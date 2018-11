Referendum Atac. 2 ineluttabili motivi per cui votare e far votare SI

Non ci sono dubbi - e i nostri lettori lo sanno perfettamente - sulla opportunità e anzi sulla necessità impellente di votare SI ai quesiti referendari che saranno sottoposti all'elettorato romano la prossima domenica 11 novembre.





I motivi sono mille: l'efficienza può solo aumentare, ogni riferimento ai temibili "privati" è totalmente privo di relazione con la realtà, Atac è di fatto morta e non ci sono speranze per lei da nessun punto di vista, la necessità di cambiare è totale e può rappresentare anche psicologicamente una speranza per una città che non tributa più alcuna credibilità all'attuale azienda. I rischi per i posti di lavoro, per le condizioni dei lavoratori, per i costi del servizio all'utenza o per la copertura territoriale sono ridicoli: quelle sono cose che decide il Comune e i lavoratori è proprio ora - con Atac che può fallire da un momento all'altro - che sono in reale pericolo non certo con un nuovo gestore magari facente parte di un solido gruppo internazionale voglioso di investire.





Ma al di là di tutte le numerosissime motivazioni, ve ne sono due in particolare che dovrebbero convincere anche il più indeciso. Una squisitamente tecnica e una squisitamente politica.





La motivazione politica riguarda ovviamente questa Giunta. L'amministrazione per questioni varie (due principalmente: sciocchi motivi ideologici e squallidi motivi clientelari) si è schierata a favore del NO al Referendum. Non si capisce come si possa schierarsi per il NO (contro le norme europee oltre che contro il buon senso), ma il Comune ha deciso di fare questo. Ora visto che votare sì è a prescindere cosa buona e giusta, la scelta assume un doppio valore perché contribuisce a sconfessare l'amministrazione e a comminarle una sconfitta. Con alcuni possibili risultati: con un voto drasticamente a favore del SI l'amministrazione potrebbe cadere (non ce lo auguriamo) oppure potrebbe finalmente capire che è totalmente direzionata dalla parte sbagliata e correggere finalmente la rotta dopo 30 mesi di sciagure. In ogni caso una schiacciante vittoria dei SI più aiutare chissà a modificare tutte le forsennate scelte politiche di Raggi e dei suoi, a prescindere da Atac. Ecco perché votare SI ha un importante significato politico. Si manda insomma un chiaro messaggio alla sindaca: state amministrando male, non abbiamo stima di voi, cambiate modo di fare. E' l'ultima occasione per dare un segnale chiaro, perderla sarebbe un errore madornale. Ovviamente una scarsa affluenza o una vittoria dei NO ringalluzzirebbero la Raggi convincendola che è proprio così che bisogna andare avanti: tra incapacità, collusioni, connivenze e piaceri a tutte le peggiori lobbies della città.









Poi c'è la motivazione tecnica. Un nuovo gestore, al posto di Atac, potrebbe migliorare la qualità del servizio, potrebbe avere vetture più nuove, potrebbe essere più sicuro, avere collaboratori più professionali mentre il Comune potrebbe da par suo concentrarsi in maniera seria sui controlli, sul coordinamento, rinforzando le funzioni di supervisione e pianificazione, e sulle sanzioni in caso di mancanze. Già, ma tutto questo non potrebbe farlo direttamente Atac già da ora?, potrebbe obbiettare qualcuno. Ebbene no. Atac non potrebbe mai farlo. E non solo per la compromessa (ma proprio compromessa, compromessa, compromessa) situazione finanziaria che non lascia margini ad alcunché, ma per la assurda situazione delle relazioni sindacali e degli accordi di lavoro. Quello che succederà con una nuova gestione invece può avere del miracoloso e riscattare tutti voi che avete avuto a che fare con l'addetto Atac nascosto nel casottino o con l'aggressività coatta di certi autisti e riscattare anche i tanti dipendenti Atac in gamba che oggi sono trattati alla stessa stregua delle palle al piede che affossano l'azienda: con un nuovo gestore succederebbe che tutti gli attuali addetti vedrebbero il loro contratto interrompersi per vedersi proposto un nuovo contratto dal nuovo datore di lavoro subentrato, mettiamo il caso Ratp o Fs o Atm (come vedete i "favoriti" per prendere il posto di Atac sono del tutto pubblici, altro che privati come tanti blaterano). Ebbene il nuovo contratto, a differenza dell'attuale, permetterà all'azienda di poter spingere molto di più sulla produttività. Il nuovo contratto insomma potrà avere premi di produzione reali, incentivi veri per i più bravi, carriere dettate dal merito e non dalla connivenza tra politica\dirigenti\sindacati. Insomma chi lavorerà nella nuova azienda di gestione del trasporto pubblico romano dovrà avere molta più attenzione per i proprio doveri e molta meno per i propri diritti, che sono importantissimi ma vengono un pelo dopo ai doveri che si hanno nei confronti dei viaggiatori, dei contribuenti e di coloro che pagano biglietti e abbonamento. Qualsiasi tentativo di autoriforma dall'interno di Atac si scontrerà sempre contro rapporti di lavoro assurdi e relazioni sindacali ridicole, che non si possono modificare. Bisogna mettere un punto, azzerare tutto e ripartire su basi nuove. E' l'unica soluzione. E non date retta a quelli che vi dicono "eh ma già il 20% dei trasporti a Roma è stato assegnato per gara e non va bene". Non va bene un ciufolo! Le cose sono state fatte male e la società che gestisce dà tanti problemi, ma la produttività è enormemente superiore rispetto a quella di Atac.

Ci guadagnano tutti i cittadini, ci guadagna il comune, ci guadagnano i tanti dipendenti Atac capaci, in gamba e con tanta voglia di lavorare e sacrificarsi (che verranno premiati) e ci perdono soltanto i pochi (o tanti?) dipendenti Atac adusi ad approfittarsi della situazione. Per loro saranno tempi durissimi e forse dovranno decidere di licenziarsi e trovare qualche altra azienda disposta a pagarli per far poco o nulla come avviene oggi.