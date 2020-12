Perché i nuovi cestini Ama sono un progetto sbagliato. E il confronto con Parigi

Non occorrono neanche la "sperimentazione" (citando il presidente della Commissione Ambiente Diaco) o il "test" (citando la sindaca Raggi). Che il discutibile prototipo di cestino romano sia sbagliato in partenza è lapalissiano. Non serve disseminare Piazza della Rotonda - per gli amici Piazza del Pantheon - di urnette di metallo per comprendere che il modello decisamente non è quello che serve a Roma per sostituire (dopo anni) le orribili bustine svolazzanti gioia dei gabbiani e dolore dei cittadini e dei turisti quando c'erano e quando torneranno.

Ma perché non va bene questo pesante oggetto di metallo che punta a sostituire i terrificanti cestini a forma di finta colonna romana e a superare le buste svolazzanti resesi necessarie in tempi di anti terrorismo? Innanzitutto c'è un problema progettuale. Perché visto che ci si è impiegato anni (altre città hanno risolto il problema verso il 2015...) non si è colta l'occasione di mobilitare idee e creatività facendo un concorso internazionale oppure rivolto ai giovani progettisti della città? Non è dato sapersi. Il progetto sarebbe stato redatto dall'architetto Marco Tamino al quale sarebbe stato assegnato un affidamento diretto. Ama può fare affidamenti diretti di massimo 40mila euro, altrimenti deve fare gara. Ebbene quale è stata la cifra garantita a Tamino? 39.500 euro.





Ma al di là delle imbarazzanti procedure tipiche grilline che sono un classico pesce in faccia alla meritocrazia, il prodotto finale è sbagliato.





Un cestino di questo tipo, previsto per i centri storici, dovrebbe avere alcune caratteristiche che possiamo elencare.

1. ESSERE ANCORATO A TERRA MEDIANTE VITI E BULLONI. E invece il nostro catafalco a forma di portaombrelli è solo appoggiato a quanto pare. Ne deriva che se qualche organizzazione interessata al metallo volesse passare col proprio furgone sgangherato e rubarne qualcuno può accomodarsi; significa inoltre che chiunque può decidere di spostarli. Per non dire di quanti si divertiranno ad atterrarli o a farli rotolare

2. ESSERE ANTI_VANDALISMO. Significa avere un numero il più possibile basso di superfici vandalizzabili, soggette ad affissioni abusive, a adesivi, a scarabocchi con marker, bombolette e pennarelli. Ebbene questo nostro anforetto ha una superficie enorme per questo e in un attimo diventerà la lavagna preferita per ogni genere di schifezza contribuendo a imbruttire il centro storico ancor più delle bustacce volanti che sostituisce. Difficoltà di manutenzione e di pulizia notevoli.





3. PERMETTERE LA VISIBILITA' DELL'INTERNO. Questo cestino la permette, ma non abbastanza ancorché la Questura pare sia soddisfatta. Si poteva fare molto meglio per permettere a colpo d'occhio e a distanza di ispezionare cosa c'è all'interno. E invece si è optato per queste grandi losanghe di acciaio che coprono ben più del 50% della visibilità sul sacchetto interno.

4. ESSERE ESTETICAMENTE NEUTRI. E invece siamo in presenza di un'anfora. Un'anfora, rendiamoci conto. Invece di fare una cosa neutra, una cosa il più trasparente possibile, una cosa che sparisca e non distragga l'occhio dovendo essere collocata nel centro storico più bello del mondo, loro cosa ti fanno? Un'anfora! Siamo agli stessi livelli appunto - a riprova che passano i decenni ma non si migliora mai - dell'agghiacciante cestino in ghisa a forma di colonna.

5. ESSERE FACILMENTE E VELOCEMENTE UTILIZZABILI DAGLI OPERATORI. E invece il nostro trabiccolo ha il solito sportello apri e chiudi che si può rompere (quanti cestini del vecchio modello in ghisa a forma di colonna abbiamo visto senza un pezzo? Troppi) e che oltretutto rallenta e di molto le operazioni di sostituzione del sacchetto

Ma come hanno risolto il problema in altre città?