Finalmente i grillini ne fanno una giusta: l'albero di Natale sarà bellissimo

Eh già, siamo al secondo appuntamento de "Finalmente i grillini ne fanno una giusta". Nel nostro (sovente vano) tentativo nel quadro dell'amministrazione più distruttiva e micidiale della storia di Roma - i danni li pagheremo per 40 anni, anzi probabilmente saranno irreversibili in assoluto - di trovar qualcosa di buono, eccoci alla puntata numero due.

Eh no, non parliamo del patetico tentativo di distogliere l'opinione pubblica punendo gli abusi edilizi dei Casamonica. Parliamo piuttosto dell'albero di Natale ufficiale del Comune previsto come da tradizione nella aiuola centrale (sì, abbiamo a Roma ancora le piazze con le auto che girano tutte intorno e l'aiuola centrale, tipo Anni Sessanta) di Piazza Venezia.





Dopo due anni di figure di palta (nel 2016 l'albero venne soprannominato "Povero Tristo" e nel 2017 assunse il nome di Spelacchio che diventò celebre nel mondo in primis per la sua bruttezza da record, ma anche perché - come rivelò un nostro articolo - fu protagonista di un assurdo spreco di denaro pubblico all'insegna di quanto peraltro correntemente fanno i pentecatti a tutti i livelli amministrativi: bruciare risorse e impedire lo sviluppo. Qualche giorno dopo, sempre parlando di Spelacchio, chiedevamo in questo articolo all'amministrazione per quale assurdo motivo non si procedesse, come a Milano, con una gara per affidare la realizzazione dell'albero ad uno sponsor privato invece che spendere denari pubblici.





Ebbene i grillini hanno fatto una cosa giusta sia perché ci hanno dato retta (addirittura l'albero non solo lo farà un privato, ma lo farà lo stesso privato che si è occupato di Milano realizzando lì, in Piazza Duomo, un allestimento spettacolare: bingo!) facendo esattamente quello che chiedevamo un anno fa, sia perché hanno contravvenuto in maniera clamorosa al castelletto di idiozie supreme che costituisce la loro ideologia malata che sta mandando a gambe all'aria - se guardiamo lato nazionale - un intero paese.





Lo scorso anno per difendere Spelacchio dicevano che era bellissimo, che era tenero, che era il simbolo di Roma (!), che era un ritratto della sostenibilità ambientale, che loro non volevano sponsor o privati. Se era così bello perché hanno cambiato tutto? Se non volevano sponsor perché alla fine hanno accettato - per fortuna! - le centinaia di migliaia di euro di Netflix?





Sta di fatto che siamo in questa condizione (attenzione: non ci siamo arrivati subito, prima di questo i geni al Campidoglio hanno fatto un altro bando - naturalmente andato deserto come specialità della casa insegna, leggete qui - dove chiedevano a eventuali mecenati di pagare spese, trasporto e albero senza comparire minimamente a livello di visibilità: stupendo, no!?) e bisogna dire che questa è la situazione ideale: l'albero sarà bellissimo, sarà associato ad una società amata da molti e celebre, il tutto sarà gestito da una compagnia di gestione degli spazi di pubblicità professionale e il Comune otterrà in cambio ritorni senza spendere alcunché di soldi pubblici.





Dopo 30 mesi, ci sono arrivati. Se ci dessero retta sui mille altri suggerimenti che diamo ogni giorno forse tra 70 anni si potrebbe qui vivere in una città normale. In realtà in presenza di amministratori degni di questo nome ne sarebbero sufficienti 7...