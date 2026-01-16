Zona 30 a Roma? Andate piano perché tanto non cambia un catzo! (E questi grafici lo dimostrano)

Visto che il nuovo limite dei 30km/h in centro ha sollevato tante polemiche e fissato come sono delle tabelle excel ho provato a fare dei calcoli per capire quanto tempo effettivamente perderebbe un giovane avvocato rampante che deve andare di qua e di la nel centro di Roma, quanto tempo perderebbe un povero corriere che è costretto ad entrare nella ZTL del centro di Roma ed andare al massimo a 30km/h.
Ebbene, ecco a voi un po di calcoli stimando un percorso di 3 e di 5 km all'interno della ZTL con il limite a 30 km/h.
|Distanza (km)
|Velocità bassa (km/h)
|Velocità alta (km/h)
|Frazione tempo alta velocità
|Tempo solo bassa velocità (min)
|Tempo totale (min)
|Risparmio (min)
|3
|30
|50
|25%
|6
|5,1
|0,9
|3
|30
|50
|30%
|6
|5,0
|1,0
|5
|30
|50
|25%
|10
|8,6
|1,4
|5
|30
|50
|30%
|10
|8,3
|1,7
In un ipotetico percorso di 3 km considerato che anche se spingi fino a 50 km/h questa velocità non la puoi mantenere per tutto il percorso perchè tra rallentamenti e semafori ho fatto due stime, la prima che la velocità di 50 km/h venga tenuta per il 25% del tempo, la seconda ipotesi che venga tenuta per il 30% del tempo. Percentuali a mio avviso sovrastimate, ma comunque andiamo avanti.
Quindi bene che vada si risparmia ben 1 minuto su 3 km e meno di 2 su 5 km!!!! E la domanda allora è: questo tempo che risparmiereste come pensate di investirlo?
Dopodiché e visto che avevo impostato le formule ho provato a fare una ipotesi di risparmio di tempo anche laddove si può andare a 50 km/h mentre alcuni pensano che 70 km/h sia una velocità ragionevole.
Stavolta ho impostato il calcolo stimando percorsi di 10 e 20 km
Risultato, bene che vada risparmiate 2 minuti e mezzo su un tempo totale di più di 20 minuti.
Buon viaggio, ed andate piano che tanto non cambia un ca**o!
|Distanza (km)
|Velocità bassa (km/h)
|Velocità alta (km/h)
|Frazione tempo alta velocità
|Tempo solo bassa velocità (min)
|Tempo totale (min)
|Risparmio (min)
|10
|50
|70
|25%
|12
|10,9
|1,1
|10
|50
|70
|30%
|12
|10,7
|1,3
|20
|50
|70
|25%
|24
|21,8
|2,2
|20
|50
|70
|30%
|24
|21,4
|2,6
ANTONIO AMATRUDA
1 commenti | dì la tua:
cambia eccome si cambia
Adesso ponno fà le multe quanno le strade de notte so' vuote e tu se sei in discesa devi da frenà pe' mantenè li 30.
Mica stamo a Bologna che è tutta piatta fino ar mare
