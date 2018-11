Finalmente i grillini ne fanno una giusta: parcheggi a pagamento anche per residenti

Anche se il 99% dei romani (d'altro canto la città è nelle condizioni in cui è perché ha la cittadinanza che si ritrova) penserà ad un paradosso, noi non stiamo scherzando affatto. Il provvedimento annunciato nei giorni scorsi sul pagamento della sosta sulle strisce blu anche per i residenti è un provvedimento sacrosanto che va nella direzione giusta e nella direzione da noi auspicata da ormai 10 anni. Tra l'altro un provvedimento - visto il livello infimo della cittadinanza - molto impopolare e dunque coraggioso, che fa onore a chi lo propone.

Un provvedimento che va dunque nella direzione di combattere una delle malattie, forse la principale malattia, della città: l'eccessivo possesso-per-abitante di autovetture private. E l'abuso della loro presenza - quasi sempre stanziale - su suolo pubblico.





Il suolo pubblico - questo vale per tutte le città - non solo è una cosa sacra e preziosa, ma è la principale risorsa, il cespite primario di una città e della sua economia pubblica e condivisa. Il terreno la maggiore fonte di introito per una amministrazione locale che poi, con i denari incassati, può permettersi di erogare i servizi essenziali in special modo a beneficio di chi ne ha più bisogno e dunque alla parte più debole della città. Ogni centimetro di suolo pubblico, dunque, deve essere messo profondamente e oculatamente a reddito e deve fruttare il più possibile all'amministrazione e dunque alla collettività. E i comuni in effetti tendenzialmente lo fanno: dalle insegne ai tavolini dei bar, dai cartelloni pubblicitari alle impalcature temporanee per i lavori su palazzi e facciate passando per cantieri, sviluppi immobiliari e urbanistici. Tutto paga, spesso profumatamente. Non si capisce dunque perché l'unico oggetto appoggiato sul suolo pubblico che non debba pagare sia l'automobile. Una stortura che ha creato tragedie urbanistiche: visto che non costa nulla, molte famiglie hanno comprato seconde o addirittura terze auto completamente inutili, lasciate sul suolo pubblico spesso settimane o mesi senza essere utilizzate. Tanto è gratis. Ecco come si arriva alle 80 vetture per 100 abitanti che si ritrova Roma che sono - sia ben chiaro - solo in parte giustificate dalla penuria di mezzi pubblici e anzi in parte non ne sono l'effetto bensì la causa: i mezzi pubblici di superficie sono lenti e poco puntuali proprio perché restano incagliati tra le auto parcheggiate (è storia di tutti i giorni) e congestionati tra le auto in movimento. E dunque è chiaro che la sosta in superficie non deve e non può essere mai più gratis: finalmente il Comune di Roma, dopo anni di politiche scellerate, sembra averlo capito partendo con una sperimentazione su alcune strade già da Natale.





Ovviamente chi possiede una vettura perché davvero (davvero!) gli occorre e la usa al mattino per andare al lavoro e ritorna la sera neppure si accorgerà della novità visto che le ore di pagamento sono quelle centrali della giornata (8-18). Il provvedimento non c'entra nulla con i "normali" possessori di vetture e non ha nulla a che spartire con l'offerta ottimale o scarsa (purtroppo la seconda che hai detto!) di trasporto pubblico locale. Se ne accorgerà invece chi lascia sul suolo pubblico vita natural durante auto che non usa o usa troppo poco per giustificarne il possesso interpretando il suolo pubblico come proprio garage: queste auto finalmente dovranno anche loro contribuire, risarcire la collettività sulla quale gravano quotidianamente occupando fior di metri quadri h24. È la cosa più normale e corretta del mondo.





