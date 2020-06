La forsennata delibera sui tavolini inizia a generare mostri. Un caso esemplare

Ancora sulla delibera-truffa riguardante i dehors dei ristoranti a Roma a seguito dell'emergenza sanitaria. Ne abbiamo parlato tanto e ne parliamo ancora complice questa bella e chiara fotografia.

La foto ci arriva dal Primo Muncipio, Via Statilia. Qui, come in molti angoli del centro in questi giorni , si costruiscono pedane. Intendiamoci: noi siamo sempre stati favorevoli al fatto che i ristoranti possano disporre di spazi all'aperto. La famosa delibera-truffa del Comune però con quale logica assegna i tavolini? Le logiche possono essere due: togliere spazio alle auto per darlo ai tavolini (ed è la logica che ci convince di più) oppure togliere spazio a pedoni per darlo ai tavolini (ed è la logica che piace al nostro assurdo Comune).





Come si può vedere l'esercente nella foto si sta muovendo per piazzare la sua pedana sul marciapiede. Perché? Semplice: la delibera non consente di togliere strisce blu sostituendole come sarebbe logico in questo caso ma anche in tanti altri casi con i tavolini.

E così le auto rimangono, il marciapiede diventa un dehors e lo spazio per il transito dei pedoni viene praticamente annullato.