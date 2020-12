Mega campagna di affissioni abusive. L'ultima carognata di Scomodo

In una città normale non sarebbe necessario insistere ulteriormente per qualificare una esperienza losca e inquietante come quella di Scomodo. Lobby di figli di papà, figli di assessori, figli di potenti, iper protetta dalla politica romana (ma una volta i giovani non combattevano contro il sistema?) e ciononostante votata totalmente all'illegalità e alla prepotenza fascistella e menefreghista

delle occupazioni abusive.





Un fenomeno simile, vergognosamente mascherato per di più da iniziativa culturale (Roma è piena di iniziative culturali serie gestite da giovani, non fatevi raggirare da questa gentaglia), si dovrebbe qualificare da solo. E invece a Roma insistere è opportuno perché nonostante i nostri plurimi tentativi di smascherare l'imbroglio, solo una piccola parte dei cittadini ha capito di che pasta sono fatti i "ragazzi" di Scomodo (anche perché siamo gli unici, noi, a proporre una contronarrazione su questa esperienza che invece ha buona anzi ottima stampa su tutti i media nessuno escluso come si addice ai raccomandati di ferro). Per comprendere ulteriormente il fenomeno ad ogni modo è perfetto l'ultimo recente episodio, che parla di miracoli.

Avrete infatti tutti notato il delirio di manifesti abusivi, a volte di dimensioni gigantesche, che hanno invaso la città in questi giorni. "CI VORREBBE UN MIRACOLO" c'è scritto sui cartelli affissi su palazzi storici, monumenti, architetture pubbliche, mercati rionali, addirittura istituti scolastici. Non ci vuole un miracolo invece per scoprire i responsabili di questa meschina campagna di affissioni abusive modello Casa Pound dei tempi d'oro: si tratta dei nostri "ragazzi" di Scomodo. È sufficiente andare sui loro social per scoprire la rivendicazione e apprendere che i manifesti servono come campagna abbonamenti alla loro rivista.

Scomodo infatti non solo è l'unica redazione culturale della città che può esistere senza pagare affitto e utenze essendosi imbucata in uno spazio occupato illegalmente dai furfanti di Action, ma è anche l'unica testata che può promuovere il proprio abbonamento senza pagare alcunché. Adoperando esclusivamente inserzioni abusive e illegali, facendosi forza delle raccomandazioni che dicevamo sopra e che garantiscono zero sanzioni, zero multe, zero rischi rispetto alla propria condotta illegale. Qualsiasi organizzazione che si promuovesse in questo modo e con campagne di questa aggressività con mega manifesti affissi dovunque sarebbe pesantissimamente sanzionata, ma loro non rischiano nulla in virtù di entrature politiche potentissime. Questi sono oggi, a Roma, i giovani intellettuali: professionisti della prepotenza senza neppure rischiare nulla.