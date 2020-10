Finito lo spazio per le cremazioni: 500 decessi in più a ottobre. Ama in allarme

Oggettivamente è abbastanza inquietante la comunicazione che AMA (azienda municipalizzata per l'ambiente che a Roma - purtroppo, secondo molti - gestisce anche i servizi cimiteriali) ha inviato alle agenzie funebri della città.

O si tratta di una comunicazione esagerata (e ci sembrerebbe davvero strano, anche perché le agenzie tendenzialmente confermano), oppure la cosa getta un'ombra macabra sulla reale situazione sanitaria della Regione. Perché? Perché i decessi per Coronavirus nel Lazio sono in questo ottobre circa 250. Attenzione: nel Lazio, non a Roma. A Roma, quindi, sono significativamente meno. Come si arriva dunque ai 500 defunti in più di cui parla Ama in questo dispaccio? Le persone hanno preso a trascurare altri sintomi, indipendenti dalla Covid, e così si muore di infarto e di ictus quando prima ci si recava con maggiore tranquillità al pronto soccorso? Oppure il "picco di mortalità" di cui parla Ama è dovuto ad altro? Sarebbe interessante approfondire. E subito.









Nel frattempo registriamo che AMA ha finito gli spazi per cremare le persone, che ci sono centinaia e centinaia di salme "in coda" e che viene tolto il diritto ai cittadini di cremare le salme dei loro cari. Anche perché a Roma vige una simpatica tassa (alta) per chi porta gli estinti a cremare in forni non gestiti da AMA: il ritorno nei cimiteri sotto l'egida di AMA si paga a caro prezzo. Oltre il danno, insomma, la beffa.