persone di buon senso con la possibilità di farlo stanno scappando. Questo ovviamente poco imposta a giornalisti benestanti, nobili annoiati "impegnati" in finte battaglie ambientaliste e comitati governati dall'ignoranza e dalla superstizione.





Una battaglia ridicola si è fatta ad esempio per Villa Paolina, un edificio scadente e rimaneggiato migliaia di volte negli anni e dunque senza alcun valore reale. Nonostante la proprietà abbia tutti i diritti di demolirla e ricostruirla, comitati e giornalisti stanno attuando una indebita pressione tale che l'operazione immobiliare rischia di saltare. E poi ci meravigliamo se gli investimenti in rigenerazione urbana provenienti dall'estero a Roma sono a ZERO. Quale developer internazionale viene ad investire in una città dove hai diritto di fare una cosa, ma dove se qualche ciarlatano si mette a dire bugie per non fartela fare, infinocchia fior di istituzioni e ministeri che alla fine ti bloccano il progetto? Questo ecosistema è perfetto per far fuggire - come infatti avviene - qualsiasi investitore.

Il problema, per Villa Paolina come per qualsiasi altra operazione di demolizione-ricostruzione, è lottare - questo sì - affinché l'opera sostitutiva sia architettonicamente più significativa di quella demolita. Insomma: lottare per far crescere la città, per migliorarla, per lasciarla alle successive generazioni più bella, più contemporanea, più viva. Se la logica di oggi fosse esistita nel periodo di edificazione dei "villini", nessuno avrebbe ottenuto i permessi per costruirli perché ci sarebbe stato un giornalista o un comunicato che sarebbe riuscito a impedire i permessi in nome del patrimonio di case di campagna da salvare, dell'agro romano da non "cementificare", delle vigne storiche suburbane da mantenere e così via cialtroneggiando. Per fortuna negli anni Dieci, Venti o Trenta la percentuale di ciaraltani era molto più bassa di oggi e per fortuna all'epoca la gran parte dei cittadini pensavano al domani e al benessere dei loro figli, non a ieri e all'esclusivo benessere proprio.





In questi giorni sui giornali è stato protagonista un altro "villino", perché ormai il termine villino è un passe-partout, parla alla pancia delle persone e semplifica la vita a chi deve ciarlataneggiare come dicevamo sopra. E così un edificio piuttosto anonimo degli anni Sessanta diventa un "villino" la cui demolizione si trasforma automaticamente in scempio. La storia che Paolo Boccacci (ancora lui, argh) racconta in questo articolo è però paradossale . Sia per i tempi (i proprietari hanno iniziato le pratiche per sostituire questo edificio nel 2015, siamo a metà del 2019 e ancora non se ne parla. Questo ci racconta molto sul perché la città sta morendo), sia per le modalità. A quanto pare, infatti, siamo arrivati al punto in cui l'operazione ha avuto il benestare delle soprintendenze solo perché il nuovo edificio invece di essere un segno contemporaneo in città (e dio sa quanto ce n'è bisogno), scimmiotterà lo stile dei vecchi villini degli anni Venti.





Insomma si demolisce una tipica costruzione degli anni Sessanta (la vedete sopra, nella foto, affacciata sul solito marciapiede devastato e pieno di auto in sosta abusiva) per costruire un falso storico che - stando ai rendering - è una mostruosità bella e buona. Ma una mostruosità che premia perché consente al costruttore di avere dei via libera che viceversa - con un progetto vero, con un architetto di qualità, con una proposta contemporanea - non sarebbe arrivata. È un precedente micidiale. Naturalmente nell'articolo di Repubblica la questione è letta esattamente all'inverso di come dovrebbe; e il fatto che in città invece di costruire architetture degli anni Venti del Duemila si costruiscano architetture degli anni Venti del Novecento dimostrando di essere intellettualmente fermi a cento anni fa, viene considerata tutto sommato una cosa positiva, una salvezza. È invece solo una tristezza.