Riqualificazione della favela di Via Dei Lucani a San Lorenzo. Ecco perché è un imbroglio

, è stata capace di mettere sul piatto in oltre tre anni. Hanno distrutto il progetto Olimpiadi, hanno distrutto il progetto Tor di Valle, hanno di strutto il progetto Ex Torri dell'Eur e il progetto Ex Fiera. Ma per lo meno, direte voi, hanno provato con un bando e un avviso rivolto ad aziende e progettisti a riqualificare la sconfinata BIDONVILLE di San Lorenzo dove ha trovato la morte Desirée Mariottini.

Dovete assolutamente ascoltarlo tutto. Ma tutto, se avete a cuore la vostra città. Questo è il progetto urbanistico più "grande" e ambizioso che questa amministrazione di, ribadiamolo, #MALEDETTI , è stata capace di mettere sul piatto in oltre tre anni. Hanno distrutto il progetto Olimpiadi, hanno distrutto il progetto Tor di Valle, hanno di strutto il progetto Ex Torri dell'Eur e il progetto Ex Fiera. Ma per lo meno, direte voi, hanno provato con un bando e un avviso rivolto ad aziende e progettisti a riqualificare la sconfinata BIDONVILLE di San Lorenzo dove ha trovato la morte Desirée Mariottini.

Dovete assolutamente ascoltarlo tutto. Ma tutto, se avete a cuore la vostra città. Questo è il progetto urbanistico più "grande" e ambizioso che questa amministrazione di, ribadiamolo, #MALEDETTI , è stata capace di mettere sul piatto in oltre tre anni. Hanno distrutto il progetto Olimpiadi, hanno distrutto il progetto Tor di Valle, hanno di strutto il progetto Ex Torri dell'Eur e il progetto Ex Fiera. Ma per lo meno, direte voi, hanno provato con un bando e un avviso rivolto ad aziende e progettisti a riqualificare la sconfinata BIDONVILLE di San Lorenzo dove ha trovato la morte Desirée Mariottini.

Ebbene basta una sommaria analisi di meno di un quarto d'ora per spiegarvi come l'approccio alla riqualificazione di quell'area non solo sia vecchia, superata e ridicola, ma sia anche vittima di una tara ideologica assurda: non si possono fare case perché poi "qualcuno ce guadagna".

Ebbene basta una sommaria analisi di meno di un quarto d'ora per spiegarvi come l'approccio alla riqualificazione di quell'area non solo sia vecchia, superata e ridicola, ma sia anche vittima di una tara ideologica assurda: non si possono fare case perché poi "qualcuno ce guadagna".

Ebbene basta una sommaria analisi di meno di un quarto d'ora per spiegarvi come l'approccio alla riqualificazione di quell'area non solo sia vecchia, superata e ridicola, ma sia anche vittima di una tara ideologica assurda: non si possono fare case perché poi "qualcuno ce guadagna".







Il filmato spiega in maniera netta e incontrovertibile come quella riqualificazione sia, ancora una volta, fumo negli occhi per i cittadini: è matematica l'impossibilità che nulla si potrà fare e che quella porzione del quartiere di San Lorenzo rimarrà nel totale abbandono e nel degrado (e dunque nella totale insicurezza oltre che squallore) per sempre.