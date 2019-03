"Vota Garibaldi" alla Garbatella: l'Ufficio Decoro ha fatto bene a cancellare la scritta

Nella barzelletta quotidiana che è il Comune di Roma, ieri si è appalesata l'ennesima agghiacciante freddura: i sempre più imbarazzanti operai comunali, in forze all'umiliante e umiliato Ufficio del Decoro Urbano, hanno cancellato un reperto murario risalente a 70 anni fa, una scritta ormai storicizzata che risaliva alle prime elezioni politiche della Repubblica e che invitava a votare per il Fronte Popolare (che per fortuna perse, peraltro). Un pezzo di storia con tanto di insegna commemorativa, restaurato oltretutto con soldi pubblici una quindicina d'anni fa.





Farne tuttavia una colpa agli operai del Comune è ingiusto. Così come è ingiusto farne una colpa in generale alla miserabile amministrazione pentecatta che ci ritroviamo. L'amministrazione infatti, si muove all'interno di uno strettissimo viottolo accidentato tra mentalità bacata e ideologia. Mentalità bacata e ideologia che sono, per contrappasso, presenti in città nella loro massima concentrazione proprio alla Garbatella, patria di un sentimento di sedicente sinistra (qualcuno un giorno spiegherà loro che quella porcheria lì non è sinistra, anzi) che non ha ormai cittadinanza da nessuna altra parte d'occidente.





Il sentimento per cui la legalità si applica a tutti meno che agli amici, il sentimento per cui lo sviluppo civile, economico, urbanistico di una città deve essere vissuto esclusivamente come "speculazione" da combattere; il sentimento per cui "muri puliti, popoli muti", vittima di slogan patetici e infantili, coniati una vita fa quando, semmai, avevano dieci volte più significato di oggi. La Garbatella dei centri sociali, la Garbatella delle occupazioni, la Garbatella che accoglie e legittima ogni sistema malavitoso a patto che combaci con l'ideologia imperante nel quartiere. Chi è causa del suo male deve piangere se stesso...





All'interno di questo quadro, il Comune di Roma, con le sue squadre dedicate al Decoro Urbano (non ci viene in mente nulla di più male in arnese), lavora come dicevamo in una strettoia: di fatto le scritte non si cancellano più, assurte quasi a forma di libertà d'espressione per opera di mandrie di vandali decerebrati che però per l'ideologia imperante hanno un pregio: creano un ambiente, un humus, favorevole. Contribuiscono a creare la "magia" tutta romana del degrado diffuso e omnichannel. Quella strana sensazione per cui TUTTO è devastato, per cui non si salva un solo centimetro quadro dai marciapiedi, alle strade, ai palazzi, ai balconcini delle abitazioni fino appunto a tutti le superfici orizzontali inclusi i furgoni, i mezzi della nettezza urbana o i treni della metropolitana. Questo brodo primordiale in cui siamo immersi ci ha per osmosi permeato, fa parte di noi e ci consente di accettare tutto, essere resilienti a tutto: se vivi una esistenza annegato negli scarabocchi di certo non sei portato ad indignarti se dietro casa tua un gruppo di paraculi occupa uno spazio per farci delle "attività culturali" che si potrebbero tranquillamente fare affittando regolarmente lo stesso spazio. Non lo consideri un problema, anzi lo consideri coerente all'ambiente in cui, inconsapevole, galleggi ogni giorno.





La cancellazione delle scritte vandaliche dunque, da San Lorenzo a Garbatella, è considerata un atto ostile allo status quo poraccista e ideologizzato. Una operazione dovunque ordinaria qui diventa istanza di gentrificazione selvaggia che rischia di minare la pax diffusa tra cittadini e città: tutto fa schifo, quindi nun me rompete i cojoni. Sia mai che qualcuno si svegli da questo stato di trance, di spaventoso torpore permanente e apra gli occhi.





In questo quadro e con questo mood culturale spalmato, sono ormai sei anni che non si cancella più una scritta. Di questo - sotto attacco da parte dei bellimbusti di cui sopra - si occupa solo Retake Roma additato infatti come longa manus delle multinazionali dalla parte peggiore della città che siamo rimasti gli unici e gli ultimi a combattere.





