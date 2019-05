Partito dei Maghinari. A Roma il PD decide di suicidarsi di nuovo

Sul fatto che a Roma le auto siano un enorme problema non possiamo che essere tutti d'accordo. Sono troppe, creano degrado, creano bruttezza, creano insicurezza, impediscono alla città di svilupparsi e generano violenza nelle persone che ne fanno abuso.

E' vero che la città ha mezzi di trasporto di massa scarsi, ma questa scarsezza è alle volte proprio dovuta all'eccesso di auto che bloccano il fluire delle linee bus e interrompono quelle tramviarie. Un cane che si morde la coda alimentato in maniera tossica dal tipico atteggiamento romano cinico e menefreghista: faccio quello che mi fa comodo fottendomene totalmente (ma totalmente!) sulle conseguenze che ciò che faccio, fregandomene sempre del prossimo. Sempre.





Poi scopri che il 70% delle persone ha un percorso casa-lavoro inferiore ai 5 km ovvero copribile agilissimamente in bici se non addirittura a piedi. Poi scopri che la leggenda del romano coattello e cafoncello che prende "a maghina" pure per fare i 250 metri che separano il portone di casa dalla latteria o dal tabaccaio non è una leggenda, ma una atroce verità che si ripete decine di migliaia di volta ogni giorno in decine di migliaia di angoli della città.





A fronte di questo bisogna intervenire. A fronte di questo ogni (OGNI!) intervento che miri a ridurre l'abuso dell'auto privata e che miri a ostacolare e a rendere meno facile la vita di chi va in auto è e deve essere il benvenuto.





Pur nel quadro di una tragedia amministrativa senza pari - forse grazie alle ispirazioni dell'unico amministratore degno di rispetto della compagine di governo che risponde al nome di Enrico Stefàno - i grillini in questo senso stanno cercando di muovere qualcosa. Si tratta sempre di misure men che omeopatiche, ma pur sempre meglio di nulla.





La cosa surreale è che il PD, che dovrebbe essere il maggior partito di opposizione e aspirare a sostituire il M5S alla prossima tornata elettorale, invece che chiedere MAGGIORE impegno in questo senso incalzando la Giunta Raggi a fare di più e meglio, sistematicamente si pone (in assurda alleanza con gli sciatti esponenti della Lega e i folkloristici rappresentanti di Fratelli d'Italia) come ostacolo alla realizzazione dei pur piccini progetti di micro pedonalizzazione, urbanistica tattica, aumento degli orari della ZTL e quant'altro. Ogni atto che vada contro al cancro tutto romano della macchina vede il PD non come la forza che chiede di più, ma come la forza che cerca di ostacolare, che cerca di lasciare la città alle condizioni raccapriccianti in cui è. Il tutto condito da una mentalità (eh ma i commercianti, eh ma ndoamettono a maghina, eh ma le esigenze di tutti) che appare ferma nella migliore delle ipotesi agli anni Settanta, inesistente da qualsiasi altra parte del modo.





Sulla riqualificazione di Piazza Scotti il PD si è alleato alla monnezza di Casa Pound e alle altre opposizioni e è riuscito a far saltare il progetto (complice anche un Cinque Stelle muncipale debole e incapace di difendere un progetto che invece era ottimamente concepito). Sulla sacrosanta semi pedonalizzazione dell'area più commerciale di Centocelle addirittura si è fatta avanti Marta Leonori, fino a ieri considerata diffusamente la parte buona del PD, una speranza civica per il futuro prossimo. E invece anche lì a promuovere iniziative che, di fatto, servono solo a dar voce a chi è contrario ad azioni e soluzioni che, nella fase iniziale, devono essere per forza assai impopolari e osteggiate per poi dipanare i loro benefici nel medio periodo. E così avviene anche in centro storico dove la ultra-maghinara giunta di Sabrina Alfonsi (nel centro storico pare di essere nel 1966, ogni piazza e piazzetta pedonale è stata trasformata ormai in parking abusivo) ha ostacolato il prolungamento della ZTL e l'attivazione della ZTL nel Tridente.





Insomma, nulla di nuovo sotto il sole. Il PD, lasciando al Cinque Stelle il tema della sostenibilità e della lotta alle metastasi chiamate automobili che stanno definitivamente uccidendo la città, si sta semplicemente un'altra volta suicidando in vista delle prossime amministrative.