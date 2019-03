Ho fatto una passeggiata domenica a Via Coia di Rienzo (e non è un errore di battitura)

Questa è Via Cola di Rienzo. Quella elle può però, per mero errore tipografico, diventare una "i" e magicamente la strada si trasforma in Via Coia di Rienzo. Chi vuole capire, capisce.





Oltre alla bancarelle vi invitiamo (ma è una cosa che va fatta a prescindere, come esercizio) a controllare tutto il contesto. La qualità dell'asfalto, la segnaletica, le chiazze di sudicio dovunque, il marciume che si percepisce.

Si capisce che è come se fosse stato creato uno scenario perfetto per il proliferare del degrado, del caos, del pessimo commercio, della concorrenza sleale. Tutto va insieme, in armonia, verso lo schifo più assoluto e profondo.





Molti romani, col tipico fatalismo che impera e che uccide la nostra città, potrebbero pensare ai diritti acquisiti, alle povere famiglie che lavorano dietro questi banchi e tutto il resto. Ovviamente nulla di tutto ciò risponde al vero: queste bancarelle al di là delle licenze sono tutte illecite. Magari esiste una sorta di licenza (tutto da vedere) ma senz'altro non c'è regolarità contributiva, senz'altro i dipendenti non sono segnati correttamente, senz'altro la merce non è disposta come dovrebbe e senz'altro ci si è allargati come spazi. Insomma queste realtà commerciali disgustose esistono perché nessuno le controlla: se solo si facessero loro rispettare le regole, questo mestiere sarebbe molto molto meno conveniente di quanto non sia ora e qualcuno invece di insistere potrebbe decidere di fare un lavoro vero.





Intanto però le strade di Prati sono in condizioni raccapriccianti. Via Coia di Rienzo è quella messa meglio, andate a Viale Giulio Cesare e rischiate di prendervi un colpo. Neppure un India esistono strade così. Poi chissà perché crollano i dati del turismo, crolla il valore delle case e l'economia della città in generale.