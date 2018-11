7 motivi per cui il referendum non è andato così male come sembra

Molta gente è arrabbiata, delusa, incavolata contro i propri concittadini per i risultati poco lusinghieri dell'affluenza del Referendum. Noi non lo siamo. Sia perché abbiamo una tale bassa considerazione degli abitanti di questa città (signori, se Roma è ridotta così è perché è piena di gentaccia, altrimenti nessuna - nessuna! - città si riduce a questi minimi termini se è dotata di una cittadinanza un minimo decente) che nutriamo sempre aspettative contenutissime, sia perché non consideriamo poi così male (le previsioni parlavano di un 12% di affluenza) i risultati così come emersi dalle urne quest'oggi. Lo spieghiamo in questi sette punti.

4. Sia dal Movimento 5 Stelle, sia da altri disgustosi partiti italiani (Lega, ma anche quel che resta di spazzatura politica tipo Leu), si è agito in maniera sconsiderata mistificando il quesito. I referendum hanno il pregio di essere chiari: aborto si, aborto no; divorzio si, divorzio no e così via. Qui si parlava di "gare sì \ gare no" per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico. Punto. Far restare Atac pubblica o non pubblica non c'entrava niente, così come non c'entravano niente le privatizzazioni. La peggiore politica da una parte ha negato visibilità e dibattito alla consultazione, dall'altra ha disinformato. Sono i metodi putiniani e neofascisti di questa nuova classe dirigente che punta tutto sui cittadini ignoranti. Il popolino bue è il loro brodo di coltura, finché ci sarà ignoranza diffusa loro saranno fortissimi. Guardate i risultati del VI Municipio: solo il 9% delle persone è andato a votare. Tor Bella Monaca ormai è la Scampia del Movimento 5 Stelle. Più le persone sono disperate, povere, ignoranti, in difficoltà, prive di visione e speranza per il futuro, più la narrazione infame e meschina di questa nuova classe dirigente senza scrupoli attecchisce alla grande.