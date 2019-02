Massima attenzione: la riforma del Codice della Strada può salvare Roma. Ecco come

Governo e Parlamento stanno mettendo mano al Codice della Strada. Una delle leggi più strategiche e, per definizione, più vecchie e migliorabili del nostro ordinamento. Una delle leggi, inoltre, più impattanti sulla nostra qualità della vita.

Roma è la città più centrale in questo ragionamento perché è il luogo dove questa legge dello stato viene più sistematicamente violata dai cittadini, senza grandi sanzioni e conseguenze. Questo stato di fatto genera il degrado, l'abbandono, il senso di sciatteria che tutti noi vediamo ogni giorno e che sta pian piano (ma ormai anche veloce, veloce) uccidendo la città in maniera non più reparabile.





Ecco perché la riforma del Codice della Strada, in corso in questi giorni e in questi giorni in discussione alla Camera, è decisiva per le sorti della Capitale. Se passeranno delle norme coraggiose le cose a Roma potranno anche migliorare, altrimenti rimarrà tutto così, in queste condizioni disperate, ancora per decenni, contribuendo ad un declino inarrestabile e ad un logoramento micidiale.





Ecco qui di seguito - ma se avete ulteriori idee possiamo aggiornarle - le nostre richieste ai politici e agli amministratori che si stanno rimpallando tra Montecitorio, Palazzo Madama e Palazzo Chigi (oltre che al Ministero dei Trasporti) le bozze del nuovo Codice della Strada.













SENSO UNICO TRANNE BICI

Una misura davvero importantissima che permette di incoraggiare la ciclabilità, aumentare la sicurezza stradale, diminuire l'incidentalità, combattere in maniera evidente la piaga della doppia fila, moderare in maniera automatica la velocità delle vetture. Pare che si stia andando in direzione corretta su questa norma. Bene.





AMBULANTI E BANCARELLE





Approvare delle norme serie su ambulanti e bancarelle (non possono stare in marciapiedi inferiori a tot, non possono stare a meno di tot dagli incroci e dai semafori e dalla segnaletica ecc) significa rendere in un istante e a costo zero Roma una città totalmente impossibilitata ad ospitare le migliaia di bancarelle che la uccidono e che (inchiesta di oggi) la avvelenano di corruzione e illegalità. In un attimo il legislatore può rendere le bancarellacce romane (non le altre, non quelle temporanee degli ambulanti veri di tutto il resto d'Italia) illegali. E poi il Comune penserà a ricollocarle verosimilmente dentro ai mercati rionali o a permutarle con altri cespiti (la tua bancarella non può può esistere? Benone, te la cambio con una licenza taxi; e così via).









STRISCE BLU









A Roma il problema delle strisce blu si sta a quanto pare parzialmente risolvendo grazie alle mosse del Comune (tolgono gli abbonamenti introdotti dall'inquietante Alemanno, aumentano i prezzi e aumentano il numero di strisce blu), ma non basta. Occorre eliminare dal Codice della Strada le assurde normative che limitano il ricorso a questo fondamentale regolatore della sosta. La sosta deve essere pressoché tutta tariffata, non si può pensare di doversi regolare con tot posti liberi per tot posti a pagamento e così via. Questi limiti devono essere eliminati e ogni Comune, specie le città metropolitane, devono avere autonomia di decidere che in quella zona non devono esserci parcheggi a pagamento che sono utili solo a generare flussi, traffico, inquinamento, congestione, incidentalità e sosta selvaggia (vado in una zona pensando di trovare parcheggio aggratis, non lo trovo, me lo invento parcheggiando in divieto)









AUSILIARI





Problema collegato a quello delle strisce blu questo. Chi si occupa dell'esazione delle strisce blu, gli ausiliari alla sosta, non deve avere assurdi limiti operativi. Se c'è una vettura che, in zona-strisce-blu-, è parcheggiata in divieto non deve farla franca solo perché l'ausiliario non può multarla e può multarla solo il vigile urbano (che non passa mai). E' una norma folle e ingiusta. Se uno aveva pagato il ticket e tarda venti minuti paga la multa e magari non la paga quello che ha parcheggiato sulle strisce pedonali tra un posto blu e un altro. Basta!









RISCIO'





Oggetto oggi stesso di un tweet sibillino da parte del Ministro Toninelli (ehi, smettetela di ridere), i risciò sono uno dei tanti cancri della città. Eliminati qualche anno fa, ovviamente sono tornati in auge grazie al malgoverno clientelare dei Cinque Stelle.





BOTTICELLE





Stesso discorso dei risciò. Deve cambiare un articolo del Codice e devono essere rese impossibili salvo eccezioni e deroghe le presenze di questi elementi in città. E' una cosa che deve fare il legislatore statale perché se si aspettano i comuni si fa come a Roma: ogni 3 mesi Raggi promette di eliminare le botticelle e stanno sempre lì, e i suoi predecessori avevan fatto uguale. Con una piccola modifica alla norma si risolve. E i botticellari - sempre se vinceranno un regolare bando - potranno a quel punto operare nelle ville storiche, come avviene a New York City dove li trovi solo dentro Central Park. In alternativa anche qui si potrà lavorare di permuta: una licenza taxi al posto di una licenza botticella.





