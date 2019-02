Area archeologica centrale. Tante foto dimostrano lo schifo dello schifo

Invio una cartella con delle foto scattate nei dintorni dell'area archeologica centrale.





Ogni giorno sono lì, da 3 anni lavoro per una società che si sta occupando del restauro di una porzione del Colle Palatino, e vi assicuro che, almeno in questo arco di tempo, la situazione non è mai cambiata.





Nel piazzale del Colosseo sono presenti continuamente almeno 2 o 3 volanti della Municipale, ma continua ad essere pieno di venditori ambulanti e guide fasulle in ogni dove. Parlo spesso con gli agenti presenti, mi ripetono continuamente di non poter fare nulla.





Si assiste a scenette ridicole di corse alla 'guardie e ladri', e gli ambulanti se la ridono mentre scappano, perché sanno di poter tornare dopo pochi minuti.



I giardini sono costellati di rifiuti di ogni genere, ogni palo segnaletico è inclinato e cosparso di adesivi; qualunque buco o pertugio è una buona scusa per fare lunghe trecce di nastro giallo, che rimarranno fino a decomposizione.





Lungo la via Claudia, alle pendici del Parco del Celio, c'è una discarica di resti di pic-nic improvvisati e i secchioni sono putrescenti.





Insomma, fa male al cuore vedere tanto splendore e così poco impegno per proteggerlo. Stiamo parlando di un'area storica che non ha eguali al mondo. Dovunque fosse, sarebbe trasformata in una miniera d'oro capace di produrre benefici per tutti, qui a Roma tutta questa abbondanza di patrimonio culturale produce solo disagio.