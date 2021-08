La sorte terribile di Villa Borghese: trovarsi a Roma

Ovunque si trovasse nel mondo sarebbe il vanto della nazione, il giardino incantato da mostrare a turisti stupiti e di cui i fortunati indigeni sarebbero orgogliosi. Ovunque si trovasse nel mondo sarebbe il vanto della nazione, il giardino incantato da mostrare a turisti stupiti e di cui i fortunati indigeni sarebbero orgogliosi.

E invece Villa Borghese ha la sfortuna di trovarsi a Roma, ma iniziamo dalle buone novelle: l'erba è raramente più alta di mezzo metro e il parco non è un cumulo di rifiuti, anzi per la media romana risulta decisamente pulito.

Villa Borghese è, o meglio sarebbe, per distacco, largo distacco, il più bel parco pubblico dell'orbe terracqueo. Un'ottantina di ettari nella parte più pregiata della città dove trovano sistemazione giardini inglesi, laghetti dal gusto romantico, architetture neoclassiche, liberty e roseti. In poche centinaia di metri c'è Piazza di Siena, la Casina Valadier, villa Medici (acquistata da Napoleone e fortunatamente sede dell'Accademia Francese, perciò conservata come un gioiello), la galleria Borghese, il museo d'arte moderna, l'hortus, la casa del cinema, il Museo Bilotti e la terrazza del Pincio con la più clamorosa vista della città, giusto un po' rovinata dagli immancabili camion bar della famiglia che sapete. E l'elenco potrebbe continuare a lungo.

Non esiste nulla di simile Central Park, ad Hide Park, a Bois de Boulogne o a Parc Guell.

In tutta Villa Borghese non c'è un'aiuola curata, un filo di erba che non sia secco o un solo fiore che anche il più sfigato vivaista di Roma saprebbe far crescere decentemente. I campi di patate sono forse l'unica specialità nella quale gli indefessi operatori del servizio giardini comunale eccellono.

Nonostante la villa sia quasi tutta pedonalizzata, la strada principale è attraversata da taxi e autobus che non si capisce perché non possano percorrere il muro torto. L'accesso da piazzale Flaminio fa spavento, con il quotidiano assedio di mutandari che Accra pare un elegante cittadina svizzera al cospetto.

Appena entrati ci si confronta con i veri simboli del comune, non la lupa capitolina e lo scudo porpora SPQR, ma il nastro giallo dei vigili urbani e le reti arancioni da pollaio. Il primo provvedimento che dovrebbe prendere il prossimo sindaco sarà senz'altro di privare la polizia municipale di questi due presidi.

I punti di ristoro e le giostrine sono molteplici, a differenza di quasi tutti gli altri parchi romani è possibile prendere un caffè o noleggiare una bici e se si è coraggiosi mangiare un panino. Sarebbe interessante conoscere i canoni pagati e se sono previste obblighi di compensazione visto che le strutture sono tutte fatiscenti e i gestori di curare l'area circostante non ci pensano proprio.

Le zone recintate sono decine, ma di lavori in corso non ce ne sono. L'abitudine romana di rinchiudere con l'orribile rete da pollaio ogni buca nel marciapiede è qua ancora più disturbante. La segnaletica ridotta quasi sempre uno schifo e i graffitari, che a Roma andrebbero chiamati imbrattamuri, hanno vita facilissima nel lasciare le loro firme ovunque.

Eppure anche se meno frequentata di un tempo, apprezzata solo da spaesati turisti, runner della Roma bene e canari, resta un posto che non ha pari al mondo e in cui passeggiare tocca il cuore.