ECCESSO DI VELOCITA'





I comuni devono essere obbligati, in ragione dei loro abitanti, del numero di turisti e del numero di pendolari (oltre che della loro superficie) a montare autovelox fissi. Deve essere obbligatorio. Non può essere una scelta delle amministrazioni comunali perché sennò altrimenti le amministrazioni comunali serie (Milano ad esempio) disseminano il territorio di autovelox e riducono incidentalità e mortalità, mentre le amministrazioni comunali cialtrone, clientelari e populiste (Roma ad esempio) non montano neppure un impianto per non perdere neppure un voto e così a fine anno si contano 150 morti e qualcosa come 25mila feriti. La legge deve OBBLIGARE i comuni a montare telecamere autovelox fisse. Chi sta riformando il Codice della Strada





TELECAMERE E MULTE









Lo sapevate? Oggi tutta una serie di infrazioni pare, stando al Codice, non si possono sanzionare con telecamere. Cioè alcune si e alcune no. Ma perché? Non si capisce il perché. Ed è insensato. Ingresso in una corsia preferenziale è sanzionabile con telecamere, ingrasso in un'area pedonale non lo è. Devi andare lì fisicamente e fare la multa, non puoi mettere una telecamere a proteggere una zona pedonale, non puoi far multe alle vetture in doppia fila con la telecamera fissa (con quelle mobili sì) e così via. Occorre semplificare tutto. Se una amministrazione comunale ritiene di mettere una telecamere ogni 300 metri su tale strada per far multe a chi si ferma in doppia fila deve poterlo fare, liberamente, perché no, perché inventarsi cavilli per rendere la vita più facile agli incivili? Perché?









DECURTAZIONE PUNTI PER DIVIETO DI SOSTA





La patente a punti fu una buona invenzione e ha un senso. Ma ci sono tanti autentici reati stradali che non determinano la decurtazione dei punti e questo è assurdo e determina delle conseguenze gravissime. Se fai una telefonata mentre guidi (cosa da non fare, intendiamoci) ti levano la patente, se parcheggi in mezzo alla carreggiata per ore ti fanno qualche decina di euro di multa, quando te la fanno. E' semplicemente inaccettabile. Il legislatore considera più pericoloso un individuo che, magari a 20 all'ora, guida con una sola mano, piuttosto che un individuo che modifica le fattezze stesse della carreggiata lasciandovi in mezzo una vettura di 4 o 5 metri quadrati che genera pericoli, cunei di non visibilità, strettoie, disagi, congestione, blocchi per i mezzi di soccorso. Se si iniziassero dopo la riforma del Codice a togliere punti per il divieto di sosta cambierebbe totalmente la faccia del nostro traffico. Ma davvero totalmente e a costo zero. Pensateci come si modificherebbero le abitudini delle persone: radicalmente davvero. Guardate i posti per i disabili, sono gli unici che vengono rispettati quasi sempre o comunque in percentuali elevatissime. Perché? Semplice: è l'unico caso di sosta selvaggia che genera la decurtazione dei punti.









CASCO PER BICI





Se ne sta parlando in questi giorni, sarebbe una iattura. Sarebbe una mezza morte per la ciclabilità e soprattutto sarebbe una condanna definitiva a morte per il bike sharing. Speriamo che il legislatore non faccia una idiozia simile. Il casco in bici deve restare facoltativo, obbligatorio solo per i bambini: è così in tutto il mondo.





CARTELLONI





Non abbiamo grandi speranze che il clientelismo imperante nel Movimento 5 Stelle (avete colto la battuta di Grillo sui 700mila euro che vuole indietro dagli abruzzesi? Il clientelismo e il voto di scambio è parte della loro cultura politica: spaventoso!) porti davvero a dama la riforma dei cartelloni impostata da Ignazio Marino e Marta Leonori. Tutto bloccato con centinaia di migliaia di impianti - sovente gestiti da ditte criminali, in attesa che anche qui arrivi la magistratura come avvenuto oggi per le bancarelle - a deturpare la città. Certo qualche norma del Codice della Strada che regoli anche questa faccenda penalizzando e spronando le città che non sono riuscite da sole a riformarsi non sarebbe affatto male. Anche qui si tratterebbe di norme ad hoc per Roma perché siamo rimasti gli unici e gli ultimi, da Milano a Napoli passando per Firenze tutti nei decenni precedenti hanno riformato questo settore.





PARERI DEGLI UFFICI LOCALI





A Roma è la prassi. Qualche politico illuminato - ultimamente è successo per alcune decisioni e progetti di Enrico Stefàno - appronta dei progetti di qualità che però si arenano davanti al muro di gomma dei Vigili Urbani, che rilasciano pareri negativi non in ottemperanza del Codice (che dal progetto è più che rispettato) ma in virtù di altre considerazioni il più delle volte assurde e surreali tipo "qui non possiamo stringere la carreggiata perché la gente è abituata a fermarsi in doppia fila" e robe simili. Ebbene questo deve essere vietato. Le obiezioni ai progetti di riqualificazione delle strade devono essere fatte in punta di legge e non seguendo le abitudini, i vizi, le superstizioni di chi sta da 30 anni negli uffici e ha l'unico obbiettivo di non avere rompimenti di scatole. Dirigenti e vigili urbani contano, ma conta di più la legge. Ecco perché bisogna fare una buona, anzi una ottima legge.









Rispetto a tutti questi ragionamenti la domanda è: chi porta queste istanze dai decisori? Ci pensa la sindaca Raggi (che a quanto pare ha parlato solo di risciò non capendo neppure lontanamente quale sia l'entità della partita in gioco?)? Ci pensa Linda Meleo (ma esiste?)? Ci pensa Enrico Stefàno? Chi ci pensa? Ma qualcuno ci pensa o ci faranno perdere anche questo, di treno?