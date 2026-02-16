Sindaco Gualtieri, il Municipio di Ostia va commissariato: ecco i motivi (riceviamo e pubblichiamo)



Il parlamentino di Ostia ha avuto una situazione ideale per migliorare il suo territorio: Giunta municipale e comunale dello stesso gruppo politico, lidense il consigliere comunale alla mobilità (criticità principale del municipio x) , lidense nonchè ex presidente del municipio stesso l’assessore comunale di turismo sport e eventi ( che rappresentano potenzialità infinite per il litorale), poi ciliegina sulla torta il presidente della regione Lazio è anche lui ostiense DOC . Se tutto questo non bastasse, il municipio X ha avuto a disposizione la prima giunta comunale che ha parlato di “blue economy” e rilancio delle aree fluviali.



Osservando poi la recente evoluzione degli altri municipi romani possiamo certamente affermare che hanno ottenuto un miglioramento costante: riqualificazioni di grandi aree abbandonate, nuovi sistemi di trasporto pubblico, nuove facoltà universitarie, decentramento di sedi ministeriali e amministrative, nuove aree ciclopedonali e finanche nuovi itinerari turistici. Ci sarà ancora molto da fare, ma tra lavori completati, cantieri avviati e masterplan approvati, gli altri municipi hanno avuto un assestamento concreto e una visione di sviluppo (prendiamo ad esempio Garbatella, Ostiense o Pietralata che saranno molto migliori di 20 anni fa). E’ certo quindi che le altre giunte municipali sono state competenti nel creare una sinergia con il comune per migliorare interi quartieri.





In questo scenario positivo il municipio X si è invece crogiolato nella passività della narrazione della “periferia abbandonata” peggiorando le stesse criticità di 40 anni fa:



- Assenza di trasporti per Fiumicino e Pomezia : a nord del municipio X confina Fiumicino, città da 90mila abitanti nonchè principale aeroporto italiano con le sue aree logistiche, i centri commerciali e il polo fieristico. A Sud troviamo Pomezia, città da 65mila abitanti nonchè polo industriale e commerciale di primaria importanza. Questa configurazione geografica genera un imponente flusso pendolare, infatti decine di migliaia di ostiensi lavorano nell'indotto aeroportuale e commerciale di Fiumicino ed altrettanti presso Pomezia. Parallelamente, migliaia di cittadini di Fiumicino e Pomezia raggiungono Ostia per fruire di servizi pubblici e istituti scolastici, migliaia di pometini poi attraversano quotidianamente Ostia anche per arrivare a Fiumicino. Nonostante le tre località abbiano un bacino di quasi 400mila abitanti,il trasporto è delegato totalmente alle auto private, trasformando un breve commuting di pochi km in una traversata di lunghe ore (anzi, spesso le ore servono solo per poter uscire da urbanizzazioni come l’infernetto o l’Axa) con un traffico che collassa la viabilità di tutta l’area e delle strade verso Roma. Come è possibile che gli amministratori del municipio X trovino sempre il tempo di farsi belli con i risultati di ADR,ma non organizzino mai una regia di coordinamento con i comuni di Fiumicino e Pomezia, Con ADR e con la Regione Lazio per istituire almeno 5 o 6 linee di bus (fino a quando non ci saranno metro/tram) che colleghino in modo adeguato le tre località? Data l’enorme domanda inevasa, queste linee di trasporto sarebbero addirittura redditizie per le aziende di trasporto . La giunta municipale e l’opposizione non si sono mai preouccupati di tutti i servizi e le infrastrutture che servono per poter creare una integrazione di Ostia negli indotti di Fiumicino e Pomezia, cioè ottenere un vero distretto produttivo del litorale di Roma.



- Gestione delle spiagge, sono riusciti a trasformare la legalità in degrado: 20km di costa sono una preziosissima risorsa e l’azione di ripristino della legalità da parte del comune di Roma è stato un’intervento sacrosanto ed imprescindibile, peccato che il conseguente immobilismo del Municipio X ha trasformato un’operazione necessaria in un disastroso "effetto Chernobyl".

