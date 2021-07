Dal Movimento 5 Stelle agli Hotel a 5 stelle

Il passo dalle 5 stelle al 5 stelle, inteso come l'albergo più lussuoso di Roma, è stato breve ma non brevissimo, così come quello dai tailleur griffati Oviesse agli abiti eleganti Gattinoni. Sgombriamo subito il campo da ogni dubbio: la sindaca guadagna circa diecimila euro al mese e può, volendo, permettersi abiti firmati e feste prestigiose. Forse il rinfresco con decine di invitati sul roof garden del Bernini Bristol è fuori dalle sue possibilità, ma siamo certi che che se qualcuno, un generoso benefattore, o il suo comitato elettorale, avesse voluto omaggiarla come merita, saremo nella piena legalità.

Un tempo i grillini avrebbero aperto il fuoco ad alzo zero chiedendo fatture e scontrini, chiedendosi "chi paga?" su tutti i social e domandandosi se fosse etico in un momento di recrudescenza pandemica per un sindaco non vaccinato (e no vax) organizzare party e oltretutto accettare doni dal valore di decine di migliaia di euro.

Ora invece sono loro gli invitati di punta al buffet e giustamente brindano insieme ai più facoltosi imprenditori romani in una atmosfera da Cafonal che la metà basta. Questo link è semplicemente raccapricciante e ci viene da pensare: ma i sindaci di Bologna o Milano organizzano feste trash anche loro o evitano? E invece eccoli li tutti i bei nomi noti dello sport e della tv, alla Roma che conta, un tempo vilipesa ora amica.