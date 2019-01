Il Casale della Cervelletta sta crollando. Una storia assurda (un'altra!)

Quello che potremmo chiamare il Paradosso della Tutela visto in salsa romana, anzi romanara. Della serie: più ti impegni a difendere un pezzo di patrimonio e più lo porti verso l'estinzione inevitabile.





Prendi un casale del Milleduecento con tanto di torrione medievale. Mettici sopra tutti i vincoli del caso: paesaggistici, architettonici, monumentali. Praticamente qui, stando alle norme, non si può fare nulla. Praticamente nulla. L'unica strada sono investimenti pubblici a fondo perduto da parte dell'ente proprietario del bene che però risorse non ha, non avrà mai e quando le avrà si troverà senz'altro nell'impellenza di investirle altrove.





In strutture come queste potrebbero nascere dei piccoli e peculiari progetti di ricettivo e hotellerie iper curata, potrebbero nascere location per il cinema o originali complessi di uffici. Il tutto ovviamente sotto la sorveglianza delle belle arti quanto a utilizzo e restauro.

In questo modo gli investimenti affluirebbero, ci sarebbero i soldi non sono per restaurare l'edificio e manutenerlo, ma anche per sistemare il grande spazio verde circostante che potrebbe ospitare eventi, piccole rassegne, incontri, selezionati matrimoni. Il tutto al fine di generare risorse per la manutenzione.





I vincoli, concepiti all'italiana, rendono impossibile tutto ciò. Rendono utopistico qualsiasi sfruttamento commerciale (sebbene sano, controllato, di altissima qualità) di un bene come quello ipotetico che abbiamo descritto. Il risultato è che il bene viene abbandonato, magari occupato, senz'altro degradato. E infine crolla trasformandosi dopo centinaia e centinaia di anni di vita in un rudere morto pronto ad essere divorato dalla vegetazione.





Che tutela abbiamo ottenuto, dunque?

Il bene ipotetico di cui abbiamo parlato, peraltro, ipotetico non è. E' un bene reale, tangibile, capace di trasformarsi in opportunità e invece obbligato dalle norme (obbligato dalle norme!) ad essere un problema, tra l'altro irrisolvibile. Stiamo parlando del Casale della Cervelletta, che come spiega il coordinamento di associazioni "Uniti per la Cervelletta" sta crollando. Il crollo secondo i comitati che hanno spedito un drone sulla sommità della torre per le ispezioni del caso, sarebbe addirittura "probabile in tempi brevi".

C'è da dire che la soluzione che danno i comitati è una soluzione... da comitati! Ovvero chiedono soldi al Comune (proprietario sciagurato dell'immobile dal 2001) pur sapendo che il Comune non ne ha, anzi pur sapendo che il Comune ha solo debiti a furia di perpetrare questo atteggiamento. Un bene così bello, così ben collocato in un parco naturale, così affascinante può GENERARE DA SOLO i denari che occorrono per manutenersi e restare vivo negli anni e nei secoli.

Ma volete mettere com'è più facile applicare anche qui come altrove l'ideologia della tutela, del bene culturale imbalsamato, intoccabile, "tutelato" e "salvaguardato" (guardate che bella tutela e salvaguardia...), dell'edificio che fu vacchereccia, stalla, pollaio e porcile e dove oggi rappresenterebbe uno scandalo illegale l'apertura di un ristorante!? Volete mettere com'è più semplice - invece di pianificare, fare bandi seri, controllare gli assegnatari - invece assegnare anno dopo anno ad associazioni sempre più improbabili invece di innescare una valorizzazione seria frutto di una visione, di una pianificazione pubblica e di un inevitabile accordo di gestione che veda una collaborazione tra il pubblico e il privato!? Volete mettere com'è più "serio" ricorrere alle grigliate a 8 euro a persona e al volontariato laddove invece si potrebbe ricavare lavoro vero, opportunità per tanti e qualità per tutti, turisti inclusi?





E' il genere umano che decide coscientemente di suicidarsi e, prima di suicidare se stesso, di demolire tutto quello che ha costruito in millenni di civilizzazione. Dal Parco degli Acquedotti a Villa Ada, da Villa Borghese alla Caffarella, la città è piena zeppa di edifici con queste caratteristiche: potrebbero generare ricchezza, lavoro, risorse, qualità, spazi comuni davvero fruibili e invece servono solo a alimentare l'ideologia di qualche tipico "ragionier Filini" romano e consentono al Comune di fare quel che gli viene meglio: non fare, fare nulla.