E' invalsa una prassi surreale: gli uffici comunali si limitano dunque a cancellare le scritte "politiche", inneggianti a regimi dittatoriali o razziste. Non mancano casi di condomini o cittadini che pur essendo tutt'altro che nazisti furtivamente disegnano una svastica sul palazzo in modo tale da avere almeno quella parete ripulita dal Decoro Urbano. Guardate la follia nelle foto che hanno fatto il giro d'Italia ieri: la scritta storica l'hanno cancellata, i graffitacci tutti intorno li hanno salvaguardati... Tra l'altro è sempre mediocre per non dir peggio la qualità del lavoro: l'obbiettivo è censurare il messaggio, non restituire decoro e dignità alla città. Mettono toppe di vernice bianca persino sui pregiati muri in travertino e sticaxxi. Perché nell'ansia di andare a coprire i messaggi (non capendo che così facendo si dà importanza ai messaggi stessi che invece dovrebbero essere considerati vandalismi alla stregua di tutti gli altri) conta solo nascondere sotto al tappeto la povere, non certo riqualificare lo spazio pubblico che, spesso, dopo gli interventi di cancellazione è messo peggio di prima. L'atteggiamento dovrebbe essere il contrario: non si considera mai (MAI) il contenuto delle scritte, si cancellano perché sono scritte abusive e punto. Non esiste un abusivismo più tollerabile in base al contenuto dell'abusivismo stesso.





A Garbatella - incuranti di essere immersi in una bacinella di ridicolo o consapevoli loro malgrado - gli operai del Comune erano a caccia di scritte inneggianti, in negativo, Anna Frank. Se fai scritte contro Anna Frank vengono cancellate, se fai scarabocchi giganteschi su un monumento rimangono lì per anni a deturpare il patrimonio culturale più importante d'occidente. Avendo visto quella che secondo loro era - e lo era - una scritta politica, l'hanno cancellata ripulendo il muro. Come biasimarli? Se l'impalcatura metodologica, intellettuale e ideologica di gestione del decoro urbano è questa, il gesto è assolutamente comprensibile e non ha senso fare troppa ironia su operai, dirigenti e Comune.





Diverso sarebbe stato se lo scenario fosse stato di normale sapore occidentale. Se la Garbatella fosse stata a Londra i muri sarebbero stati tutti (tutti!) puliti, qualsiasi micro atto di vandalismo sarebbe stato immediatamente sanato in pochi minuti senza scomodare squadracce di operai provenienti chissà da dove e ogni angolo sarebbe stato videosorvegliato dalle telecamere cctv del Comune pronte a sbobinare filmati in caso di azioni illecite. In questo contesto una scritta storica ha le perfette sembianze (le perfette sembianze!) di una scritta storica. In un contesto di caos, abbandono, sciatteria e pressappochismo diffuso anche una scritta storica ha le sembianze di uno scarabocchio e questo vale per tutto il patrimonio di Roma, non solo per questo "reperto".





Ma poi se hai un reperto storico di valore lo devi trattare da reperto storico di valore, o no? Guardate le foto di quella scritta prese da Google Street View. Le maghine sul marciapiede, le maghine in curva che manco ci arrivi a piedi a vederla, la scritta, gli scarabocchi tutto intorno, il marciapiede devastato, il tubbbo dello scarico con gli adesivi dei "traslochi e sgombri" e così via. Cara Garbatella, tieni il tuo heritage di quartiere in questa maniera e poi ti meravigli se qualcuno, che magari è la prima volta in vita sua che mette piede alla Garbatella, scambia un reperto per uno scarabocchio? La verità è che gli operati hanno fatto bene: hanno fatto il loro lavoro.





Basti pensare ritornando al patrimonio - sempre continuando a parlare dei centro sociali, piccolo cancro della città ma se un piccolo cancro non lo curi è capacissimo di divorarti - che a San Lorenzo c'è un gruppo di persone che ritiene di essere nel perfetto diritto di realizzare (e rinfrescarla ogni volta che si scolora) una scritta gigantesca inneggiante un loro compagno che non c'è più sulle Mura Aureliane, uno dei monumenti più significativi del mondo.





E' del tutto evidente che il problema non è cancellare inavvertitamente un reperto storico, quello può capitare e fa parte delle leggerezze, delle superficialità e degli errori. Il problema è invece tollerare altre migliaia e migliaia di scritte per questioni di pigrizia, incapacità, scarsa lucidità sulla effettiva gravità di queste questioni e squallida ideologia poraccista. Detto ciò, quella scritta in una città normale (Parigi, Vienna, Londra, Madrid) sarebbe stata cancellata settant'anni fa. Subito dopo le elezioni del '48. O forse anche prima.