Il municipio doveva infatti avere come priorità assoluta la rimozione immediata dei manufatti abusivi (a spese degli ex-gestori illegali) e l’implementazione di un sistema di assegnazione delle spiagge che garantisse accesso libero e pulizia tutto l’anno,invece hanno abbandonato il litorale che si è trasformato in un cumulo di rifiuti, reti arancioni, bidonville e degrado sociale, alimentando il pericoloso messaggio secondo cui l'illegalità garantiva sicurezza e servizi, mentre la legge ha portato l’abbandono e la distruzione. In qualsiasi altro luogo sarebbe inammissibile, eppure l’attuale bando di gestione dei lidi di Ostia, accettato supinamente dal municipio, obbliga le spiagge libere a gli stessi limiti temporali e a agli stessi disservizi causati dagli “stabilimenti privati”, rendendo di fatto il mare un "non-luogo" pericoloso e inaccessibile per nove mesi l'anno (e con servizi ridicoli i restanti 3). Questo vuoto amministrativo sembra proprio voler far passare il diabolico messaggio che: senza la speculazione dei "prenditori" balneari, la costa sia destinata a diventare una discarica a cielo aperto. Sindaco Gualtieri, Roma deve rassegnarsi a questo declino o può finalmente ambire agli standard di decoro e accessibilità delle grandi città marittime europee?







- Gestione dei parchi, la città giardino è diventata una discarica : Ogni quartiere del municipio X dispone di almeno due parchi pubblici o addirittura aree naturali. Peccato che l’inerzia del municipio le abbia rese una discarica con l’abituale panorama composto da recinzioni divelte, reti arancioni a profusione, erbacce incolte e cumuli di immondizia. Nei parchi più estesi troviamo anche insediamenti abusivi spesso protagonisti di incendi e emergenze ambientali. Anche per la gestione delle aree verdi esiste un modello vincente che è stato applicato in vari parchi di Roma dove la pulizia è effettuata da chioschi o associazioni sportive che lavorano nel parco. Perchè il municipio X insiste con la narrativa del degrado e non si impegna a raggiungere gli stessi standard degli altri quartieri visto che basterebbe copiare i sistemi applicati in altri municipi?A nessuno da fastidio se un parco è assegnato a un bar che serve caffè e pizzette o un gruppo sportivo che fa esercizi oppure una sala di coworking se poi l’area è pulita e godibile, invece è sgradevole recarsi in un parco e fare lo slalom tra immondizia ed erbacce.La manutenzione del verde urbano attraverso forme di partenariato con soggetti privati o associazioni — quali punti di ristoro o centri sportivi — ha dimostrato di poter garantire decoro, sicurezza e manutenzione costante senza oneri per l'amministrazione.

Caro Sindaco, è necessario interrogarsi sul motivo per cui il Municipio X non intenda adottare questi standard consolidati, preferendo costringere i cittadini a convivere con il degrado. La fruizione di un parco pulito e presidiato è un diritto della comunità; la rassegnazione all’abbandono non può e non deve essere l'unica realtà possibile.





- Aree abbandonate: zero proposte, inzio lavori mai. Gli altri municipi procedono spediti verso la rigenerazione urbana e hanno visto ad esempio il recupero dell’ex Mattatoio, del Porto Fluviale, del Laurentino 38 destinato a ospitare le aule dell’Università di Tor Vergata. Persino aree estese quanto intere città, come gli ex Mercati Generali e l'ex Fiera di Roma, hanno visto l'avvio dei cantieri di riqualificazione.

Al contrario, il Municipio X conferma un immobilismo ingiustificabile.Non sono mai cominciati i lavori di recupero dell’ex complesso scolastico 'Ex-Gil', avviati ormai nel 2017, mentre l’ex colonia 'Vittorio Emanuele' versa in uno stato di occupazione perenne, soggetta a continui blitz delle forze dell'ordine. Stessa sorte spetta all'edificio dell'ex Ufficio Tecnico — paradossalmente situato proprio sull'arenile — , alla Casa della Cultura (ex mercato San Fiorenzo) chiusa dal 2022 a seguito un atto vandalico e mai ripristinata. Ci sono poi l’area abbandonata dell’ex stadio “Morandi” per cui il comune aveva presentato un progetto di riqualificazione – nel 2013- mai realizzato e il centro polivalente di Dragona, mai completato.Tale scenario di abbandono generalizzato conferma il sospetto secondo cui l'assenza di interventi è frutto di una precisa volontà politica di affondare il territorio. Sindaco Gualtieri, non confermiamo questa teoria, anche il litorale può essere riqualificato!



- Sicurezza stradale, questa sconosciuta: Chi ama il rischio sicuramente apprezzerà Ostia perché quasi tutti gli attraversamenti pedonali sono senza visibilità e non esistono dossi per far rallentare i veicoli. Il municipio X offre poi un numero infinito di incroci “a scommessa” cioè senza semafori o rotonde. Su questo argomento non esiste proprio discussione tra maggioranza e opposizione, a Ostia correre con la macchina o parcheggiare in seconda fila sembrano diritti costituzionali inalienabili.



