Pensa che vergogna se Roma avesse ospitato l'Eurovision in Fiera...

Il problema non è che Roma abbia perduto la possibilità di ospitare il Festival Eurovision. Il problema sarebbe stato se Roma, per qualche motivo magari legato all'origine dei Maneskin, vincitori di questa edizione, l'avesse spuntata.

Sarebbe significato centinaia di giornalisti, artisti, appassionati e le telecamere di mezz'Europa puntate su un luogo raccapricciante come la Fiera. Perché è quello lo spazio - l'unico spazio - che la città è riuscita a mettere sul tavolo. Potete analizzarne le condizioni facendovi un 'giro' su Google Street View...

Una partecipazione (come tutte le sortite internazionali della città) patetica e risibile visto che i requisiti parlavano chiaro e i padiglioni della Fiera di Roma non hanno quei requisiti.

Forse Milano non vincerà (la concorrenza di Torino e Bologna è forte, e Rimini così come Pesaro ce la metteranno tutta), ma la proposta di Milano è il Palazzo delle Scintille. La proposta però si articola non solo sul mero palazzo delle scintille bensì su tutto il quartiere circostante che è il quartiere di CityLife. Un concentrato di grattacieli molto belli, residenze, spazi per uffici, appartamenti, parchi, arte contemporanea, spazi per il commercio e la socialità, asili nido, orti, ristoranti, un grande centro congressi per ospitare i giornalisti e le sale stampa. C'è tutto: verde, scenografia, servizi, comodità, trasporti (una metropolitana sotto a tutto, altro che Fiera di Roma...).

CityLife non è altro che la trasformazione dell'ex quartiere fieristico di Milano. I quartieri fieristici urbani di Milano e di Roma sono stati dismessi nello stesso anno. Nel 2005 poi a Milano venne inaugurata la nuova fiera di Massimiliano Fuksas a Rho mentre nel 2006 a Roma venne inaugurata la nuova fiera di Tommaso Valle sulla Portuense. Orbene nei quartieri fieristici dismessi a Milano si progettò un nuovo quartiere, che venne realizzato e che oggi è una delle attrazioni assolute della città. Anche a Roma si progettò un nuovo quartiere che però da 15 anni è rimasto bloccato tra delibere, blocchi, discussioni da parrucchiere sulle cubbbature (sul serio!).

Se avessimo realizzato il nuovo development della ex fiera magari il palazzetto dedicato alla musica leggera che a Roma manca clamorosamente (con conseguenze agghiaccianti sulla cultura e il futuro della città, sistematicamente fuori dalle tournée più importanti) ci sarebbe stato così come c'è a Milano. E ci sarebbe stato un nuovo quartiere credibile da mettere sul tavolo per competere. Invece non solo non c'è niente, ma non ci sarà niente neppure in futuro e la ex Fiera continuerà a marcire a causa del degrado mentale e dell'ideologia miserabile e poraccista che si divora sta città: piuttosto che ci guadagni qualcuno, meglio se ci perdiamo tutti.