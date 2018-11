Il referendum Atac non è solo per Atac: è l'ultima speranza a Roma

Se questa città ha ancora qualche flebile speranza di ritirarsi su un bel giorno, lo capiremo davvero molto dall'esito della consultazione referendaria di domenica. Tanta gente andrà a votare? I SI prevarranno in maniera schiacciante? Allora significa che qualche anticorpo al suicidio Roma lo ha forse sviluppato in questi anni di assurdità surreale. Viceversa, seppur con una vittoria schiacciante dei SI, i cittadini ignoreranno la chiamata alle urne? L'affluenza sarà sotto al 30%? Prevarranno le menzogne e la potentissima macchina della disinformazione fasciogrillina tutta fatta di "Atac è dei romani" e "no alle privatizzazioni"? Allora sarà il segno davvero che le speranze non ci sono più.





Di referendum Atac hanno parlato in molti e basta girare un po' in rete consultando siti seri per farsi una idea chiara. Noi abbiamo aggiunto le nostre considerazioni qui e oggi aggiungiamo un altro elemento. L'altro elemento però non riguarda Atac, ma riguarda la città più in generale. E non solamente per le riflessioni fatte sopra sull'atteggiamento dei cittadini, bensì per quanto concerne le altre forme di servizi a rete.





Insomma il punto è questo: se passa il concetto - peraltro per lo più obbligatorio secondo i saggi dettami europei - secondo il quale i servizi a rete debbono essere gestiti da società che abbiano vinto un bando e che si siano dimostrate le migliori nel quadro di una evidenza pubblica, beh, allora la cosa può valere anche per altro, non solo per Atac.





Può valere ad esempio per il servizio di pubbliche affissioni, con un bando pronto che pur di mantenere ottimi rapporti con la camorra dei cartellonari l'amministrazione tiene bloccato da due anni. Può valere poi per la raccolta dei rifiuti, con Ama che è una delle tante opzioni possibili: quando scade la concessione la si mette a bando. La può dunque rivincere Ama, ma può venire anche qualche altra società. Ad esempio la eccellente AMSA che gestisce la impeccabile pulizia di Milano, considerata una delle città più avanzate d'occidente per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento.





Insomma se l'obbiettivo è toglierci dalle scatole società piene di atroci raccomandati, gente entrata senza concorso, incapaci, nulla facenti, con un tasso di assenteismo mai visto, ove la politica e i partiti banchettano da decenni con clientele assurde, con un livello di rapporti sindacali da medioevo, all'insegna del voto di scambio e delle collusioni e connivenze, e con dei costi inaccettabili e un rapporto malato con la clientela (insomma tutto quello che piace da morire alla teppaglia grillina e ai partiti vetero corporativi tipo Fratelli d'Italia) questa è l'occasione più adatta.





E' l'occasione per cambiare l'approccio, per cambiare il punto di vista, per smetterla di confondere i problemi con le soluzioni e di mistificare la realtà. Non si tratta di privatizzazione (e no ci sarebbe nulla di male, salvo il fatto che nessuno mai si comprerebbe queste aziende mostruose), non si tratta di far entrare i privati (e anche qui non ci sarebbe nulla di male, ma la maggior parte delle aziende migliori di questi settori sono giocoforza pubbliche). Si tratta di un'altra cosa completamente estranea alla nostra città - con le conseguenze che vediamo - ovvero far lavorare solo i migliori mettendo ai margini i peggiori. Il referendum di domenica è praticamente l'ultima occasione in questo senso. Vediamo se i romani sciuperanno anche questa.