- Un governo municipale allergico a pedonalizzazioni e ciclabili:

A Roma il progetto “GRAB” ha già costruito decine di km di ciclabili, a Pietralata è stata realizzata una vera Rambla, tra piazzale Ostiense e Testaccio c’è un ambizioso masterplan di pedonalizzazione,mentre a Tiburtina è stato dato il via al progetto “Tangenziale Verde”. Nonostante la conformazione urbanistica di Ostia sia perfettamente pianeggiante e i suoi viali larghi in media 30 metri costituiscano lo scenario ideale per lo sviluppo di percorsi ciclopedonali, si assiste a una tristissima alleanza di tutte le forze politiche nel voler regalare lo spazio urbano esclusivamente all’automobile. Tale visione anacronistica ignora numerose proposte di associazioni e cittadini e si traduce nella crisi del commercio locale, come dimostra l’imbarazzante implementazione del doppio senso di marcia nell’iconica Via delle Baleniere, il cui successo commerciale era dovuto alla fruibilità degli ampi spazi pedonali. Il risultato è un ritardo impietoso rispetto al resto della Capitale, dove altri Municipi investono coraggiosamente in reti di ciclabili e pedonalizzazioni sul modello di Via Ottaviano, lasciando colpevolmente il litorale fanalino di coda nella transizione verso una reale fruibilità. Meritano un capitolo a parte i parcheggi, giacchè Ostia dispone di 800 preziosissimi parcheggi interrati -in disuso- perfettamente ubicati vicino la bretella “Cristoforo Colombo” : 300 pertinenti al “Palafijlkam” e 500 al polo natatorio. Sul lato ponente ci sono poi altri 2000 preziosissimi parcheggi interni al porto turistico di Ostia quasi tutti vuoti. Com’è possibile che con tante aree parcheggio (abbastanza da restituire a Ostia 3 campi da calcio di spazio libero) il municipio non si sia mai impegnato proattivamente per renderle disponibili a cittadini e visitatori (a pagamento ovviamente), ma preferisce che i veicoli invadano ogni angolo utile della città?





- Turismo, l'eclissi del litorale : Il Municipio X gode di una collocazione eccezionale, trovandosi in prossimità del principale aeroporto nazionale (50mln di arrivi) e a breve distanza dalla Capitale e i suoi 30 milioni di turisti; il territorio vanta asset unici quali il più vasto sito archeologico d’Europa,il borgo medievale, venti chilometri di litorale, il porto turistico e la vicinanza al sito archeologico di Portus a Fiumicino e ai parchi divertimenti di Pomezia. Nonostante questo potenziale, il municipio si è sempre rifiutato di studiare strategie per intercettare l’indotto turistico, una mancanza che ha contribuito alla chiusura di quasi tutti gli hotel e alla contrazione delle attività legate alla nautica. Per migliorare la qualità della vita di residenti e lavoratori e poi rilanciare il turismo sarebbero sufficienti interventi infrastrutturali essenziali: il già citato potenziamento dei collegamenti con Fiumicino e Pomezia, l'istituzione di un servizio di trasporto capillare e notturno verso Roma — che colleghi anche i quartieri non serviti dalla Roma-Lido — e l'attivazione di navette express per il Porto Turistico. A ciò si dovrebbe aggiungere un serio incentivo alla ciclabilità, con stalli protetti per le bici (tipo bikebox) e stazioni di bike-sharing presso i luoghi di interesse come le spiagge e le stazioni del treno roma-lido; Sono tutti interventi banali che l'amministrazione avrebbe dovuto priorizzare, ma evidentemente il parlamentino di Ostia era occupato a fare conferenze per criticare il costruendo porto di Fiumicino. Caro Sindaco,risulta paradossale che in un comune dove si dibatte costantemente sul peso dell'overtourism nel Centro Storico non venga messa in campo alcuna reale strategia per il rilancio di un asset formidabile come il litorale. Perchè il municipio rinuncia a investire sui collegamenti e sui servizi che permetterebbero di migliorare la qualità della vita dei cittadini, e decongestionare il centro? Ancora una volta questo immobilismo alimenta il sospetto che ci sia la volontà di affondare Ostia per riconsegnarla ai vecchi feudatari che la gestivano illegalmente prima del commissariamento del 2015.





