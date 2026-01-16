Zona 30 a Roma? Andate piano perché tanto non cambia un catzo! (E questi grafici lo dimostrano)



Visto che il nuovo limite dei 30km/h in centro ha sollevato tante polemiche e fissato come sono delle tabelle excel ho provato a fare dei calcoli per capire quanto tempo effettivamente perderebbe un giovane avvocato rampante che deve andare di qua e di la nel centro di Roma, quanto tempo perderebbe un povero corriere che è costretto ad entrare nella ZTL del centro di Roma ed andare al massimo a 30km/h.





Ebbene, ecco a voi un po di calcoli stimando un percorso di 3 e di 5 km all'interno della ZTL con il limite a 30 km/h.





Distanza (km) Velocità bassa (km/h) Velocità alta (km/h) Frazione tempo alta velocità Tempo solo bassa velocità (min) Tempo totale (min) Risparmio (min) 3 30 50 25% 6 5,1 0,9 3 30 50 30% 6 5,0 1,0 5 30 50 25% 10 8,6 1,4 5 30 50 30% 10 8,3 1,7





In un ipotetico percorso di 3 km considerato che anche se spingi fino a 50 km/h questa velocità non la puoi mantenere per tutto il percorso perchè tra rallentamenti e semafori ho fatto due stime, la prima che la velocità di 50 km/h venga tenuta per il 25% del tempo, la seconda ipotesi che venga tenuta per il 30% del tempo. Percentuali a mio avviso sovrastimate, ma comunque andiamo avanti.

Quindi bene che vada si risparmia ben 1 minuto su 3 km e meno di 2 su 5 km!!!! E la domanda allora è: questo tempo che risparmiereste come pensate di investirlo?









Dopodiché e visto che avevo impostato le formule ho provato a fare una ipotesi di risparmio di tempo anche laddove si può andare a 50 km/h mentre alcuni pensano che 70 km/h sia una velocità ragionevole.





Stavolta ho impostato il calcolo stimando percorsi di 10 e 20 km

Risultato, bene che vada risparmiate 2 minuti e mezzo su un tempo totale di più di 20 minuti.









Buon viaggio, ed andate piano che tanto non cambia un ca**o!









Distanza (km) Velocità bassa (km/h) Velocità alta (km/h) Frazione tempo alta velocità Tempo solo bassa velocità (min) Tempo totale (min) Risparmio (min) 10 50 70 25% 12 10,9 1,1 10 50 70 30% 12 10,7 1,3 20 50 70 25% 24 21,8 2,2 20 50 70 30% 24 21,4 2,6



