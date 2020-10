Il PD romano è l'unica forza politica peggiore del M5S

Vi scrivo dal XIV Municipio, dove dopo 4 anni di nefandezza spereremmo di liberarci della non-gestione o mala gestione dei grillini.

Ma è speranza vana.

Perché a giudicare dalle prime mosse del PD ad esempio, è chiaro che nulla potrà cambiare.

Vi mando il link di quel che è il “nuovo” candidato alla presidenza del municipio.

Ex assessore ai lavori pubblici del municipio sotto Marino, ed è inutile che vi dica come i pochi lavori pubblici fatti all’epoca siano ridotti oggi. Non c’entra Marino, c’entra il PD è il loro modo di amministrare da decenni.



Ora il buon Cecera si fa sostenere dal partito nella sua candidatura (ma non erano quelli delle primarie?) e dove decide di presentare la sfida? In un luogo occupato dal 1977.

Che vive di business (agriturismo lo chiamano) fatto in un luogo non proprio (40 ettari per la precisione) con tutte le sovvenzioni che una cooperativa di sinistra può ricevere e che ad ogni tornata elettorale non fa mancare il proprio sostegno.



Con tutta l’avversità contro la destra che uno possa avere, immaginate se un candidato della destra facesse una cosa come questa. Succederebbe ovviamente il pandemonio.

Cita nel post 100 persone quando erano molte meno, di cui la metà i codazzi dei consiglieri regionali partecipanti.





Dice “ma i grillini non hanno mai lavorato”. Vero, e si vede.

Ma quanto ne abbiamo le scatole piene di gente che grazie al partito trova lavoro in posti pubblici legati più o meno direttamente alla politica?





Sono 4 anni che è consigliere; trovate qualcosa che sia stato promosso o fatto da lui. Ce ne erano altri più efficaci da candidare, ma è in quota Zingaretti e questo è il premio.

La candidatura in un luogo illegale!



Aggiungo che a far parte del suo comitato c’è un tal Riparbelli, presidente dell’ennesima Unione/associazione che si occupa di sostenere chi ha problemi creati dallo stesso PD con i piani di zona, attualmente gestiti vergognosamente.

Il regalo della pensione al signore, che in passato ha sempre manifestato simpatie per la destra più radicale.

In un contesto così, come sarà mai possibile veder balenare un cambiamento?



Ma il PD che roba marcia è a Roma?

Vi chiedo di non pubblicare il mio nome, perché non conto nulla primo, secondo perché poi dentro i quartieri uno ci deve vivere e questa gente per ripicca verso un singolo, è capace di rivalersi su una comunità, ma vi chiedo di pubblicare questo sfogo perché se l’alba è questa, ci si può giurare che sarà una giornata pessima e solo il vostro contributo può essere efficace a far aprire un po’ gli occhi ai cittadini.

Vien sempre più la voglia di andar via.

LETTERA FIRMATA