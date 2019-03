Una riqualificazione VERA per Stazione Tiburtina e dintorni. I cittadini si mobilitano

Il confronto nelle foto la dice tutta. Le cinque corsie si riducono a due, una per senso di marcia. Vengono lasciati da ambo i lati della carreggiata spazi per i parcheggi e viene creato dal nulla uncon pista ciclabile che scorre lungo tutti i circa tre chilometri della ex Tangenziale. Un quartiere che affaccia su un’autostrada diventa un quartiere finalmente degno e bello. Rispondiamo fin da subito a chi dirà che non si pensa alle macchine. La nuova Tangenziale che scorre sottoterra sul lato Pietralata è nata proprio per arrivare a quanto richiesto dai cittadini ovvero al declassamento della ormai ex Tangenziale su cui già oggi passano pochissime macchine. Se si pensa che con l’abbattimento della sopraelevata la ex Tangenziale servirà solamente per collegare Via Lanciani a Via Lorenzo il Magnifico non essendoci più il collegamento con San Giovanni si capisce bene quanto le cinque corsie non serviranno più.