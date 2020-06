Cosa potrebbe raccontare Roma al mondo del turismo in queste settimane?

Cosa avremmo mai potuto fare in queste settimane per dare di noi (noi come Roma) un'immagine positiva, di appeal, accattivante e curiosa verso tutto il mondo? Come avremmo potuto far dimenticare in un istante anni e anni di percezione e reputazione pessima, dovuta a cittadini incivili, commercianti fuori luogo e amministrazioni inefficaci? Come avremmo potuto sfruttare un evento di portata storica, per certi versi biblica, come la pandemia?





Guardate questa strada qui sopra. E’ Via della Stelletta: triste, nera e abbandonata. Ci affacciano una serie di attività commerciali, di artigianato e di ristorazione, alcune di eccellenza assoluta.





In questa come in mille altre strade si sarebbe potuta costruire una narrazione nuova, coerente con la storia straordinaria della città, in sintonia con le sue bellezze ineguagliabili, con il suo clima invidiabile da marzo a ottobre. Un nuovo modo di vivere all’aperto in una simbiosi tra commercio di qualità, cittadini, turisti, patrimonio culturale. All’insegna, ovviamente della pedonalità.





Immaginatevi come poteva spargersi la voce: Roma nell’immediato post-covid diventa una città dove le strade dopo una certa ora si trasformano in irresistibili salotti pedonali (senza eccedere con gli orari per permettere ai residenti di dormire, beninteso) fatti di tavolini eleganti, o di tavolate rustiche per chi può spendere meno, a seconda delle specializzazioni. Il tutto alla luce gialla dei lampioni del centro e senza passaggio di automobili. Isole pedonali stradali collegate a una a una e capaci di farti percorrere tutto il cuore della città senza mai camminare in promiscuità con le auto.

Lo storytelling turistico sarebbe stato presto fatto: venite a Roma, avrete l’opportunità di vivere la città senza la folla del turismo di massa, di vedervi il Colosseo e la Cappella Sistina senza caos, di guardare Fontana di Trevi priva di confusione e la sera di cenare nel mezzo dei vicoli pedonalizzati del centro, sotto le più straordinarie chiese barocche del mondo. Neanche al cinema!

Il Comune avrebbe dovuto chiamare i più importanti tour operator al mondo, gli operatori, gli influencer, i siti. Avrebbe dovuto organizzare un bell'incontro su Zoom e gli avrebbe dovuto spiegare per filo e per segno questo progetto di rilancio basato sul fatto che Roma è una delle poche città al mondo (non è così Berlino, non è così Londra, non è così neppure Parigi) che deserta è ancor più affascinante che affollata.

Il pacchetto turistico più straordinario di sempre: Roma quasi deserta. Immaginatevi il passaparola immediato.





Gli alberghi si sarebbero riempiti fin da questa settimana. E si sarebbero riempiti di turismo di alta qualità, attento alla sostenibilità e alla cultura. Anche perché in questo periodo solo il turismo di qualità e alto spendente si può muovere liberamente visti i prezzi degli aerei ancora per un po’. Il commercio sarebbe subito rinato grazie alla capacità che la città avrebbe dimostrato di intercettare fasce alte di viaggiatori culturali, finalmente la marmaglia di pellegrini che ogni giorno mastica e divora la città sarebbe per un attimo stata messa tra parentesi e tutti avremmo potuto apprezzare cosa significa un turismo ben selezionato. Alcuni bar e ristoranti iper turistici, disegnati appositamente per i viaggiatori-polli da spennare, si sarebbero trasformati in pochi giorni da tourist-trap a locali dignitosi, altri avrebbero ceduto e lasciato spazio a chi ha idee innovative per questa nuova wave turistica ( in alcuni casi sta già succedendo , ma il fenomeno sarebbe stato moltiplicato per 100, un autentica riforma strutturale a costo zero). La ristorazione si sarebbe sentita coinvolta nella rinascita della città durante questa estate e avrebbe investito per ripartire in termini di arredi e estetica, con un vantaggio diffuso di tutti, i tour operator avrebbero proposto pacchetti finalmente non solo di 2 notti, ma di 4, 5 o 6 notti per cenare in ognuno dei Rioni più spettacolari dell’Ansa Barocca in una città finalmente non stuprata da auto e motorini. A misura, oltretutto, di famiglie: il target economicamente più interessante. E le guide turistiche, oggi alla canna del gas, sarebbero state coinvolte in iniziative di cene didattiche durante le quali si sarebbe mangiato mentre si ascoltava la spiegazione di un monumento, di una chiesa, di un palazzo, di un rione o si sarebbe effettuata la visita chiudendola con una cena proprio di fronte al pezzo di patrimonio illustrato.

E magari il progetto, nato in emergenza, si sarebbe trasformato in un festival, da ripetere ogni primavera per un mese o due, sfruttando l'ormai acquisita capacità dei ristoratori di allestire e disallestire dehors di design e di qualità, sulla progettazione dei quali non si sarebbe disdegnato della collaborazione di giovani e talentuosi studi d'architettura della città e di bravi paesaggisti per il verde temporaneo.

Roma sarebbe diventata la destinazione assoluta di questa estate per il semplice fatto che a Roma si sarebbe potuta svolgere una esperienza unica e irripetibile. Non ci sarebbe stato più posto per i jet privati a Ciampino: fidatevi!



Ma tutto questo non fa parte della visione della città; questa non è la visione dei gretti commercianti che invece di progettualità avanzate capaci di far svoltare hanno chiesto (e ottenuto) solo "apride la Ztl, fade endrà ee maghine" e non è neppure la visione dell'amministrazione che ha nei posti chiave dello sviluppo economico personaggi della caratura di Andrea Coia e Carlo Cafarotti, che sarebbero largamente inadeguati ad occuparsi del commercio e del turismo di Colleferro, figurarsi di Roma che è una delle città più turistiche, complicate e di gran lunga la più bella del mondo.





E quindi a Roma si è deciso non solo di non essere innovativi, non solo di fare come si è sempre fatto senza applicarsi a livello creativo e ideativo, ma di andare addirittura indietro di 40 anni eliminando la Ztl che in parte proteggeva il centro e riempiendo l'area protetta dall'Unesco - che purtroppo tace - di traffico puzzolente e pericoloso durante il giorno e di squallido deserto durante la notte. Senza un racconto, senza un progetto, senza una visione che sia una.