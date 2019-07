Gli abusivi festeggiano: terremoto al Dipartimento Patrimonio (e il nuovo dirigente è sotto processo)

La notizia delle dimissioni di Enrico Stefàno da vicepresidente vicario dell'assemblea (e s'è dimesso sì, sono anni che fa pur non essendolo l'assessore ai trasporti al posto della Meleo; ora erano mesi che faceva pur non essendolo il presidente dell'aula al posto di De Vito, se sarà pure rotto i cojoni no!?) non sono l'unica bomba di queste ore di canicola nella città.





Mentre tutta la malconcia impalcatura organizzativa e di potere dei Cinque Stelle viene giù pezzo pezzo giorno dopo giorno, è interessante approfondire - nel caos - ciò che i pentecatti sono riusciti a fare al Dipartimento del Patrimonio e in particolare alle politiche abitative.





Isola di serietà e professionalità in mezzo a tanta cialtronaggine diffusa e collusione mascherata da inefficienza per cause esterne, il Dipartimento Patrimonio era retto da anni da Aldo Barletta, dirigente tutto d'un pezzo da una parte fermo sui regolamenti e dall'altra pronto a trovare delle soluzioni, sempre in punta di diritto, in presenza di reali e delicate situazioni di bisogno.

Già: reali e delicate situazioni di bisogno però. Non discoteche abusive, locali notturni e occupazioni illegali spacciate da centri di "valenza culturale" come piace pensare a una parte della città e forse anche a Sindaca, sicuramente al Vicesindaco e ad alcuni personaggi di potere in città.





Insomma, dopo anni di onorato servizio Barletta dava fastidio, non era manovrabile, non era ricattabile e - udite udite - pretendeva di applicare la legge non facendosi abbindolare dagli imbrogli quotidiani dei vari centri sociali e movimenti. Ovviamente quando hai perfino un figlio impegnato a occupare e a compiere illeciti in città (pensate se capitasse ad un primissimo esponente della giunta), non puoi avere in simpatia un serio dirigente che interpreta il suo ruolo in maniera integerrima.





Insomma, vogliono spostare Barletta al Centro Carni trovandogli un sostituto. Gli abusivi saltano dalla gioia, gli sgomberi si allontanano, gli illegali, i paraculi e i furbetti continuano a vedersi confermata la loro idea di avere la città in pugno.







Intanto però dall'amministrazione già una mossa l'hanno ufficialmente fatta. Dal 24 giugno hanno sostituito il dirigente proprio delle Politiche Abitative. Il nuovo viene da Bari, ma casualmente è nato a Livorno. A Bari ha ricoperto per lunghi anni il ruolo di capo dei Vigili Urbani e negli ultimi tempi questo suo ruolo l'ha portato sul banco degli imputati per una questione relativa a delle licenze balneari. Perfetto per governare Roma in un comparto così delicato qualcuno che è invischiato in faccende di questo tipo, no!?

E invece è andata proprio così. I geniali Raggi, Bergamo, Castiglione, Giampaoletti e Lemmetti sono andati a pescare proprio un dirigente comunale del Comune di Bari che dal 2018 è indagato e dal 24 aprile 2019 è addirittura rinviato a giudizio per falso e abuso d'ufficio.





Ma cosa ha fatto, secondo la Procura pugliese, Stefano Donati per finire nei guai con la giustizia? Avrebbe firmato in fretta e furia, addirittura ad uffici chiusi, una concessione per una spiaggia demaniale procurando vantaggio ad un imprenditore e dimenticandosi della necessità in casi come quello di fare una evidenza pubblica. Insomma, semmai le accuse venissero confermate, Donati effettivamente risulterebbe perfetto per la città di Roma considerando come si ragiona qui da noi. Solo che purtroppo a Roma un dirigente che fa queste cose viene solitamente perdonato dal Tribunale... Vedremo, l'udienza preliminare è iniziata il 13 giugno a Bitonto.