Arrivare a Fiumicino la sera. Semplicemente un incubo

Vorrei portare all’attenzione la terribile situazione dei trasporti tra l’aeroporto di Fiumicino e Roma, che dopo le 23 sono vergognosamente inesistenti.

Sono tornato con un volo da Budapest e sono atterrato poco dopo le 23. Quello che ci si aspetta è che un aeroporto internazionale abbia svariati mezzi per raggiungere la capitale d’Italia, ma ho scoperto a mie spese che non è cosi!

Il primo treno per termini è alle 6, gli autobus (di linea e privati) passano solo a partire dalla mattinata, non c’era nulla di car sharing, e in poche parole l’unico modo che si ha per raggiungere Roma sono loro... i taxi. E qui viene il bello.

All’uscita del Terminal 3 si trovano degli abusivi che con un atteggiamento aggressivo si litigano i poveri turisti da spennare come avvoltoi sul cadavere, e gli rifilano delle fregature vomitevoli. Davanti a me un tassista abusivo urlava in faccia a chiunque provasse a sindacare che 80 euro non era il prezzo corretto per la corsa, ma lui con fare aggressivo diceva che “quelli dii taxi bianchi dicono le cazzate, portamoo qua quello che te dice ssi prezzi che ce penso io!!! nun ce stanno e tariffe fisse è notte costa de più, meno de 80 euro nun lo trovi se vuoi sali senno o dormi qua o vattene co quessi dii taxi bianchi!”…non ho mai visto una situazione simile in nessun aeroporto europeo.

Una signora straniera era talmente impaurita e pallida in viso che se l’è data a gambe. Il bello è che i tassisti regolari sono sotto scacco di questi soggetti che con fare mafioso decidono chi lavora e chi no. Se parli con i tassisti regolari ti spiegano che hanno paura. Non è possibile che le uniche alternative per chi arriva a Roma dopo le 23 (non le 4 di mattina… le 23!) sia dormire come i clochard alla stazione aspettando le 6, o pagare 60 euro e prendersi insulti strattonamenti e urli in faccia da questi banditi.

Ovviamente non si faccia di tutta l’erba un fascio, i tassisti regolari e onesti ci sono, e io sono riuscito a trovarne uno che mi facesse pagare col pos (si, perché poi una volta trovato il taxi, devi sperare anche che ti faccia una ricevuta o ti faccia pagare col pos, cosa molto ma molto complicata). Eppure dentro l’aeroporto ci sono Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, e chi più ne ha più ne metta… possibile nessuno faccia niente su questa situazione vergognosa che perdura da anni? Possibile che nessuno si occupi della carenza di trasporto delle persone da e verso l’aeroporto?

Solo per fare un confronto, l’aeroporto di Budapest distava dalla città di una 30ina di km, e c’erano taxi, Uber, navette private che ti portano sia nei punti centrali sia davanti la porta (a partire da 6 euro), autobus di linea ogni 10 minuti (3 euro) treni e metro, il tutto disponibile in qualunque orario. Possibile che un turista che viene a visitare e a portare economia a Roma debba essere umiliato in questa maniera? Personalmente mi sono vergognato come un cane a vedere quella gente trattata in quel modo...

LETTERA FIRMATA