I romani hanno reagito come solo loro sanno fare: "e le macchine dove ce le mettiamo???". Come se il problema della custodia di un elettrodomestico privato fosse da scaricare sulla collettività. Come se una famiglia di quattro persone che vive in 40mq comprasse un grande congelatore a pozzetto o un frigorifero enorme di quelli americani e poi, non potendo metterlo in casa viste le eccessive dimensioni, lo piazzasse sul marciapiede fuori dal portone calando l'alimentazione elettrica dalla finestra. Non funziona così: se non hai spazio forse il mega congelatore non te lo compri o te lo compri molto più piccolo in modo tale che possa entrare nella disponibilità di spazio che possiedi, senza invadere lo spazio di tutti. Stessa cosa per la macchina, se vuoi possederne una devi provvedere a tante cose: l'acquisto della macchina stessa, il carburante, i controlli e i tagliandi, il bollo e l'assicurazione, l'olio, i pneumatici, il carrozziere e l'elettrauto quando occorrono e il luogo dove riporla quando non la usi. Se proprio insisti a lasciarla nello spazio pubblico, nello spazio di tutti, allora per il disturbo devi pagare come pagano TUTTI coloro che occupano lo spazio pubblico.





Non fa una piega, ma a Roma questo ragionamento genera crisi isteriche surreali a tutti i livelli, nevrosi che accomunano persone di tutti i livelli, tutti i credo politici, tutti i quartieri, che vanno dal "prima dammi alternative" (incuranti delle migliaia di box auto sfitti in città, spesso per la disperazione dei proprietari trasformati in supermercati o palestre) al "ma io già pago le tasse" (come se le tasse di possesso fossero la stessa cosa di ipotetiche tasse di occupazione di suolo pubblico) fino ad arrivare al "per me la macchina è indispensabile, dunque il parcheggio deve essere gratuito" (anche mangiare è indispensabile, ma quando vai a comprare cibo non è affatto gratuito). Insomma provate a chiedere in giro e scoprirete che la gggente di tutti i ceti e i censi la pensa allo stesso modo: far pagare i residenti è una follia, peccato che sia invece un provvedimento inattaccabile e che semmai va reso più ampio e strutturale.





***





Ovviamente questo ragionamento non scagiona il Movimento 5 Stelle e i suoi 30 mesi di profondo malgoverno. Sulla mobilità infatti il Movimento poteva fare e non ha fatto nulla. Anzi sovente ha fatto passi indietro. Vediamo qualche punto.

- Le ZTL andavano allargate e ne andava inasprito l'orario (oggi alle 18 entrano cani e soprattutto entrano porci), non si fa per non irritare l'atteggiamento suicida dei commercianti del centro.

- Le zone pedonali nuove quasi non esistono salvo poche eccezioni piccolissime, dopo 4 mesi dall'elezione Marino aveva già pedonalizzato i Fori cosa che era oggetto di ridicoli dibattiti da 35 anni.

- L'attuale politica della sosta è ancora vittima delle malsane e tossiche decisioni di Alemanno che introdusse gli abbonamenti giornalieri e settimanali rendendo vano il ruolo delle strisce blu. Solo eliminando gli abbonamenti e aumentando il costo delle strisce blu (costano un terzo che del resto d'Italia!!!) si abbatterebbe il traffico in città del 10 per cento. A costo zero. Anzi guadagnandoci, diteci voi! Marino ovviamente fece immediatamente questo provvedimento ma associazioni senza scrupoli procedettero ad un esposto e il Tar con una sentenza assurda ("non si può aumentare il costo del parcheggio perché i romani non sono abituati a usare i mezzi pubblici" scrissero i giudici) bloccò tutto, è sufficiente ripartire da lì, correggere le cose impugnate, e andare avanti. Meleo si è tenuto il provvedimento nel cassetto per un anno.

Oltre a questo l'area con strisce blu va aumentata e di molto, oggi è ridicola e, tra le altre cose, ignora la presenza della Metro C per tacere del fatto che il centro storico, anche dentro la ZTL, è pieno di assurde strisce bianche a profusione: alle 18 si entra si posteggia gratis a pochi passi da Piazza Navona. Una roba simile esiste solo a Roma. Ricordiamoci come abbiamo ampiamente spiegato da anni e anni che la presenza e l'aumento delle strisce blu è un beneficio anche per chi è costretto a pagare.

