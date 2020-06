La delibera che sospende la Ztl fino ad agosto è impugnabile e va impugnata

Lo abbiamo scritto sino allo sfinimento in questi giorni: come risposta all’emergenza sanitaria tutte le città del mondo, da Londra a New York, da Madrid a Milano, da Atene a Vilnius hanno applicato una strategia molto semplice: più spazio alla ciclabilità, più spazio alla pedonalità e libertà di trasformare strade e piazze in salotti con tavolini per scongiurare la morte dell’industria della ristorazione.

E’ incredibile come queste contromisure siano state così straordinariamente omogenee ed è incredibile come l’unica città a non allinearsi sia stata Roma. Senza vergogna.





Non solo Roma sui tavolini all’aperto ha approvato una sorta di delibera-truffa che, a causa di un caotico meccanismo di silenzio assenso a tempo e di forsennati paletti inderogabili, genererà un contenzioso ventennale tra operatori e amministrazione, ma per quanto riguarda la mitigazione della presenza di auto in città si è superata: mentre tutti sono intenti a pedonalizzare i loro centri storici (l’ultima notizia di oggi riguarda Palermo!), cosa cosa fa? Apre la Ztl. Torna indietro di trenta o quarant’anni e permette fino a tutto agosto (ma questi sono i tipici provvedimenti che restano “transitori” per anni all’insegna di una nuova normalità sbardelliana che Raggi ha sempre perseguito) a qualsiasi autovettura di invadere il centro.





Una scelta semplicemente farneticante. Tutti sanno che in centro storico non ci sono posti auto dunque far entrare le auto significa automaticamente - automaticamente! - autorizzare migliaia e migliaia di cittadini alla sosta selvaggia sui marciapiedi, sui percorsi pedonali, nelle isole pedonali, nelle piazze storiche. Una scelta imbarazzante anche perché effettuata non in nome di una pianificazione e di una strategia, ma semplicemente dietro pressione di quattro o cinque aggressivi commercianti del centro convinti - ingenuamente - che maggior caos, puzzo, inquinamento, ingorghi, incidenti e pericoli possa portare loro maggior affari.





Ovviamente per i commercianti sarà un suicidio, ma loro non lo capiscono: non ci sono mai arrivati e non hanno la struttura intellettuale per farlo. Ecco perché esistono le amministrazioni: per dire qualche no quando è necessario, a beneficio in primis di chi subisce il diniego.





Trasformare strade e piazze in salotti a cielo aperto chiudendo anche temporaneamente delle aree e concedendo ai ristoratori di maggior qualità di servire da mangiare e da bere nei più bei contesti barocchi del mondo sarebbe stato un racconto capace - da solo! - di rilanciare turisticamente oltre che economicamente il tessuto commerciale della città e la sua immagine del mondo. Ci sarebbe voluto pochissimo: una clamorosa campagna di comunicazione milionaria ma a costo zero. E invece si apre la Ztl alle auto h24. Viene voglia di urlare dalla rabbia!





Ovviamente, come tutte le scelte forsennate e dannose di questa amministrazione, anche questa viene effettuata senza che l’opposizione apra bocca. Non esiste nulla da questo punto di vista. Ma la cosa che fa specie è che non esiste nulla neppure nelle associazioni. Dov’è l’Associazione Residenti del Centro Storico? Dov’è Italia Nostra? Dov’è il Codacons? Tutti ancora impegnati a lottare contro la cappa troppo alta del Mc Donald’s di fronte al Pantheon? Dove sono i partiti di opposizione? Dove sono gli ambientalisti della città che si trovano al cospetto di un atto di una violenza culturale mai vista che divarica ancora di più la distanza tra la nostra città e tutte le altre città occidentali?







La delibera con cui la sindaca ha approntato l’apertura della Ztl è fragile come un castello di carte: basta leggerla. Casca a terra con un soffio tanto è inconsistente e ingiustificabile. Basta non un ricorso, bensì mezzo ricorso. Semplicemente perché la Ztl è nata per determinati obbiettivi e non è possibile - proprio non è possibile! - utilizzarla come dice la delibera come strumento di sedicente sostegno commerciale ad alcune categorie a svantaggio di altre; poi è un danno per i residenti; poi è un disastro a livello erariale perché mette in discussione coloro che per entrare in Ztl hanno pagato e che si vedranno ledere il loro diritto o, nella migliore delle ipotesi, si vedranno prorogare il loro titolo con un danno per le casse del Comune.