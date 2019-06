La tristissima storia della ciclabile lungo l'Olimpica

Vorrei parlare oggi della pista ciclabile che costeggia l’Olimpica in particolare il tratto compreso tra via Salaria e via della Moschea incrocio via del Foro Italico

Il tratto in questione anni fa è stato interrotto per motivi non meglio specificati. L’interruzione è avvenuta nel silenzio generale e nella disinformazione generale. Per confermare ciò lo stesso giornalista Riccardo Iacona in una puntata di “Presa Diretta” dedicata in parte alla mobilità su bicicletta, raccontava di un piccolo incidente che gli era capitato: ovvero si era schiantato contro la barriera che chiudeva la pista ciclabile nel suddetto tratto, la potete vedere nella foto n.1 abbandonata sul tratto di cliccabile di via della Moschea. Questa barriera era posizionata proprio alla fine di via della Moschea su via del Foro Italico (foto n.2) per cui tutti quelli che si trovavano a imboccare la ciclabile da via Salaria per percorrere via del Foro Italico si trovavano sbarrato il passaggio poco prima di imboccare via della Moschea.

Alcune considerazioni in merito: i cartelli di chiusura della ciclabile ci sono o meglio, ce ne sono almeno 3 (foto n. 3-4-5) su via della Moschea ma indicano un tratto di ciclabile non meglio definito che non è mai stato chiuso perché è anche un passaggio pedonale aperto da anni. Inoltre contestualmente alla chiusura la pista ciclabile è stata “impacchettata” con la famigerata rete arancione. Vi starete chiedendo come si possa impacchettare una ciclabile con rete arancione, beh facile a Roma l’hanno pensata molto bene: “impacchettiamo i parapedonali che separano la ciclabile dalla strada e tutti comprenderanno che quella è zona interdetta” e così lungo tutto il tratto di ciclabile interessata (un chilometro circa) una bella rete arancione.

La pista era ovviamente utilizzata lo stesso e il pannello in foto 1 è stato rimosso più volte per permettere il passaggio alle biciclette. Era anche stato messo un pannello in legno ma è stato rimosso anche quello. Pensiero personale: non è un pannello di legno o un cancello che impedisce l’uso di una ciclabile.

Vi riporto la situazione odierna: I cartelli di ciclabile chiusa sono esattamente dove stavano qualche anno fa, il cancello come detto si trova appoggiato sul tratto in via della Moschea e le foto dalla 6 alla 15 mostrano la ciclabile oggi (credo la parte più bella siano le colate di asfalto che hanno cancellato quel poco che restava del disegno della ciclabile. A onor del vero vi segnalo che i parapedonali nella foto 7 e 8 sono stati sostituiti con quelli nuovi (meno male).

C’è però da aggiungere la ciliegina sulla torta: quando hanno riaperto (?) la ciclabile hanno effettuato (chi?) un’opera di pulizia delle sterpaglie e rimosso la famigerata rete arancione e quale posto migliore per abbandonare il tutto se non dietro al guard rail che si trova sull’uscita di via del Foro Italico direzione Salaria? Le foto, le vedete, sono dalla 16 alla 20...