- Eventi: il municipio umilia i cittadini: Il Municipio X dispone di una dotazione di spazi pubblici unica: ettari di piazzali fronte-mare, palazzetti dello sport vicino le stazioni ferroviarie e con parcheggi interrati dedicati, un porto turistico con piazze integrate e 2000 posti auto interni, oltre a venti chilometri di spiaggie che potrebbero ospitare ogni genere di manifestazioni . Nonostante questo potenziale, a partire dal 2015 Ostia ha sistematicamente rifiutato qualsiasi evento, rinunciando ai festival e ai concerti che ne hanno segnato la storia passata. L’attuale offerta culturale appare non solo insufficiente, ma offensiva: la partecipazione all’estate Romana ad esempio è stata ridotta a una singola manifestazione -a fine novembre- (la commemorazione di un assassinio, tanto per non presentarla come “periferia degradata”). Umiliante è stata la rassegna estiva "Mare di Cultura", dove gli eventi sono stati programmati alle ore 15 nei mesi di luglio e agosto e hanno visto la totale assenza di zone d’ombra per pubblico e artisti (i quali non avevano a disposizione neanche sistemi di amplificazione),ottenendo come previsto la partecipazione di 4 gatti certamente coraggiosissimi.



Eventi e kermesse culturali garantiscono un "presidio sociale" e la partecipazione dei cittadini scoraggia il vandalismo e garantisce la riappropriazione di spazi pubblici che altrimenti rimangono zone d'ombra. Perchè negli altri quartieri di Roma si possono organizzare ottimi eventi e kermesse come la “città dell’altra economia” oppure “Parco Schuster”, in spazi relativamente limitati e si sceglie di non organizzare nulla nelle enormi aree fronte-mare di cui dispone Ostia? Come è possibile che l’amministrazione di Ostia non comunichi con l’assessore agli eventi del comune che oltre a essere lidense è stato addirittura presidente del municipio X?



Caro Sindaco Gualtieri, quand’è che il municipio X smetterà di trattare il mare di Roma come una periferia da dimenticare e un fastidio da gestire con il minimo sforzo?





- Parco del Mare: Opposizione ridicola, maggioranza insipiente. In questo scenario apocalittico La grande notizia per il municipio X è che il comune vuole riqualificare l’attuale lungomare (che è un deserto di bitume) con un parco dunale che offre uno scenografico percorso ciclopedonale con zone sportive e aree ristoro, cioè portare finalmente un pò di Europa anche sul litorale romano. Se da una parte abbiamo una opposizione sostenuta dai balneari che attacca ferocemente il progetto del “parco del mare” perchè “riduce i parcheggi a raso e le velocità di percorrenza” dall’altra la maggioranza del municipio non muove un dito per comunicare i vantaggi che tale opera porterebbe finalmente al territorio cioè poter avere un vero lungomare fruibile quindi migliorare la vivibilità e poter diventare un riferimento per Roma a tutto vantaggio dell’economia locale e del rilancio turistico. Caro Gualtieri, un municipio che non lavora insieme al comune non ha senso di esistere.



Queste erano solo alcune cricità che il municipio X (opposizione compresa) si rifiuta di affrontare, meriterebbero poi capitoli a parte i servizi pubblici di Ostia perennemente collassati perchè sono l’unico riferimento tutto il litorale, gli insediamenti dell’idroscalo ,gli sversamenti di rifiuti, il vandalismo ecc. Tutte situazioni, va ripetuto, presenti già 40 anni fa.



Caro Sindaco Gualtieri, il Municipio X è un territorio con enormi potenziali e altrettanto grandi criticità che la politica locale tutta ha dimostrato di non voler amministrare. Il commissariamento è quindi l’unica soluzione percorribile poichè servono professionisti qualificati per gestire tale complessità.Pensiamo al lavoro colossale che è riuscita a fare l’amministrazione di Napoli con Bagnoli, dove un’ex sito industriale sta diventando un waterfront di eccellenza che ospiterà la coppa America, pensiamo a cosa sta facendo un’altra capitale, Atene, con l’enorme progetto Ellenikon che sta creando una vera smart city dalle ceneri di un quartiere dormitorio dell’area aeroportuale. Questi esempi dimostrano che con la giusta governance, anche le aree più complesse possono rinascere. Roma per il municipio X può fare anche meglio di così,ma il territorio va sottratto dalle logiche feudali di chi siede nel parlamentino, pertanto solo attraverso una gestione tecnica impeccabile si potrà restituire dignità e futuro al mare di Roma.



MASSIMO RUDI