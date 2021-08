Atac che svende le ex rimesse ad Amazon è uno scempio. Ma non per i motivi che pensi tu

Nonostante Agosto prenda piede, c’è una grandissima tensione sul tema delle rimesse Atac. Secondo voci non confermate Amazon, assieme ad alcuni immobiliaristi locali, si sarebbe aggiudicata per una cifra ridicola (600 euro al metro quadro) la rimessa di Piazza Ragusa e avrebbe fatto offerte similari per le altre rimesse (San Paolo e quella pregiatissima in Piazza Bainsizza) che Atac ha dovuto obbligatoriamente mettere in vendita per evitare un fallimento che comunque - ci auguriamo - arriverà.





Agghiaccianti comitati, cittadini semplici e squallide parti politiche sono in allarme perché Amazon potrebbe trasformare le rimesse sostanzialmente in… quello che erano prima! Ovvero piastra logistica. La cosa potrebbe provocare aumento di traffico e inquinamento? Sì, ma non certo più di quando c’erano i bisonti dell’Atac. La cosa potrebbe fare concorrenza ulteriore ai negozi di zona? Certo, perché Amazo sperimenterebbe per la prima volta delle piastre logistiche in pieno centro città. La cosa è dunque una aberrazione e una follia dal punto di vista urbanistico? Sì, ma non per i motivi ridicoli che leggete in giro.





In qualsiasi parte del mondo e anche d’Italia realtà come le ex rimesse Atac si tratterebbero nel modo seguente: un'asta al miglior offerente, la corsa dei developer immobiliari per accaparrarsele, un introito gigantesco per il proprietario e poi l'inizio dei lavori per trasformare le rimesse in pezzi di quartiere con nuove architetture, nuovi spazi per il lavoro e per il commercio, nuove aree pubbliche, per il verde e per lo sport. Nuova qualità urbana. Con significativo incasso anche per il Comune in termini di oneri di urbanizzazione. Così funziona dovunque fuorché a Roma. Una soluzione in cui vincono tutti.





A Roma già sai, tu developer internazionale, che se compri quel bene non potrai mai modificarlo. Verrai bloccato dalla burocrazia, dalla soprintendenza, avrai contro tutti i comitati che urleranno alla speculazione edilizia. E anche se dovessi riuscire a sviluppare e a trasformare la rimessa generando qualcosa di bello (vedi la rimessa di Via della Lega Lombarda) il tuo investimento sarà immerso in un tale degrado da rendere impossibile la vendita delle unità immobiliari a cifre accettabili.





Questo scenario che è politico e civico (ovvero è colpa di chi amministra ma è anche - e soprattutto! - pienamente colpa dei cittadini) fa sì che i cespiti immobiliari non abbiano alcun valore e non si genera il circolo virtuoso che ad esempio si genera a Milano dove ogni lotto immobiliare in abbandono o in odore di trasformazione vede una rincorsa di tutti gli investitori ad accaparrarselo. Nell’ecosistema romano ogni investitore dotato di senno sta alla larga e alla fine arriva qualcuno che non solo si porta via edifici di eccellenza a cifre imbarazzanti (10,5 milioni per una rimessa grande come un quartiere! A Londra ci compri un appartamento…), ma popola questi edifici di funzioni surreali.





Niente residenzialità di qualità, niente nuovi uffici in zone dove gli uffici fanno schifo, niente nuove piazze, niente verde pubblico aggiuntivo, niente oneri urbanistici da investire per riqualificare le strade circostanti, niente lavoro per studi di architettura, di arredatori, di design, ditte, ingegneri. In virtù di quelli che urlano alla "golada de cemendo" invece di avere un nuovo quartiere contemporaneo a Piazza Bainsizza o qualche nuovo format abitativo di eccellenza a Piazza Ragusa avremo semplicemente dei magazzini. E si accenna una protesta solo perché a prenderli è stata la potente Amazon (i babbei dei comitati sono aprioristicamente contro "e murtinazzionali"), se ci fosse stato qualche altro operatore di Roma o magari di Caserta o di Frosinone gli sarebbe andato bene.