- Non si è fatto nulla sulla sicurezza stradale tanto che i morti si apprestano a raddoppiare. Una autentica carneficina che si potrebbe diminuire (così hanno fatto a Milano) con una politica repressiva intelligente, ad esempio installando autovelox. Zero anche su questo.

- Quasi zero anche su preferenziali, fondamentali per rendere più sexy il traporto pubblico rispetto all'auto: pochissime le strade protette dopo 30 anni. Quelle pochissime funzionano benissimo e dunque fa ancora più rabbia che non si sia proceduto in maniera massiva. Un filo meglio sulle ciclabili, ma l'unica novità è la pista leggera sulla Tuscolana

- Velo pietoso sulle metropolitane. Dopo essere stati a lungo contrari a dopo essere stati sbugiardati dalla democrazia diretta della città (la gente le vuole più di ogni altra cosa), i pentastellati ancora non hanno deciso su Metro C, mettendo a rischio anche parecchi finanziamenti. Idem su Metro D che rimane un'utopia. Sulle nuove tramvie anche nulla di nulla salvo la riproposizione a babbo morto di qualche linea già impostata dal piano di Ignazio Marino.

Ma al di là delle metropolitane il velo pietoso andrebbe sparso su tutta la gestione dell'Atac come sappiamo.

- Importanti anche le mancanze sul lato dei controlli e delle sanzioni. L'arrivo degli honesty al governo della città poteva far presagire un cambio radicale dell'approccio delle forze dell'ordine capitoline all'annoso problema dell'indisciplina diffusa. E invece niente, tolleranza più di prima. Sulla mobilità peggio che mai: parcheggi in doppia fila, in curva, sulle strisce, dentro le rotatorie, sui marciapiedi, nelle isole pedonali e hai una percentuale di farla franca vicina parente del 100%. Coi grillini uno si aspettava una città disseminata di pattuglie con lo Street Control in modo da essere praticamente sicuri di pigliare la contravvenzione posteggiando in mezzo alla strada. Non hanno fatto nulla e la cafonaggine è ulteriormente dilagata. Oggi si chiede a chi si comporta bene di pagare (giusto) ma si tollera chi si comporta male (profondamente sbagliato) di fatto spingendo i cittadini a trasformarsi in pessimi cittadini. Un danno enorme.

- Ultima ma non ultima è la mancanza di visione su uno degli elementi più strategici di tutta questa partita: i parcheggi interrati. Tutte le critiche che abbiamo evocato sopra da parte dei romani a qualsiasi cambiamento che punti a modificare la loro città-favela (la favela sarà anche degradata, ma vuoi mettere il gusto di far quel che ti pare h24!?) potrebbero essere rispedite al mittente semplicemente se ci fosse una serie offerta di sosta in struttura. I parcheggi però non si fanno e quando si fanno si fanno male e coinvolgendo società improbabili. Invece realizzare parcheggi interrati è un vantaggio enorme per tutti: si riqualificano strade e piazze (pensate a Piazza Cavour, unica piazza europea della città grazie ad un parcheggio), si tolgono le auto dalla superficie, il Comune incassa milioni e milioni in oneri concessori da reinvestire su arredo urbano e ciclabilità e si possono dare servizi di qualità: car sharing, scooter sharing, in struttura possono essere trasferite le officine che oggi anomalmente occupano fondi commerciali così come i distributori di benzina. Insomma davvero una strategia ampia che oggi è totalmente ferma, dando adito alle sciocche voci di chi "vabbe, ma la macchina ndo a mettemo?".





Questa amministrazione, insomma, ha fatto danni economici, sociali e politici che la città pagherà nei prossimi 40 anni. Contro di questi nessun cittadino ha detto nulla. Quando si è trattato di provare a cambiar faccia al trasporto pubblico nessun cittadino si è presentato a votare un referendum. Ora però che si tratta di rinunciare a qualche ingiusto e ipotetico privilegio riguardante la propria maghina sembra che stia per scoppiare una rivoluzione. Una cittadinanza semplicemente raccapricciante che merita il peggio. Il peggio. E che non potrà mai farcela a salvarsi da sola. Veniteci ad aiutare, salvateci da noi stessi.