Nuda dentro la Fontana dei Fiumi di Piazza Navona. Tanto a Roma si può. Le foto

Ormai la lettura che diamo di queste cose è noiosa e pedante. Per cui cerchiamo di farla breve. Anche perché gli episodi si susseguono (l'altra sera una coppia, minorenne lui, quasi trentenne lei, è stata denunciata a piede libero mentre si stava accoppiando davanti ad altri utenti all'interno di un bus dell'Atac...) e non servono le denunce e le sanzioni probabilmente, conta l'atmosfera.

When in Rome do as the romans do. Quando sei a Roma, dice il motto diffuso in tutto il mondo, fai come fanno i romani. Una frase fatta, utilizzata a livello globale, per dire "adatti ai costumi locali". E i costumi locali sono quelli che hanno un solo unico comandamento: ciascuno può fare come cavolo gli pare e non devono esistere conseguenze.





Questo è quello che ti comunica Roma. Un posto - probabilmente l'unico posto d'Europa e d'occidente - dove hai la netta sensazione che nessuno ti stia controllando, nessuno ti farà mai nulla, non esisterà mai l'ombra di un controllo civico (quella cosa per cui, da Milano a Berlino, da Copenhagen a Londra se fai una roba sbagliata in città i primi a correggerti sono i tuoi concittadini, non le pubbliche autorità) a prescindere da qualsiasi atto tu compiari.









Dopo l'uomo nudo che faceva bella mostra di se facendo il bagno dentro le fontane dell'Altare della Patria di Piazza Venezia ( nostro scoop, ripreso da tutti i giornali del pianeta ) in agosto, ora abbiamo la versione autunnale. E se non c'è l'oltraggio ad un monumento simbolico per la nazione, c'è però la violazione di un bene culturale di valore strepitoso, che come tale dovrebbe essere sempre tutelato, sottoposto quanto meno alla videosorveglianza delle telecamere a circuito chiuso di cui Roma, unica capitale dell'universo, non è minimamente dotata.









E invece eccola lì, la modella che si spoglia totalmente nuda, si mette in posa a favore di fotografo, si fa immortalare come mamma l'ha fatta per un servizio che andrà pubblicato chissà dove, con alle spalle una scultura mitica di Gian Lorenzo Bernini, con in secondo una architettura mitica di Francesco Borromini. Una inquadratura unica. Con dietro gli operatori dell'Ama che intanto puliscono la piazza alle 7 di questa mattina, che guardano pensando "tanto a Roma si può" e poi aggiungono magari: "aho ma è na bella fregna, alla fine che fastidio te dà...". Intanto tutto attorno si allestisce l'orripilante mercatino di Natale che l'amministrazione ha deciso di regalare per nove anni alla peggior dinastia di ambulanti che la storia della città abbia mai avuto. Tutto torna...