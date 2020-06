L'isola ambientale di Monti si può fare comunque: basta togliere la sosta selvaggia

Come se non bastasse una classe politica di cialtroni e una classe amministrativa fatta di dirigenti e funzionari che non sarebbero accettabili neppure in Nordafrica, Roma ha anche un mix micidiale fatto dai peggiori cittadini, le peggiori associazioni e i peggiori tribunali del paese.





E così la città non cambia, non migliora e non evolve mai. Certamente per colpa della politica e dell'amministrazione intendiamoci, ma quando la politica prova a fare qualcosa di buono intervengono i comitati, i cittadini e infine i tribunali amministrativi. Che in un contesto di caos sistematicamente bloccano tutto. Chi ci legge da fuori Roma penserà che stiamo descrivendo un incubo, in realtà è la tristissima realtà quotidiana qui e spiega tutto delle condizioni della città e del buio declino che sta vivendo da decenni.





A Roma, in definitiva, non è possibile neppure allargare di qualche decine di centimetri un marciapiede senza che si affacci alla finestra il raccomandato di turno, il perditempo di turno (enorme la quantità di persone che vive-senza-lavorare, che vive di rendite squallide, e che dunque ha tempo da investire per qualsiasi nefandezza), il politico di turno, l'avvocatone di turno e cerchi di bloccare tutto. Quasi sempre riuscendoci.





Il progetto di isola ambientale nel Rione Monti , zona di vicoli iper centrali della città stuprati dalle auto in sosta selvaggia manco fossimo in qualche film degli anni Sessanta, è stato impallinato subito. Il Tar aveva dato ragione al Comune, deciso a riqualificare l'area togliendo un po' di macchine e dando giustamente spazio ai pedoni, ma due giorni fa il Consiglio di Stato (il Consiglio di Stato!!! Che si esprime su alcuni marciapiedi!!!) ha dato ragione ai ricorrenti.













Una storia di uno squallore profondo: poche persone che, con cattiveria e egoismo, riescono a bloccare una riqualificazione che non riguardava solo il Rione, non riguardava solo la città, ma riguardava l'intero pianeta essendo queste zone protette a livello mondiale e meritevoli di tutela a prescindere da tutto. E invece decidono quattro residenti annoiati e avvelenati.





Ma una storia anche pericolosa visti i contenuti del dispositivo che potrebbero "far giurisprudenza" ed essere usati contro ogni riqualificazione in futuro. Difficilmente, insomma, una amministrazione (questa o le prossime) si imbarcherà in grandi progetti di riqualificazione profondendo impegno ed energie sapendo che poi una manciata di discutibili personaggi potrebbe vanificare il lavoro di anni. Roma, anche e soprattutto grazie a queste cose, si configura sempre di più come luogo da cui fuggire per chi ha l'ambizione di vivere in un contesto di qualità e di civiltà. O semplicemente di normalità.





Per tacere poi del contenzioso che potrà nascerne a danno del Comune e dunque a danno di tutti noi: la gara per i lavori, infatti, era già assegnata e finanziata e la ditta era pronta a partire. Immaginatevi voi...





Ma cosa dice la sentenza del Consiglio di Stato che boccia la riqualificazione di Via dei Serpenti, Via Urbana e dintorni? Nulla di trascendentale in realtà: solo che bisogna pianificare meglio, bisogna motivare meglio, bisogna allegare migliori specifiche eccetera. Insomma è vero che ci sono cittadini agghiaccianti che si divertono a bloccare ogni cambiamento, ma è altrettanto vero che finché il Comune non imparerà a scrivere in maniera idonea i propri atti e finché non si doterà di personalità tecniche di alto profilo, tutto sarà attaccabile, tutto potrà essere messo in discussione.





Ora comunque - fermo restando che una città dove avvengono episodi simili è una città senza speranza - si provi a guardare avanti. Ci sono i finanziamenti per questo progetto che non devono restare immobilizzati. C’è addirittura una ditta che ha già vinto la gara. Si modifichi l’assegnazione, si faccia lavorare l’avvocatura, si permetta alla ditta di lavorare lo stesso su ciò che mai potrà essere impugnabile: ad esempio la protezione dei percorsi pedonali, ad esempio l’allargamento dei marciapiedi per eliminare la sosta selvaggia e pazienza se per ora non si potranno pedonalizzare delle strade ma almeno si toglieranno dal Rione Monti decine e decine di auto in divieto a Via dei Serpenti, a Via Panisperna, a Via Urbana e alla Madonna dei Monti. Qust’ultima strada è stata recentemente riqualificata e i percorsi pedonali sono stati disegnati a terra con della vernice (scomparsa dopo poche settimane). Risultato? Ogni percorso pedonale (vale anche per via Tor de Conti, con le auto addossate al Foro di Nerva e al Foro di Traiano perché non protetti in alcun modo se non da qualche sbiadita striscia bianca a terra) è occupato da auto in sosta selvaggia: sono le riqualificazioni che piacciono tanto alla gentaglia che amministra il Primo Municipio che oggi esulta per il fallimento della riqualificazione dell’Isola Ambientale Monti. E allora si usino questi 700mila euro già stanziati e bloccati dal Consiglio di Stato per proteggere quei percorsi pedonali e per restituire sicurezza ai pedoni, ai disabili. Solo questo intervento, magari usando gli stessi paletti usati a Via Urbana già da anni e dunque automaticamente approvati dalla Soprintendenza, e magari limitandosi all’allargamento dei marciapiedi a Panisperna e ai Serpenti, potrà far raggiungere una larga percentuale dei risultati attesi dal progetto di Isola Ambientale.





Insomma, l'Isola Ambientale di Monti si può fare anche senza pedonalizzazioni: semplicemente agendo sul denominatore più importante che c'è a Roma: la sosta selvaggia delle auto. Auto, quasi sempre, di proprietà dei mediocri cittadini col ricorso facile. Così si prendono pure due piccioni con una fava. E' super semplice: basta applicare il codice della strada, realizzare percorsi pedonali a norma, allargare i marciapiedi come richiesto, togliere ogni spazio fisico alla sosta abusiva.